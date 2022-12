Hebora kỷ niệm 5 năm và ra mắt sản phẩm mới

Thương hiệu Hebora kỷ niệm sinh nhật 5 tuổi với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng (Ảnh: Hebora).

Hebora - thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Nhật Bản

Gắn liền với sứ mệnh "Tôn vinh nét đẹp nguyên bản", thương hiệu Hebora đã từng bước thu hút sự quan tâm của nhiều chị em phụ nữ.

Hebora với 4 dòng sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Hebora Premium Sakura Damask Rose, nước uống Hebora Collagen Enrich, nước uống Hebora Beauty Placenta Drink, TPBVSK Fresa by Hebora. Các sản phẩm đều được nghiên cứu, sản xuất bởi những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp.

Chuỗi sự kiện siêu kỷ niệm sinh nhật 5 năm và ra mắt sản phẩm

Hebora đã bước qua chặng hành trình 5 năm với nhiều mốc son nổi bật, ghi dấu ấn trong lòng người tiêu dùng, nhờ nỗ lực không ngừng đổi mới và phát triển. Thương hiệu đặt mục tiêu đem tới những giá trị đích thực về chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp chuẩn Nhật Bản.

Vừa qua, tại sảnh Đông - Aeon Mall Tân Phú Celadon, Hebora đã tổ chức sự kiện sinh nhật 5 năm thương hiệu.

Trong sự kiện, Hebora đã ra mắt phiên bản mới của 2 dòng sản phẩm TPBVSK Hebora Premium Sakura Damask Rose và nước uống Hebora Collagen (Ảnh: Hebora).

Năm 2018, TPBVSK Hebora Premium Sakura Damask Rose được ra mắt và đánh dấu sự xuất hiện của một sản phẩm với những công nghệ làm đẹp tiên tiến và công thức hỗ trợ lưu giữ thanh xuân nữ tính của phụ nữ Nhật Bản.

Kế thừa sự thành công của các phiên bản trước, Hebora đã nghiên cứu thành công và cho ra đời TPBVSK Hebora Premium với những cải tiến so với các sản phẩm trước của đơn vị này như: tăng 44% hàm lượng GLA, 46% tinh dầu hồng Damask và bổ sung thêm tinh dầu sả hoa hồng giúp tăng hiệu quả hấp thụ vào cơ thể.

Nằm trong khuôn khổ của sự kiện lần này, Hebora cũng công bố Đại sứ thương hiệu là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Theo đó, nàng hậu sẽ đồng hành cùng Đại sứ thương hiệu MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và BEHE Việt Nam trong việc quảng bá hình ảnh cũng như tinh thần làm đẹp của Hebora đến các đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế.

Hebora công bố Đại sứ thương hiệu là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Ảnh: Hebora).

Chuỗi sự kiện còn quy tụ những khách mời như: Đại sứ thương hiệu Hebora MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Đại sứ thương hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên, MC Ốc Thanh Vân, ca sĩ Hòa Minzy, ca sĩ Isaac, MC Hồng Phúc, Beauty Blogger 1M88 cùng nhiều đối tác, khách hàng đã đồng hành cùng thương hiệu Hebora trong thời gian qua.

