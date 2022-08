Độc đáo bánh trung thu thị trường ngách, ấn tượng thông điệp đến hình thức

Những chiếc túi được gia công tinh xảo đi kèm theo những chiếc bánh.

Thế giới vừa trải qua một trận đại dịch Covid với nhiều đau thương, mất mát, đã có nhiều người không bao giờ còn được cất lên tiếng gọi Mẹ, Cha. Dư âm của đợt cách ly kinh hoàng năm 2021 ở Việt Nam vẫn còn kéo dài đến tận năm nay khi nhiều gia đình vẫn đang sống trong cảnh ly tán, người ở nước ngoài, người trong nước, không thể gặp nhau. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, trong mùa trung thu đoàn viên năm 2022, The Quin cho ra đời bộ bánh trung thu "Kết nối gia đình" để gắn kết tình thân, thay lời muốn nói của những người con gửi đến bố mẹ, người thân của mình.

Bộ bánh trung thu "Kết nối gia đình" gồm 6 bánh không thiết kế họa tiết hoa văn như hoa lá hay các chữ Phúc, Lộc, Thọ như bánh trung thu truyền thống mà sẽ khắc thông điệp chính con cái muốn gửi đến ba mẹ. Nếu đó là gia đình con trai thì 6 chiếc bánh sẽ khắc bộ chữ "Gia đình Con trai Kính yêu Ba Mẹ lắm lắm", với nhân bánh phối hợp đủ vị mặn, ngọt để gia đình có thể quây quần cùng nhau ăn bánh, uống trà. (Bánh Gia đình: nhân thập cẩm mai quế lộ, Bánh Con trai: cacao nhân sô cô la, Bánh Kính yêu: nhân truyền thống gà quay, Bánh Ba: trà xanh nhân olong, Bánh Mẹ: Màu cẩm nhân khoai môn, Bánh Lắm lắm: than tre nhân mè đen). Nếu đó là gia đình còn gái thì 6 chiếc bánh sẽ khắc bộ chữ "Gia đình Con gái Kính yêu Ba Mẹ lắm lắm". Thông điệp trên chiếc bánh không chỉ thể hiện tình cảm của những người con gửi đến bố mẹ đang ở xa do tình hình dịch bệnh mà còn thay lời muốn nói của những người con vốn hiếm khi bày tỏ cảm xúc yêu thương với người thân - là đặc điểm chung trong văn hóa giao tiếp của người Việt Nam.

Mỗi chiếc bánh sẽ đi kèm với những thông điệp ngọt ngào mà bạn muốn dành cho những người thân yêu của mình.

Bên cạnh thông điệp tình cảm, bộ bánh trung thu "Kết nối Gia đình" của The Quin còn có điểm đặc biệt nằm ở bao bì hộp bánh. 6 chiếc bánh sẽ được đóng gói trong một túi vải không dệt thể hiện sự trang trọng và bao bên ngoài bằng một chiếc túi da xinh xắn có kích thước tương đương một chiếc laptop 14 inch. "Bao bì bánh trung thu gần như lúc nào cũng chiếm vai trò quan trọng hơn chất lượng sản phẩm. Tất nhiên chất lượng bánh trung thu phải đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm để lưu hành trên thị trường là điều tiên quyết của mỗi thương hiệu bánh trung thu, còn bao bì là ý tưởng riêng của mỗi công ty. The Quin không muốn có sự lãng phí sau khi mùa trung thu kết thúc. Hộp bánh bị vứt bỏ nghĩa là bao công phu, chất xám của đội ngũ những người thiết kế, những nhà sản xuất bao bì đổ sông đổ biển. Vậy nên ý tưởng của The Quin khi thiết kế túi da đựng bánh trung thu là để khách hàng có thể tái sử dụng bao bì sau khi ăn hết bánh", chị Vũ Thị Quyên, nhà sáng lập thương hiệu The Quin nói về ý tưởng bánh trung thu túi da.

Túi da bánh trung thu The Quin có chất liệu tổng hợp, không sử dụng chất liệu da động vật, bền và thân thiện với môi trường được những xưởng chuyên gia công cho các thương hiệu túi thời trang tên tuổi ở Việt Nam như Vascara, Juno… thực hiện. "Tuy nhiên, The Quin không có chủ đích sản xuất một túi da y hệt như túi hiệu thời trang, mục tiêu chính của chúng tôi vẫn là chiếc bánh trung thu nên túi da sẽ lược bớt các chi tiết cầu kỳ trên túi, chỉ để lại những phụ kiện với mục đích tái sử dụng. Chiếc tua rua đính kèm túi da nam có thể tháo rời làm móc gắn chìa khóa hay dây nơ có thể biến thành dây buộc tóc hay khăn quàng cổ đối với túi nữ. Chiếc túi da sau khi ăn hết bánh có thể dùng để đựng laptop, túi xách đi chơi, shopping, dã ngoại hay dùng đựng đồ dùng cá nhân trong đời sống hàng ngày rất tiện lợi".

Với màu sắc hài hòa hồng, hồng phấn, xanh rêu, mỗi bộ bánh trung thu túi da "Kết nối gia đình" có giá trung bình từ 1.200.000 - 1.500.000 VND/bộ sẽ là món quà trang trọng, giàu tình cảm nhưng vừa túi tiền với khách hàng gần xa. Không chỉ vậy, The Quin còn mở thêm dịch vụ đính kèm videoclip bày tỏ tình cảm giữa con cái với ba mẹ thông qua mã QR code in trực tiếp trên nhãn túi da. Với cách thể hiện tình cảm đầy độc đáo này, mỗi sản phẩm bánh trung thu túi da "Kết nối gia đình" là một sản phẩm riêng biệt và cá nhân hóa, không có hai sản phẩm trùng nhau trừ khi đó là món quà từ cùng một gia đình mua tặng.

Độc đáo bánh trung thu thị trường ngách, ấn tượng thông điệp đến hình thức

Trải qua 7 năm phát triển, The Quin là thương hiệu luôn tiên phong đưa đến thị trường những dòng bánh trung thu độc đáo, đa dạng từ mẫu mã, bao bì đến chất lượng. Năm 2015, The Quin tiên phong sử dụng các loại vỏ bánh trung thu dùng nguyên liệu từ thiên nhiên như ca cao, trà xanh, than tre, lá cẩm, củ dền. Năm 2017, The Quin cho ra mắt dòng sản phẩm bánh trung thu thủ công, tạo hình bánh hoàn toàn bằng tay. Năm 2020, The Quin tiên phong phát triển dòng bánh trung thu khắc logo thương hiệu theo yêu cầu. Năm 2022, The Quin phát triển dòng bánh trung thu có thông điệp trên từng chiếc bánh và đưa túi da vào làm bao bì để hạn chế sự lãng phí sau khi mùa trung thu kết thúc.

