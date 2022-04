Quốc vương Hassanal Bolkiah là đương kim Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Brunei. Ông từng là người giàu nhất thế giới và hiện sở hữu khối tài sản lên tới 28 tỷ USD.

Cuộc sống xa hoa trong cung điện 1.700 phòng của Quốc vương có 28 tỷ USD

Ông đã tốt nghiệp Học viện Quân đội Hoàng gia ở Sandhurst (nơi Hoàng tử William và Harry từng theo học) và nổi tiếng bởi cuộc sống giàu sang với nhiều khoản chi tiêu xa hoa "không tưởng".

Bộ sưu tập siêu xe và chiếc Rolls-Royce bọc vàng

Quốc vương Hassanal từ lâu nổi danh là người sở hữu một trong những bộ sưu tập xe hơi hiếm nhất thế giới. Trong đó phải kể tới chiếc Rolls-Royce bọc vàng ấn tượng tới cả phần bánh xe. Chiếc xe siêu sang này được đặt làm riêng với mui trần, kệ để ô che mưa nắng và bọc vàng toàn bộ.

Cận cảnh chiếc Rolls-Royce bọc vàng ấn tượng (Ảnh: SCMP).

Trang Hotcars từng đưa tin, Quốc vương Brunei còn sở hữu 600 chiếc Rolls-Royce, 450 Ferrari và 380 chiếc Bentley. Bộ sưu tập xe sang của ông gồm hơn 7.000 chiếc với tổng giá trị lên tới trên 5 tỷ USD. Ngoài vô số những xe quý hiếm, ông còn một chiếc Lamborghini Urraco màu xám, một chiếc Ferrari 456 GT Venice (là một trong 7 chiếc hiếm hoi trên thế giới) và một chiếc Porsche 959.

Bộ sưu tập hàng trăm chiếc Ferrari (Ảnh: SCMP).

Trên thực tế, bộ sưu tập siêu xe của Quốc vương ấn tượng tới mức, trang GQ India cho biết, ông và gia đình được cho là sở hữu nửa số lượng xe Rolls-Royce được mua trên toàn cầu vào những năm 1990.

Bộ sưu tập chuyên cơ riêng

Không chỉ nổi tiếng với bộ sưu tập siêu xe, Quốc vương Brunei còn gây "choáng váng" khi làm chủ nhiều chiếc máy bay tư nhân. Nguồn tin từ Born Rich tiết lộ, Nhà vua sở hữu máy bay phản lực Boeing 747-400, Boeing 767-200 và Airbus A340-200 của riêng mình.

Nội thất dát vàng bên trong chuyên cơ Boeing 747-400 (Ảnh: News).

Trong đó, chiếc Boeing 747-400 được mạ vàng và sang trọng tới mức nó được truyền thông thế giới ưu ái đặt cho tên gọi "Cung điện bay". Qua những bức ảnh được chia sẻ trên Instagram cho thấy nội thất bên trong chuyên cơ được dát vàng và pha lê Lalique.

Theo nguồn tin của truyền thông Anh, chiếc chuyên cơ này có giá trị khoảng 400 triệu USD. Trước đó, Quốc vương Hassanal đã đặt chiếc Airbus A340 dành tặng cho con gái nhân dịp sinh nhật.

Cung điện lớn nhất thế giới với 1.700 phòng

Cung điện Istana Nurul Iman nơi Quốc vương sinh sống được coi là hình ảnh thu nhỏ của sự xa hoa với hơn 1.700 phòng, 257 phòng tắm và 5 hồ bơi. Để chứa đủ bộ sưu tập siêu xe với "số lượng khủng", trong khuôn viên của cung điện được thiết kế 110 gara.

Cung điện lớn nhất thế giới với hơn 1.700 căn phòng (Ảnh: Travel).

Ngoài ra, Quốc vương còn có thú vui sưu tập ngựa. Ông đã cho xây dựng những chuồng ngựa có lắp máy lạnh để đảm bảo đàn "chiến mã" của mình được chăm sóc cẩn thận và luôn ở trạng thái tốt nhất có thể.

Cung điện Istana Nurul Iman hiện đang giữ kỷ lục Guiness thế giới là nơi lớn nhất với diện tích hơn 200.000m2. Công trình được hoàn thành vào năm 1984 với tổng chi phí xây dựng vào thời điểm đó lên tới hơn 1,4 tỷ USD.

Chi phí cắt tóc

Tờ The Times tiết lộ, Quốc vương Brunei là người không tiếc tiền để chi trả các khoản làm đẹp sao cho diện mạo bản thân chỉn chu nhất.

Ông từng bỏ ra 20.000 USD cho một lần cắt tóc. Quốc vương có thợ cắt tóc ưa thích của riêng mình. Người này thường xuyên bay chuyến bay hạng nhất từ khách sạn Dorchester ở Mayfair, London (Anh) tới Brunei để cắt tóc cho vị khách VIP của mình. Cũng theo tờ The Times, sau mỗi lần làm việc, người thợ này sẽ được nhận tiền mặt.

Đam mê nghệ thuật

Tờ Insider cho biết, Quốc vương Hassanal còn là người yêu nghệ thuật. Ông từng trả 70 triệu USD cho bức tranh sơn dầu "Two Young Girls at the Piano" của họa sĩ nổi tiếng Pierre-Auguste Renoir người Pháp.

Trong ngày lễ sinh nhật lần thứ 50 của mình vào năm 1996, ông từng trả 13 triệu bảng Anh để mời ca sĩ Michael Jackson tới hát. Tương tự, tại bữa tiệc cưới con gái lớn nhất của mình - Công chúa Rashidah, Quốc vương chi 5.5 triệu bảng Anh để mời cố ca sĩ Whitney Houston tới hát tại tiệc chiêu đãi.