Cô gái Italy 23 tuổi cưới thầy giáo cũ 63 tuổi bất chấp điều tiếng

Cặp đôi biết nhau lần đầu khi Minea còn là học sinh trung học, trong khi ông Massimo là giáo viên của cô. Minea thừa nhận mình có cảm tình với thầy giáo từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, phải đến khi Minea đã trưởng thành, cả hai mới có cơ hội gặp lại và nảy sinh quan hệ tình cảm.

Cuộc hội ngộ diễn ra một cách tình cờ, khi Minea trở về quê và gặp Massimo trong một hiệu sách. “Chúng tôi nói chuyện về sách, về cuộc sống và cười rất nhiều. Trước khi rời đi, tôi đã đưa cho ông ấy số điện thoại của mình”, Minea kể.

Cặp đôi chênh 40 tuổi vừa kết hôn sau vài năm hẹn hò (Ảnh: Mirror).

Từ đó, mối quan hệ dần phát triển và hai người trở nên gắn bó. Dù vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích vì khoảng cách tuổi tác cũng như mối quan hệ thầy - trò trong quá khứ, Minea và Massimo khẳng định họ không bận tâm đến những lời phán xét.

“Những người thực sự quan tâm đến chúng tôi như gia đình, bạn bè thân thiết, chỉ cần rất ít thời gian để hiểu. Chỉ sau vài giờ chứng kiến chúng tôi bên nhau, nhiều người đã nói rằng chúng tôi sinh ra là dành cho nhau”, Minea chia sẻ.

Minea và Massimo không quan trọng sự chênh lệch tuổi tác (Ảnh: Mirror).

Với Minea và Massimo, khoảng cách 40 năm tuổi tác không phải là vấn đề trong đời sống thường ngày. Theo Minea, điều gắn kết cô và chồng nằm ở sự đồng điệu sâu sắc và lối sống, cách nhìn nhận thế giới.

Minea cho biết cô từng hẹn hò với những người gần tuổi mình hơn, nhưng lại không tìm thấy sự gần gũi về mặt cảm xúc. Chỉ khi gặp Massimo, cô mới tìm thấy sự hòa hợp sâu sắc, một ngôn ngữ cảm xúc thực sự đồng điệu.

Theo Minea, mỗi ngày cô đều nhận được tin nhắn từ nhiều phụ nữ xa lạ tìm đến xin lời khuyên, bởi họ lúng túng khi nói về mối quan hệ của mình với gia đình, hoặc thấy không thoải mái khi xuất hiện cùng người yêu trước ánh nhìn của xã hội.

“Chúng ta thường nghĩ mình đang sống trong một xã hội cởi mở và hiện đại. Nhưng khi tình yêu đi lệch khỏi những khuôn mẫu định sẵn, sự cởi mở ấy bộc lộ giới hạn. Mối quan hệ chênh lệch tuổi tác, dù là nam lớn tuổi hay nữ lớn tuổi, vẫn bị xem là không đúng”, Minea nhận định.

Minea cho rằng tình yêu không phải điều đáng xấu hổ, mà điều đáng buồn là khi một người phải tự nghi ngờ bản thân chỉ vì mối quan hệ của mình không giống số đông.

Cặp đôi đã cùng nhau đi nhiều nơi trên thế giới (Ảnh: Mirror).

Minea cho biết việc cô chia sẻ câu chuyện cá nhân không nhằm tìm kiếm sự nổi tiếng hay gây tranh cãi. Cô chỉ mong có thể góp một phần nhỏ để trong tương lai, những mối quan hệ như của cô không còn là điều "dị thường".

Từng trải qua thời gian yêu xa, Minea cho rằng chính khoảng cách đó khiến cô thêm chắc chắn về lựa chọn của mình. Cô khẳng định điều khiến mình rung động chưa bao giờ là tuổi tác, mà là con người của Massimo - người khiến cô cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu.