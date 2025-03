Giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có hàng nghìn trẻ em thiệt mạng hoặc bị thương do không được bảo vệ đúng cách khi di chuyển bằng ô tô. Thực tế, tình trạng trẻ em không sử dụng ghế ngồi ô tô chuyên dụng vẫn còn rất phổ biến, dẫn đến nguy cơ chấn thương tăng cao khi xảy ra va chạm.

Nhiều bậc phụ huynh chủ quan cho rằng việc ôm con trên tay hoặc thắt dây an toàn như người lớn là đủ để bảo vệ trẻ. Tuy nhiên, trong một vụ va chạm ở tốc độ chỉ 50 km/h, lực tác động lên cơ thể có thể mạnh gấp 30-40 lần trọng lượng của trẻ, khiến cha mẹ không thể giữ con an toàn. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của ghế ngồi ô tô trẻ em, giúp bảo vệ trẻ khỏi những tổn thương nghiêm trọng.

Ghế ngồi ô tô trẻ em là thiết bị bảo vệ an toàn cho trẻ khi di chuyển bằng ô tô (Ảnh: Joie Baby Việt Nam).

Phụ huynh chủ động bảo vệ an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông

Phụ huynh chở con trẻ trên ô tô cần bảo đảm sự an toàn (Ảnh: Joie Baby Việt Nam).

Cha mẹ là nhân tố quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông. Trước hết, cha mẹ cần trang bị cho con những kiến thức cơ bản như: tầm quan trọng của dây đai an toàn, không cho trẻ ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, và những quy tắc giao thông cơ bản.

Bên cạnh đó, với trẻ nhỏ, việc sử dụng ghế ngồi ô tô trẻ em là một biện pháp bảo vệ an toàn, thoải mái và tiện lợi. Theo số liệu từ Safe Kids Worldwide, việc sử dụng ghế ngồi ô tô giúp giảm đến 45% nguy cơ chấn thương trong tai nạn cho bé so với việc chỉ dùng dây an toàn xe hơi thông thường.

Đồng thời, thiết bị được thiết kế vừa vặn với kích thước trẻ em giúp trẻ ngồi thoải mái, hỗ trợ sự phát triển cột sống khỏe mạnh, mang lại trải nghiệm hành trình dễ chịu cho bé.

Đảm bảo an toàn với những tiêu chuẩn khắt khe

Ghế ngồi ô tô có khả năng bảo vệ bé là ghế đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế khắt khe của châu Âu như i-Size, ECE R129, ECE R44/04. Các tiêu chuẩn sử dụng công nghệ hiện đại về thử nghiệm va chạm với hình nộm mô phỏng có cảm biến, từ đó mô tả chính xác các tác động khi xảy ra va chạm với cơ thể trẻ.

ECE R44/04 là tiêu chuẩn an toàn của ghế ngồi ô tô trẻ em được thử nghiệm từ phía trước và sau. Tiêu chuẩn này phân loại ghế dựa trên cân nặng của trẻ em và chia thành các nhóm, gồm nhóm 0 (từ sơ sinh đến 10kg), nhóm 0+ (từ sơ sinh đến 13kg), nhóm 1 (từ 9 đến 18kg), nhóm 2 (từ 15 đến 25kg) và nhóm 3 (từ 22 đến 36kg).

ECE R129 là tiêu chuẩn an toàn mới nhất của châu Âu, đảm bảo ghế ngồi ô tô bảo vệ trẻ tốt hơn từ phía trước, phía sau và hai bên hông. Đồng thời, tiêu chuẩn này kéo dài thời gian sử dụng tư thế quay ngược ghế về sau nhằm bảo vệ an toàn tối đa cho trẻ. Tiêu chuẩn mới sử dụng thông số về chiều cao của trẻ, giúp cha mẹ dễ dàng lựa chọn ghế ngồi ô tô phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Như vậy, ghế ngồi ô tô trẻ em đạt tiêu chuẩn ECE R44 hay tiêu chuẩn ECE R129 đều phải trải qua các thử nghiệm nghiêm ngặt trước khi được bán ra thị trường. Tuy nhiên, tiêu chuẩn ECE R129 được trang bị các phương pháp thử nghiệm va chạm tân tiến hơn, giúp bảo vệ an toàn tối ưu.

Tính năng xoay ghế 360⁰ giúp ba mẹ đưa bé ra/vào ghế một cách dễ dàng (Ảnh: Joie Baby Việt Nam).

Ngoài các tiêu chuẩn an toàn, cha mẹ cần tìm hiểu các tính năng bổ trợ giúp bé yêu và cha mẹ tận hưởng hành trình an toàn, thoải mái và tiện lợi như: chất liệu vải mềm mại và thông thoáng, tính năng xoay ghế 360⁰ giúp ba mẹ đưa bé ra/vào ghế một cách dễ dàng, tiết kiệm thời gian chuyển đổi giữa tư thế quay ghế về phía trước và tư thế quay ghế về phía sau, hệ thống lắp đặt ISOFIX dễ dàng lắp đặt ghế vào xe ô tô,...

Ghế ngồi ô tô trẻ em mang đến hành trình an toàn, trọn vẹn tương lai cho bé (Ảnh: Joie Baby Việt Nam).

Bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà còn là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh. Các bậc phụ huynh có thể dành thời gian tìm hiểu và chủ động trang bị thiết bị an toàn cho bé để đồng hành và bảo vệ bé trên mọi hành trình. Mỗi chuyến đi an toàn là một trải nghiệm để bé khôn lớn, trở thành tiền đề tạo dựng tương lai tươi sáng cho con trẻ, gia đình và xã hội.