Công nghệ vô khuẩn - tiêu chuẩn hàng đầu của ngành nha khoa

Vô khuẩn là gì mà lại là yếu tố quan trọng đến vậy?

Vô trùng (vô khuẩn) là toàn bộ quá trình tiệt trùng, vô trùng dụng cụ trong nha khoa nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm chéo các bệnh lây truyền qua đường máu và nước bọt. Vì quá trình điều trị các vấn đề về răng miệng như nhổ răng, lấy cao răng hay điều trị viêm túi lợi…

Vô khuẩn, hay còn gọi là vô trùng, là sự tiệt trùng trong toàn bộ quá trình điều trị bệnh lý răng miệng. Quá trình diễn ra gồm toàn bộ vật dụng, dụng cụ nha khoa, thân thể của người thực hiện ca điều trị…

Những quá trình điều trị dễ tạo ra sự xâm lấn, hoặc có máu, nước bọt... sẽ chính là một môi trường tuyệt hảo dành cho nguy cơ lây nhiễm bệnh không đáng có như lấy cao răng, nhổ răng, cấy ghép implant…

Vô khuẩn dụng cụ - đơn giản nhưng không phải ai cũng biết

Đây là một quá trình chuẩn bị tiêu chuẩn và nhất định phải thực hiện trước mỗi buổi thăm khám - chữa trị nhằm giảm thiểu tình trạng lây nhiễm chéo các bệnh lý có khả năng lây qua con đường máu và nước bọt.

Điều trị các bệnh lý về răng miệng không chỉ đơn giản là làm dứt điểm tình trạng đang xảy ra mà còn phải đảm bảo sự an toàn cho bệnh nhân, trước - trong - sau quá trình điều trị này. Đây là một trong những nguyên tắc trong lĩnh vực y tế nói chung cần phải được tuân thủ.

Hầu hết các vật dụng, công cụ trong quá trình điều trị như kềm, nạy, gương... đều được tái sử dụng nhiều lần cho nhiều ca điều trị. Vì thế, nếu cơ sở Nha khoa đó có quy trình tiệt trùng sơ sài, không chuyên nghiệp sẽ tạo ra nhiều hiểm họa tiềm tàng về sau.

Theo một bài nghiên cứu đăng tải trên tờ New York Times vào tháng 10/2019, có khoảng 900 trẻ em tại Pakistan bị lây nhiễm căn bệnh "thế kỷ" HIV chỉ bởi sự sơ suất của Bác sĩ, dùng lại kim tiêm.

Hiện nay tại Việt Nam, với xu hướng bùng nổ của ngành thẩm mỹ, lĩnh vực Nha khoa cũng không nằm ngoài cơn sóng này. Vì thế, nhu cầu đến Nha khoa ngày càng cao. Tuy nhiên, hệ thống đánh giá hoặc biện pháp chế tài về vấn đề tiệt trùng dụng cụ lại chưa được nhân rộng và đạt được sự tuân thủ tuyệt đối. Bên cạnh đó, người sử dụng dịch vụ lại chưa có nhiều sự hiểu biết về điều này, do đó dễ dẫn đến nhiều kết quả không đáng có.

Các quy chuẩn chung về vô trùng

Để lan rộng điều này, mỗi chúng ta trước khi đến với một cơ sở Nha khoa nào cũng nên nắm tổng quát điều này để nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe chính mình.

Quy chuẩn này sẽ bao gồm năm bước, được thực hiện khép kín để hạn chế tối đa vi khuẩn xâm nhập vào bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình này, bao gồm: Phân loại, làm sạch để khử trùng, đóng gói vào túi tiệt trùng, hấp - sấy bằng máy chuyên dụng, lưu trữ dụng cụ.

Bước 1: Phân loại dụng cụ cần vô trùng

Tại bước này, y tá/điều dưỡng sẽ phân loại các dụng cụ Nha khoa đã sử dụng qua hoặc cần được khử khuẩn lại vào các khay hoặc hộp đựng để tiến hành bước làm sạch.

Bước 2: Làm sạch và khử trùng

Đến bước này, y tá/điều dưỡng sẽ tiến hành các công đoạn như sau để làm sạch dụng cụ:

- Trước hết, lấy các dụng cụ được phân loại ngâm vào một loại dung dịch để tiệt trùng.

- Loại bỏ một lượt các vết dơ (như máu, nước bọt, vết bẩn…) bám trên dụng cụ.

- Tiếp tục sử dụng các công nghệ để tiếp tục khử khuẩn, làm sạch sẽ các vết bám khó tẩy trên dụng cụ.

Đối với các dụng cụ không thể tái sử dụng, chúng sẽ được phân loại thành rác thải y tế và vứt bỏ sau khi sử dụng xong.

Bước 3: Đóng gói

Các dụng cụ được khử khuẩn hoàn tất ở bước 2 sẽ tiếp tục được bọc vào các túi tiệt trùng và niêm phong lại cẩn thận.

Loại túi này cần có các đặc tính như sau: Dai, bền, chịu được nhiệt tốt để chịu được nhiệt độ ở máy hấp - sấy ở bước 4.

Bước 4: Hấp - sấy bằng máy chuyên dụng

Với công nghệ hiện đại, trải qua nhiều lần cải tiến, máy có thể hoàn tất việc hấp - sấy với hiệu quả cực cao mà chưa đầy 20 phút, nhanh hơn gấp đôi hoặc hơn so với các loại máy thông thường, giúp tăng hiệu suất công việc nhưng đảm bảo được khả năng vô trùng đạt chuẩn quốc tế, diệt trọn vẹn các ổ vi khuẩn bám trên dụng cụ đúng cách.

Đặc biệt, với hệ thống vận hành thông minh SOP được tích hợp vào công nghệ Melag, dụng cụ nha khoa hạn chế tối đa tình trạng lộn xộn, sai sót hoặc bị ô nhiễm, tạo lây nhiễm chéo...

Bước 5: Lưu trữ dụng cụ

Hoàn tất quá trình khử khuẩn với công nghệ cao đạt chuẩn quốc tế Melag, các dụng cụ sẽ được kiểm soát cẩn thận để đảm bảo độ vô trùng, tuyệt đối không tái nhiễm khuẩn sau khi hoàn tất quá trình trên trong giai đoạn bảo quản.

Bên cạnh đó, chúng được sắp xếp ngăn nắp vào tủ khử khuẩn tia cực tím nhằm duy trì độ tiệt trùng của các dụng cụ.

Các dụng cụ sau khi trải qua các bước khử khuẩn, vô trùng nhưng vẫn không đạt chuẩn do sơ suất trong khâu phân loại, làm sạch hoặc do quá trình vận chuyển có trục trặc, ngay lập tức chúng sẽ bị loại bỏ và thay mới hoàn toàn để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng.

