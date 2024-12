Hành trình tiếp nối yêu thương - One One đồng hành cùng bà con vùng bão lũ

Tại nơi vùng sâu vùng xa nhất, giữa những triền đá lởm chởm, hình ảnh nụ cười, ánh mắt trong veo của các em nhỏ dân tộc thiểu số, giúp đoàn thiện nguyện có thêm niềm tin vào một ngày mai tươi đẹp hơn.

Vượt non cao, gieo niềm tin và hy vọng

Điểm dừng chân đầu tiên là vùng đất Cao Bằng, đoàn thiện nguyện của bánh gạo One One đã có mặt tại nơi vùng sâu vùng xa nhất, nơi giáp biên giới, địa đầu của Tổ quốc để trao tận tay 100 tấn gạo tới bà con có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi sạt lở do cơn bão Yagi đã đi qua.

Anh chị em trong đoàn thiện nguyện trao đổi với chính quyền tỉnh Cao Bằng, một cán bộ đã không khỏi xúc động chia sẻ: "Xã Khánh Xuân, Bảo Lạc là một trong những vùng giáp biên khó khăn nhất, bà con ở đây đa phần là người dân tộc thiểu số, tất cả đều là hộ nghèo, cận nghèo, địa hình là núi đá, lương thực của người dân chủ yếu vẫn là ngô - song vẫn bữa đói bữa no".

Cán bộ địa phương và đoàn thiện nguyện tới thăm những mái nhà đơn sơ tại Cao Bằng.

Những bao gạo đã được trao đến tận tay người dân, không chỉ giúp bà con ổn định cuộc sống, mà còn là món quà tinh thần được gửi gắm, động viên, khích lệ, gieo những hạt giống của tấm lòng yêu thương, cùng chung tay, lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng, vì một tương lai ấm no, tươi đẹp hơn.

Nụ cười rạng rỡ của bà con miền núi khi nhận được sự quan tâm từ One One.

Điểm đến tiếp theo của cuộc hành trình là trao tặng 200 tấn gạo tới bà con các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Hòa Bình.

Chuyến xe chở gạo đi khắp các tỉnh thành những ngày cuối năm, đội ngũ One One không quản ngại đường xá xa xôi, những ngày công tác xa gia đình, trong thời tiết rét mướt của miền Bắc, đi tới từng xóm nhỏ để trao tận tay cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tinh thần "Bão qua đi, yêu thương ở lại - Hạt gạo trao, Tết an lành".

Đoàn thiện nguyện One One phối hợp cùng cán bộ địa phương trao tặng gạo tới bà con.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc hành trình là khi đội thiện nguyện có dịp ghé thăm mái trường đơn sơ của các em nhỏ để trao tặng những gói bánh gạo One One, trong tiết trời lạnh cắt da cắt thịt, các bạn nhỏ với đôi chân trần, các con không có đủ tất và giày để giữ ấm, thiếu thốn vật chất, nhưng ánh mắt reo vui đầy lạc quan khi được nhận những món quà từ One One đã sưởi ấm trái tim, xua tan bao khó khăn của cả đội ngũ.

Các em nhỏ được tặng bánh gạo One One.

Đại diện thương hiệu bánh gạo One One chia sẻ, trong suốt cuộc hành trình, niềm vui, hạnh phúc rạng ngời của bà con miền núi, nụ cười thơ ngây của các em nhỏ, sự hiếu khách của cán bộ địa phương, cho tới những lời động viên khích lệ lẫn nhau của anh chị em trong đoàn thiện nguyện khi vượt qua đoạn đường núi cao hiểm trở, để đến được với bà con ở vùng sâu vùng xa, là những kỷ niệm quý giá. Tất cả đã mang lại niềm vui, lan tỏa tình yêu thương ấm áp giữa những con người có chung một tình yêu quê hương đất nước và mong muốn xây dựng cộng đồng ấm no, hạnh phúc.

Gần hai thập kỷ đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt, thương hiệu bánh gạo One One không chỉ đem tới những sản phẩm chất lượng phục vụ người tiêu dùng Việt, mà còn quan tâm tới việc tạo ra giá trị tích cực, bền vững hướng đến cộng đồng.

Kết thúc cuộc hành trình, với những chuyến xe chở đầy yêu thương, 300 tấn gạo của One One còn là thông điệp với mong muốn kêu gọi lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Mỗi bao gạo không chỉ là những hỗ trợ vật chất mà còn là cầu nối mang lại niềm tin và hy vọng, truyền cảm hứng cho hàng triệu tấm lòng yêu quê hương đất nước, cùng One One viết nên câu chuyện tiếp theo, vì một tương lai tươi sáng hơn của đồng bào quê hương Việt Nam.