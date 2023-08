Hector và Operation Smile khởi động chương trình vì nụ cười trẻ thơ

Chương trình Hector for Smiles - Bật nắp vì nụ cười trẻ thơ, do nhãn hàng Hector và tổ chức Operation Smile phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 8/8-31/10.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Việt Phương, Phó chủ tịch phụ trách phát triển tổ chức Operation Smile Châu Á - Thái Bình Dương, trưởng đại diện Operation Smile tại Việt Nam và bà Trần Thị Hương Giang - Giám đốc phát triển Operation Smile Việt Nam, cùng lãnh đạo Công ty cổ phần Lavite và các đại diện kinh doanh Hector (thương hiệu thuộc Công ty cổ phần Lavite) trên khắp cả nước.

Từ trái sang phải: ông Nguyễn Việt Phương, ông Cao Cự Chức, bà Đặng Thị Lụa, Hoa Hậu Hương Giang, ông Phan Thanh Đức (Ảnh: Hector).

Chia sẻ cảm xúc về sự kiện, bà Đặng Thị Lụa - Giám đốc ngoại giao Công ty cổ phần Lavite, kiêm Chủ tịch quỹ bảo trợ trẻ mồ côi Tony Buổi Sáng - phát biểu: "Nhiều năm nay, nhãn hàng Hector nói riêng và Công ty cổ phần Lavite nói chung luôn tích cực tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, nhất là các chương trình hướng đến trẻ em, những mầm non của đất nước. Chúng tôi mong muốn có thể góp vào một phần trong hành trình kiến tạo tương lai tốt hơn cho các bé. Chúng tôi tin rằng chương trình 'Hector for Smiles' sẽ đóng góp cho tổ chức Operation Smile các ca phẫu thuật hở hàm ếch đến các bé kém may mắn, để mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có một nụ cười rạng rỡ, một cuộc sống hạnh phúc hơn".

Ông Nguyễn Việt Phương - đại diện Operation Smile Việt Nam - phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Hector).

Trong lễ ký kết, ông Nguyễn Việt Phương - đại diện Operation Smile - chia sẻ: "Tôi biết đến Hector vào năm 2020 qua sự giới thiệu của cố hoa hậu Nguyễn Thu Thủy, một trong những người đồng hành tích cực cùng nhãn hàng Hector trong các sự kiện cộng đồng. Có mặt tại nhà máy Lavite hôm nay, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy sứ mệnh của Operation Smile và Hector cùng một điểm chung là thay đổi tương lai trẻ em tốt hơn".

Với sự hỗ trợ của các nhà phân phối Hector, là cánh tay nối dài hơn 2.000 đại lý, Operation Smile sẽ cùng mang đến những niềm hy vọng cho nhiều trẻ em kém may mắn tại Việt Nam, ông Phương cho biết thêm.

Nhà phân phối nhãn hàng Hector cùng bật nắp sản phẩm ra mắt chiến dịch Hector for Smiles (Ảnh: Hector).

Theo đó, với mỗi chai Hector Sâm hoặc Hector Collagen có ngày sản xuất trong năm 2023 được khách hàng bật nắp sử dụng, công ty sẽ trích 1.000 đồng vào quỹ của Tổ chức Operation Smile Việt Nam tính từ ngày 8/8 và kết thúc ghi nhận kết quả ngày 31/10.

Tại lễ công bố, Hector cam kết đồng hành và hỗ trợ cùng Operation Smile Việt Nam để bảo trợ cho các ca phẫu thuật miễn phí dành cho những trẻ em bị dị tật khe hở môi, hở hàm ếch.

Các thông tin về hoạt động gây quỹ trong khuôn khổ chiến dịch sẽ được tổng kết minh bạch và chuyển tới Operation Smile Việt Nam. Mục tiêu đặt ra của chiến dịch là quyên góp được 500 triệu đồng thông qua tất cả các kênh gây quỹ, tương đương với 50 nụ cười trẻ thơ sẽ được tìm lại.

Bên cạnh chiến dịch gây quỹ hỗ trợ các ca phẫu thuật nụ cười miễn phí lần này, hằng năm, nhãn hàng Hector luôn có kế hoạch trích ngân sách vào các hoạt động cộng đồng như bảo trợ làng SOS Pleiku, quỹ bảo trợ trẻ em mồ côi Tony Buổi Sáng, trao tặng học bổng cho sinh viên trường Đại học Y Dược, Đại học Phan Thiết,...

Thông qua các công tác cộng đồng, Hector mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần tích cực về sự sẻ chia, lòng nhân ái tới khách hàng và cộng đồng, nhất là trẻ em - những mầm non tương lai của đất nước.

Với mỗi chai Hector Sâm hoặc Hector Collagen được khách hàng bật nắp sử dụng, Công ty cổ phần Lavite sẽ góp 1.000 đồng vào quỹ của Tổ chức Operation Smile (Ảnh: Hector).

Nước nấm đông trùng hạ thảo Hector Collagen được Bộ Y tế cấp giấy phép quảng cáo số 865/2022/XNQC - ATTP ngày 17/5/2022. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Nước nấm đông trùng hạ thảo Hector sâm được Bộ Y tế cấp giấy phép quảng cáo số 1161/2022/XNQC - ATTP ngày 16/6/2022. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.