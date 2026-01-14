Dạo một vòng xem giới trẻ thường làm gì trong những ngày trước Tết

Xúng xính áo dài, bắt trọn nắng mai

Thay vì đợt sát Tết, nhiều bạn trẻ đã sớm rục rịch “lên đồ” chụp ảnh áo dài để đón xuân từ bây giờ. Bí quyết để có một bộ ảnh áo dài đẹp nằm ở việc chọn đúng thời điểm chụp.

Buổi sáng sớm là lúc ánh nắng dịu nhẹ, không quá gắt, giúp gương mặt trông tươi tắn và hạn chế bóng đổ. Bên cạnh đó, những món phụ kiện tạo điểm nhấn như túi gấm, hoa tươi hay quạt giấy sẽ giúp bức ảnh thêm phần sinh động.

Nhiều bạn trẻ chụp ảnh áo dài ngay từ bây giờ để khi Tết đến có sẵn những khoảnh khắc đẹp nhất để chia sẻ (Ảnh: Shutterstock).

Hiện nay, nhiều điểm đến quen thuộc như chợ Bến Thành, Bưu điện TPHCM, tuyến metro số 1, đường Phan Đình Phùng, Hồ Gươm… hay các quán cà phê đã được trang trí theo ý tưởng ngày Tết mang đến nhiều bối cảnh đa dạng, giúp các bạn trẻ dễ dàng có được bộ ảnh đậm không khí xuân.

Quà Tết đủ đầy, đừng đợi sát ngày

Tết không chỉ là dịp để sum họp mà còn là cơ hội để mỗi người thể hiện sự quan tâm, yêu thương dành cho gia đình. Chính vì vậy, việc chuẩn bị quà Tết cho ông bà, cha mẹ luôn nằm trong danh sách chuẩn bị đón Tết của nhiều bạn trẻ.

Thay vì chờ đến sát Tết mới cuống cuồng mua sắm, không ít người chọn chuẩn bị từ sớm để tránh cảnh cập rập, đồng thời hạn chế tình trạng cháy hàng trong những ngày cao điểm. Một danh sách được chuẩn bị từ đầu sẽ giúp tiết kiệm thời gian mua sắm, chủ động ngân sách và tránh chi tiêu quá tay cho những món đồ không thật sự cần thiết.

Quà Tết không cần quá đắt đỏ, điều quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp với người nhận và tấm lòng của người tặng (Ảnh: Shutterstock).

Quà Tết cũng không cần quá cầu kỳ hay phô trương. Những món quà truyền thống như bánh mứt, trà, cà phê hay các loại hạt vẫn luôn là lựa chọn thiết thực, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều đối tượng.

Ngoài ra, các sản phẩm như yến chưng, thực phẩm tốt cho sức khỏe hay những gói quà Tết được thiết kế đẹp mắt cũng đang được nhiều bạn trẻ ưu tiên, như một cách gửi gắm lời chúc đến người thân trong dịp đầu năm. Những lựa chọn này bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy trên ShopeeFood Mart, giúp việc chuẩn bị quà trở nên thuận tiện và tiết kiệm thời gian hơn.

Mở tiệc tất niên, nhận liền ưu đãi

Nếu hỏi điều gì khiến nhiều người háo hức nhất trong những ngày cận Tết, thì các buổi tụ họp ăn uống chắc chắn luôn góp mặt trong danh sách. Đó có thể là cuộc hẹn cuối năm với hội bạn thân hay một bữa tiệc nho nhỏ cùng đồng nghiệp trước khi về quê.

Thay vì chen chúc giữa phố xá đông đúc, nhiều người lựa chọn tổ chức tiệc tất niên ngay tại nhà hoặc văn phòng. Không gian quen thuộc giúp mọi người thoải mái trò chuyện, ăn uống và tận hưởng trọn vẹn cảm giác ấm cúng trước khi bước vào kỳ nghỉ dài.

Lúc này, đặt đơn nhóm của ShopeeFood trở thành giải pháp tiện lợi cho các buổi tiệc cuối năm. Chỉ với vài thao tác đơn giản trên ShopeeFood, cả nhóm đã có thể cùng nhau chọn lựa thực đơn đa dạng, từ pizza, gà rán tiện lợi hay các món thuần Việt quen thuộc như cơm tấm, bún đậu… cho đến những thức uống giải khát mát lạnh.

Càng rủ đông người đặt đơn nhóm, ưu đãi càng hời, với mức giảm từ 5.000 đồng đến 25.000 đồng, giúp bữa tiệc vừa đủ đầy vừa tiết kiệm.

ShopeeFood giúp việc chuẩn bị bữa tiệc gọn nhẹ hơn, nhờ đó mà mỗi người có thể tận hưởng trọn vẹn những bữa tiệc tất niên bên cạnh những người thân thiết (Ảnh: Shutterstock).

Từ ngày 10/1 đến 15/1, khi rủ đồng nghiệp cùng đặt đơn nhóm, hội công sở có cơ hội nhận ưu đãi giảm 25% lên đến 206.000 đồng cho đơn hàng từ 40.000 đồng (số lượng có hạn).

ShopeeFood tiếp tục ưu đãi riêng hội công sở với 6.868 voucher trị giá 68.000 đồng, áp dụng cho đơn từ 150.000 đồng. Ưu đãi chỉ diễn ra duy nhất trong ngày 15/1, bắt đầu từ 7h (số lượng có hạn), sẽ được bật mí trên fanpage ShopeeFood VN.

Nhờ đó, người dùng còn có thể rủ “đồng đội” tham gia cuộc thi "Khoe tiệc year end - nhận quà 365 ngày ăn ngon" để có cơ hội nhận 365 voucher may mắn 100.000 đồng và giải đặc biệt do chính 365DABAND trao trên “Trùm deal lên live 18.1”, bao gồm voucher ăn ngon 365 ngày trị giá 8 triệu đồng và món quà độc quyền từ 365DABAND.

Sự kiện ShopeeFood 15/1 - Khai tiệc đầu năm, Vạn deal vị đỉnh mang đến hàng nghìn món ngon cùng loạt ưu đãi hấp dẫn (Ảnh: ShopeeFood).

Với loạt ưu đãi hấp dẫn từ ShopeeFood, việc chuẩn bị một bàn tiệc đầy ắp món ngon để cùng bạn bè, đồng nghiệp quây quần trước Tết trở nên dễ dàng hơn.