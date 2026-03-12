Cô gái xoay liên tục 3 tiếng trong buổi biểu diễn chim công ở Hà Nội là ai?

Sau buổi biểu diễn vở Khổng tước của vũ công kiêm biên đạo múa Dương Lệ Bình đến từ Trung Quốc, nhiều khán giả Việt Nam bày tỏ sự ngưỡng mộ, trầm trồ về các điệu múa uyển chuyển được dàn dựng công phu.

Bên cạnh những lời khen ngợi về tác phẩm công phu của "chim công làng múa" Dương Lệ Bình, nhiều lời tán dương và sự quan tâm đặc biệt của khán giả Việt dành cho nữ diễn viên múa đóng biểu tượng thời gian. Nữ vũ công đứng trên bục nhỏ, liên tục xoay tròn suốt 3 tiếng và không hề nghỉ ngơi.

Khoảnh khắc Phạm Cảnh Nguyệt xoay liên tục trên sân khấu (Ảnh cắt từ video).

Trong những ngày qua, trên nhiều nền tảng mạng xã hội, không ít khán giả đã chia sẻ khoảnh khắc ghi cảnh nữ vũ công liên tục xoay tròn. Trên sân khấu, cô mặc chiếc váy trắng và hóa thân thành hình tượng thời gian.

Nữ vũ công đứng dưới "Cây sự sống", xoay người theo những giai điệu khác nhau với tốc độ biến đổi, tạo hiệu ứng thị giác về dòng chảy thời gian.

Thậm chí, khi đoàn tạm nghỉ 15 phút, nữ vũ công vẫn tiếp tục chuyển động đều đặn. Điều này khiến không ít người đặt câu hỏi, không rõ đây là robot được tạo hình hay người thật?

Nữ vũ công Trung Quốc xoay tròn trên sân khấu ở vở vũ kịch chim công (Nguồn video: Douyin).

Đứng sau màn biểu diễn mang tính hình tượng, không phải là nữ vũ công vô danh. Cô là Phạm Cảnh Nguyệt, một trong những tài năng trẻ của làng múa Trung Hoa.

Cảnh Nguyệt là nghệ sỹ múa thuộc thế hệ Gen Z (chỉ những người sinh từ năm 2000 đến năm 2009). Cô tốt nghiệp chuyên ngành múa cổ điển Trung Quốc tại Nhạc viện Tứ Xuyên và từng giành HCV tại cuộc thi múa 5 tỉnh miền Bắc của Trung Quốc lần thứ 9.

Trước đó, cô từng đạt HCV tại Liên hoan biểu diễn các tài năng múa trẻ của 6 tỉnh thành tại Trung Quốc.

Năm 2018, cô từng xuất sắc đứng vị trí hàng đầu trong kỳ thi nghệ thuật tại tỉnh Sơn Tây. Qua đó, cô chứng minh tư chất nghệ thuật thiên bẩm. Sau khi tốt nghiệp trường nghệ thuật, cô chính thức gia nhập đoàn của biên đạo nổi tiếng Dương Lệ Bình.

Cô tham gia biểu diễn trong nhiều vở vũ kịch như Khổng tước, Lễ tế mùa xuân do Dương Lệ Bình dàn dựng. Trong vở Khổng tước, cô đảm nhận vai "thời gian".

"Ban đầu, tôi không có khả năng xoay vòng và thấy chóng mặt như bị say xe. Nhưng quá trình luyện tập giúp tôi có khả năng thực hiện thử thách biểu diễn xoay liên tục suốt nhiều giờ trên sân khấu", nữ vũ công chia sẻ.

Từng chia sẻ trên Sina, Phạm Cảnh Nguyệt tiết lộ, ngày đầu cô chỉ xoay vòng được 6 vòng. Sau đó, những khổ luyện được đền đáp bằng màn biểu diễn thuần thục, uyển chuyển.

"Thời gian ban cho chúng ta sự sống và chúng ta phải trao cho sự sống ý nghĩa. Vai diễn thời gian là thử thách mới, đồng thời là bước đột phá trong sự nghiệp nghệ thuật của tôi", cô nói.

Phạm Cảnh Nguyệt là nữ diễn viên múa trẻ và tài năng của làng múa Trung Quốc (Ảnh: News).

Năm 2025, cô tham gia chương trình Gala chào mừng Xuân mới năm 2025 của tỉnh Hà Nam. Tại đây, nữ diễn viên múa đảm nhận tiết mục múa Rắn đến vận chuyển.

Cũng trong năm này, khi đoàn lưu diễn vở Khổng Tước tại thành phố Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên, sân khấu bất ngờ mất điện. Nhưng điều khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng đó là khoảnh khắc Phạm Cảnh Nguyệt vẫn kiên trì biểu diễn dưới ánh đèn điện thoại.

Về cuộc sống đời tư, Phạm Cảnh Nguyệt kín tiếng với truyền thông. Cô gần như không chia sẻ thông tin riêng về chuyện cá nhân của mình.