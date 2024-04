Cô gái miền Tây "đổi đời" nhờ chú vịt trắng, lên cả truyền hình quốc tế

Cô gái Việt gây "sốt" khi xuất hiện trong dự án phim quốc tế

Nguyễn Thùy Trang (22 tuổi) ngụ huyện Trà Ôn, Vĩnh Long là cô gái nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng trong thời gian gần đây. Lần đầu tiên hình ảnh cô gái Việt Nam xuất hiện trong chuỗi phim ngắn She Creates Change (những cô gái thay đổi thế giới).

Được biết, She Creates Change là dự án do Room to Read (một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục) hợp tác với Warner Bros là một Công ty giải trí và điện ảnh của Mỹ. Phim được công chiếu trên kênh truyền hình của Mỹ.

Trang (bìa phải) cùng đoàn làm phim (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngay sau khi phim được phát sóng, cư dân mạng bắt đầu lùng sục, tìm thông tin của cô gái Việt tham gia trong dự án phim mang tầm quốc tế. Kênh Youtube Sâu Tivi của Trang số người đăng ký theo dõi tăng đột biến với gần 700.000 .

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trang cho biết, cô làm Youtube từ năm lớp 11 vì muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình. Điều đặc biệt là trong các clip của Trang đều có sự xuất hiện của chú Vịt trắng với tên gọi Bim Bim thông minh, đáng yêu.

Câu chuyện của cô nữ sinh nghèo với lòng hiếu thảo và ý chí vươn lên đã truyền cảm hứng cho mọi người. Vì thế khi Trang đang học năm nhất đại học thì đại diện đoàn phim She Creates Change liên hệ, mời cô hợp tác làm phim. Tuy nhiên, lúc ấy do quá bận vì vừa học, vừa làm Youtube nên cô từ chối lời mời.

Sau nhiều lần trao đổi, Trang quyết định tham gia, hy vọng góp chút sức, phục vụ cho chương trình hỗ trợ giáo dục nữ sinh khó khăn.

Cô gái miền Tây cho biết, dù bộ phim có thời lượng ngắn nhưng Trang và đoàn phim phải trao đổi, làm việc trong gần 4 năm. Một năm đầu, họ thu thập chất liệu và câu chuyện của Trang qua email, mạng xã hội. Khi có đủ chất liệu, họ dựng câu chuyện thành phim hoạt hình.

Cô gái miền Tây xuất hiện trong phim quốc tế: Đổi đời nhờ chú vịt (Video: Bảo Kỳ).

Tháng 11/2022 đoàn phim của nữ đạo diễn Martha Adams - người từng nhận giải Emmy với bộ phim tài liệu Girl Rising - đã đến Việt Nam, trực tiếp quay hình phim tài liệu về Trang và vịt Bim Bim.

"Quá trình quay phim cũng rất gian nan vì bất lợi về thời tiết và cả bất đồng ngôn ngữ. Tôi không giỏi tiếng Anh lắm nên khi giao tiếp với đoàn làm phim phải cần phiên dịch. Dù vậy, đối với tôi khoảng thời gian trên cũng như giây phút phim công chiếu khiến tôi rất xúc động, hạnh phúc", nữ Youtuber bày tỏ.

Trang cùng chú vịt cưng tên Bim Bim (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đổi đời nhờ chú vịt

Chia sẻ về bản thân, Trang cho biết, từ nhỏ cô đã ước muốn được hoạt động nghệ thuật nhưng do điều kiện kinh tế không đủ khả năng nên cô gái đành từ bỏ đam mê.

Khoảng năm 2018, khi ấy mạng xã hội bắt đầu nở rộ, Trang cũng tập tành làm Youtube với mong muốn thay đổi cuộc sống. Từ chiếc điện thoại "cùi bắp" được người anh cho, Trang miệt mài quay clip, chỉnh sửa sau đó đăng lên kênh Sâu Tivi. Chủ đề sáng tạo khi ấy của cô là ẩm thực miền Tây.

Bim Bim luôn hợp tác với Trang khi quay clip cũng như chụp ảnh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ Youtuber gốc Vĩnh Long bày tỏ, kênh của cô được mọi người biết đến rộng rãi là nhờ sự xuất hiện của chú vịt Bim Bim, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Trang.

Trang kể, 5 năm trước, mẹ Trang là bà Phạm Thị Lành đi chợ mua trứng vịt sát (trứng vịt không nở, hư hỏng) ở lò ấp về chế biến món ăn. Tuy nhiên, mẹ phát hiện có 3 quả trứng đã nứt vỏ, có dấu hiệu còn sống nên gửi ấp trong bầy vịt xiêm sau nhà.

"Ấp 3 quả nhưng chỉ một trứng nở thành con đó là vịt Bim Bim. Nhưng do màu lông trắng khác biệt nên Bim Bim luôn bị đàn vịt xiêm bắt nạt. Thấy tội nghiệp nên tôi đem chú vịt nuôi riêng trong nhà. Đến nay, vịt Bim Bim đã được 5 tuổi", Trang vui vẻ nói.

Khi Bim Bim được 2 tuổi, Trang bắt đầu cho chú vịt xuất hiện trong các video trên youtuber. Lúc cô "mukbang" (trò chuyện lúc ăn uống - PV) hay sinh hoạt đời thường luôn có bóng dáng của Bim Bim. Một người - một vịt trở thành đôi bạn thân xây dựng nên kênh Youtuber thu hút hàng triệu lượt xem.

Nếu như vịt thông thường sẽ hay ăn lúa, lục bình, chuối cây... thì vịt Bim Bim lại có sở thích ăn uống khác biệt. Chú vịt này thích "ăn chín, uống sôi", món khoái khẩu là xúc xích, thịt nướng, ốc luộc...

Những clip Trang đăng tải có sự xuất hiện của Bim Bim luôn nhận nhiều lượt quan tâm của cư dân mạng, đa số đều thích thú trước sự đáng yêu, dễ thương của Trang tương tác với vịt cưng.

Hiện nguồn thu từ kênh YouTube giúp Trang trang trải cuộc sống và lo cho cha mẹ.

Bà Phạm Thị Lành bày tỏ, quá trình con gái làm Youtube cũng rất vất vả vì sau giờ học, Trang tranh thủ chạy về nhà sắp xếp cảnh quay, chỉnh sửa clip...

"Nhà tôi lúc đó còn nấu rượu, nuôi heo rồi làm vườn nên bận túi bụi. Thấy con có một mình rất loay hoay nên về sau khi con đi học tôi ở nhà chuẩn bị sẵn hết", bà Lành kể.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, khi thấy Trang thành công như hiện tại, bà vô cùng tự hào và hãnh diện vì sự cố gắng, nỗ lực của con gái.