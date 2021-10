Con mất vì Covid-19, ông bà đưa cháu về Bạc Liêu nhưng đi nhầm tận Cà Mau

Dân trí Con gái mắc Covid-19 rồi qua đời. Ông So đưa cháu ngoại về quê nhưng vì già, không minh mẫn nên đi xuống Cà Mau. Sau đó, chính quyền địa phương đã hỗ trợ để ông So về lại quê nhà.

Nhiều tháng trước, do khó khăn nên vợ chồng ông Nguyễn Văn So (77 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) lên ở cùng con gái đi làm công nhân tại TPHCM. Đợt dịch vừa qua, con gái ông So chẳng may mắc Covid-19 rồi mất, để lại đứa con gái 5 tuổi (cha bé bỏ đi).

Sau khi con gái mất, vợ chồng ông So và đứa cháu mấy tháng qua do dịch bệnh càng khó khăn thêm.

Gia đình ông So đổ xăng để đi từ Cà Mau về lại quê Bạc Liêu (Ảnh: CTV).

Ngày 3/10, vợ chồng ông So và cháu ngoại đi xe máy từ TPHCM về quê ở tỉnh Bạc Liêu. Vì không biết đường nên ông So cứ chạy theo xe của những người có biển số xe ở tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu.

Do đó, khi về đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp của tỉnh Cà Mau, ông So vào khai báo y tế và được đưa về Trường THCS Lương Thế Vinh (phường 8, TP Cà Mau) cách ly tập trung.

Sau đó, ông So mới biết khi cách ly xong ở Cà Mau thì về Bạc Liêu vẫn có thể bị cách ly nữa nên đã xin về quê Bạc Liêu. Trước tình cảnh khó khăn của ông So, phường 8 đã hỗ trợ gia đình ông So trở về đúng quê nhà.

Gia đình ông So được mọi người giúp đỡ tận tình và đã về tới quê nhà (Ảnh: CTV))

Ngày 8/10, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch UBND phường 8 (TP Cà Mau) cho biết, địa phương đã hỗ trợ 20 kg gạo, mì, sữa, xăng. Ngoài ra, vận động mạnh quân hỗ trợ thêm 4 triệu đồng.

"Lực lượng phường đã đưa gia đình ông So lên chốt giáp ranh ở quốc lộ 1 của 2 tỉnh để về nhà", ông Vinh thông tin.

Chủ tịch UBND phường 8 cũng cho biết thêm, những người đang cách ly trên địa bàn phường 8 hầu hết là công dân các huyện, trong số đó có không ít gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn. Phường đã liên hệ với các tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ thêm cho bà con khi về nhà.

Nhật Linh Đan