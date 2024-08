Đang vào mùa đông nhưng quốc gia này nóng bất thường có mức nhiệt 41 độ C

Australia đang ghi nhận nhiệt độ mùa đông nóng nhất từ trước tới nay. Một số khu vực được dự báo có nền nhiệt cao hơn mức trung bình khoảng 10 độ C.

Theo Cục Khí tượng Australia, nhiệt độ đo được tại cơ sở huấn luyện quân sự ở Yampi Sound, ngoài khơi vùng biển tây bắc nước này vào buổi chiều 26/8 theo giờ địa phương là 41,6 độ C. Mức nhiệt này đã phá vỡ kỷ lục trước đó là 41,2 độ C được ghi nhận vào tháng 8/2020 tại West Roebuck gần Yampi Sound.

Du khách tại bãi biển Cottesloe, Australia (Ảnh: The West).

Người đại diện của Cục Khí tượng Australia cho biết "đây là nhiệt độ cao nhất trong tháng 8 tại bất cứ nơi nào ở Australia và cũng là mức nhiệt cao nhất trong bất cứ tháng mùa đông nào tại quốc gia này".

Được biết, mùa đông ở quốc gia thuộc nam bán cầu này kéo dài từ tháng 6 tới hết tháng 8 hàng năm.

Các chuyên gia cho rằng, Australia đang trên đà ghi nhận tháng 8 nóng nhất trong lịch sử khi tình trạng nóng lên toàn cầu làm rút ngắn mùa đông, mang lại đặc trưng thời tiết kiểu mùa xuân và mùa hè.

Trong những ngày qua, kỷ lục nhiệt độ cao tiếp tục bị phá vỡ trên khắp Queensland ở Tây Australia, lãnh thổ phía bắc và New South Wales khi cơn bùng nổ thời tiết nóng kéo dài chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tương tự, kỷ lục về nhiệt độ mùa đông bị phá vỡ tại thị trấn Oodnadatta ở nam Australia với nhiệt độ lên tới 39,4 độ C. Một số nơi khác như Fitzroy Crossing, Derby và Wyndham có mức nhiệt lần lượt là 40,6 độ C, 40,7 độ C và 40,6 độ C.

Người dân Australia đang chứng kiến một trong những mùa đông nóng nhất trong lịch sử (Ảnh: News).

Angus Hines, chuyên gia khí tượng học cao cấp, đánh giá nhiều vùng rộng lớn ở Queensland và New South Wales đang chứng kiến nền nhiệt độ cao hơn mức trung bình hàng năm. Thậm chí miền trung của Australia chịu nhiệt độ cao hơn mức trung bình là 15 độ C.

"Chúng tôi đang chứng kiến thời tiết nóng ở các vùng miền trung và miền đông của Australia. Mùa đông ngày càng bị rút ngắn và chắc chắn đã kết thúc tại Australia trong năm nay. Kiểu thời tiết nóng bức vẫn còn tiếp tục", chuyên gia Hines nhận định.

Sở dĩ có hiện tượng trên bởi khí hậu Australia chịu ảnh hưởng bởi 3 kiểu khí hậu tuần hoàn. Trong đó có sự thay đổi nhiệt độ của Ấn Độ Dương, sự thay đổi trong vành đai gió và sự thay đổi trong các kiểu thời tiết Thái Bình Dương còn có tên gọi là El Nino và La Nina.

Các nhà nghiên cứu khoa học cũng cảnh báo lượng khí thải lớn gây ra hiệu ứng nhà kính tăng nhanh, đẩy mạnh quá trình nóng lên toàn cầu.