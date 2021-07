Ghế ngồi ô tô Chilux có đảm bảo an toàn cho bé?

Dân trí Ở một vài quốc gia phát triển tại châu Âu và châu Mỹ, trẻ em sẽ không được phép ra viện nếu di chuyển bằng ô tô nhưng trên xe lại không có ghế ngồi ô tô cho bé đủ tiêu chuẩn an toàn.

Ghế ngồi ô tô an toàn, tiện lợi - đồng hành cùng bé từ sơ sinh đến 12 tuổi

Tại Việt Nam, pháp luật vẫn chưa có nhiều quy định khắt khe về điều này, vậy nên Chilux khao khát đi đầu với sứ mệnh mang lại sự an toàn tuyệt đối cho quá trình phát triển của trẻ em Việt Nam - những mầm xanh tương lai đất nước.

Lắp đặt ghế ngồi ô tô cho bé bằng isofix - An toàn cho bé

Hầu hết các vấn đề an toàn của ghế ô tô đều bắt nguồn từ việc lắp đặt chưa đúng cách. Nhưng ba mẹ đừng lo lắng, hiện nay, nhiều ghế ngồi ô tô cho bé đã tuân thủ tiêu chuẩn ISOFIX, giúp ghế được cố định chắc chắn, đảm bảo bé luôn an toàn trên mọi hành trình.

Hãy cân nhắc đến sự lựa chọn ghế ô tô cho bé với thiết kế ISOFIX tương thích với hầu hết các loại ô tô ở Việt Nam.

Những tiêu chuẩn an toàn cần có của ghế ô tô cho bé

"Ghế ô tô nào an toàn?" là câu hỏi phổ biến mà ba mẹ quan tâm. Dưới đây là những yếu tố cần có của một chiếc ghế ngồi ô tô an toàn dành cho bé:

- Đạt chứng nhận ECE R44/04 - viết tắt của Regulation No 44 of the Economic Commission for Europe (Quy định số 44 về các tiêu chuẩn an toàn đối với ghế ô tô được ban hành bởi Ủy Ban Kinh tế Châu Âu) và 04 (hiện là phiên bản mới nhất của ECE R44 và có hiệu lực từ tháng 6 năm 2005) hoặc 03, 2 phiên bản cũ: R44/01 và 02 đã còn không hợp pháp và không được bán hoặc sử dụng.

Giấy chứng nhận Tiêu chuẩn an toàn châu Âu E8 đối với ghế ngồi ô tô cho bé Chilux

Lưu ý: Ghế ngồi ô tô cho bé phải tuân thủ theo các quy chuẩn về thiết kế, xây dựng, sản xuất thì mới được cấp phê duyệt ECE. Và nhãn ECE có màu cam cần được dán ngay trên ghế để khách hàng dễ quan sát và tra cứu

- Có nhãn phê duyệt E-mark đặc thù của một số quốc gia như: E1 (Đức), E4 (Hà Lan), E8 (Cộng Hòa Séc), E13 (Lúc-xăm-bua), E24 (Cộng hòa Ireland)

- Các tính năng: Rear-facing (bé ngồi quay mặt về sau), booster seat (ghế mở rộng khi bé lớn), 5 cấp độ ngả lưng, hệ thống bảo vệ đầu, đai an toàn 5 điểm, đệm ngồi thoáng khí, thân thiện với làn da sẽ rất an toàn.

Hệ thống đai an toàn 5 điểm

Chúng tôi hy vọng đây là những thông tin hữu ích dành cho ba mẹ. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại ghế ô tô dành cho bé, quý ba mẹ trước khi mua nên tìm hiểu kĩ các sản phẩm và lắng nghe lời khuyên từ chuyên gia về các tiêu chuẩn an toàn để có sự lựa chọn đúng đắn nhé.

Chilux là ai?

Chilux là một thương hiệu quốc tế về các sản phẩm tiện ích cho bé, hiện đang có mặt tại một số quốc gia với yêu cầu cao về tiêu chuẩn chất lượng như Singapore, Malaysia. Tại Việt Nam, Chilux tiên phong trong việc cung cấp những sản phẩm thông minh phục vụ cho nhu cầu chăm sóc của ba mẹ và sự phát triển của trẻ em với hơn 60.000+ sản phẩm được bán ra riêng tại thị trường Việt Nam mỗi năm. Chilux nổi tiếng với các dòng sản phẩm cũi cho bé Chilux, xe đẩy cho bé, ghế ăn dặm, xe tập đi, quây nhựa cho bé, và hiện vẫn đang tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm các dòng sản phẩm tiện ích giúp hỗ trợ chăm sóc bé.

Website: https://chilux.vn /

Địa chỉ showroom:

- Showroom 1: Số 16 Nguyễn Thị Nhung, Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

- Showroom 2: Số 29-D7, Khu D, Khu đô thị Geleximco, Đại Lộ Lê Trọng Tấn, Quận Hà Đông, Hà Nội

Tổng đài CSKH: 1900 8668 92

Trường Thịnh