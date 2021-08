Cô gái bị đuổi khỏi trung tâm thương mại vì... "quá sexy"

Dân trí Một người mẫu đã bị đuổi ra khỏi một trung tâm mua sắm ở Dubai (Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất) vì trông gợi cảm quá mức cho phép.

Emmy là một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Trước khi được yêu cầu rời khỏi khu vực mua sắm, người mẫu kiêm ngôi sao truyền hình thực tế Emmy Russ đã chia sẻ về địa điểm nổi tiếng này lên mạng xã hội. Emmy nói rằng đây là một "đất nước tuyệt vời, quá nhiều đồ xa xỉ, mọi thứ bằng vàng, nó như thể được tạo ra cho tôi".

Cô nổi tiếng với khuôn mặt xinh xắn và thân hình nóng bỏng.

Tuy nhiên thành phố Dubai không có cùng quan điểm với cô sau khi Emmy đi mua sắm trong một bộ trang phục "thiếu vải" ở một trung tâm thương mại địa phương. Sau đó, Emmy cho biết mình đã bị sốc vì trải nghiệm khó chịu trong kỳ nghỉ ở thành phố Dubai của Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Emmy thường diện các trang phục bó sát, tôn lên thân hình quyến rũ.

Người mẫu 22 tuổi đã bị các nhân viên an ninh cho rằng gu thời trang của cô quá hở hang so với tiêu chuẩn của họ. Báo Bild đưa tin Emmy đã mặc một chiếc áo 2 dây đính kim tuyến siêu ngắn và một chiếc váy ngắn khi đến trung tâm mua sắm. Theo cô, bộ quần áo này là hợp lý vì dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ ngày hôm đó là 41 độ C khiến cô không thể chịu đựng được.

Tuy nhiên, ngay khi bước vào trung tâm mua sắm, Emmy đã bị các nhân viên an ninh tiếp cận và yêu cầu cô không được tiếp tục mua sắm nữa.

Những chiếc váy ngắn cùng áo quây, áo 2 dây không thiếu trong tủ đồ của Emmy.

Emmy kể: "Đột nhiên một nhân viên an ninh đến bất thình lình, nói rằng tôi quá gợi cảm và tôi không thể đi lại như vậy".

Emmy đã phàn nàn với những người theo dõi tài khoản Instagram của mình: "Họ đe dọa sẽ đưa tôi đến cảnh sát. Tôi bị đuổi ra ngoài và tôi đã nhận được cảnh báo bằng văn bản".

Cảnh báo bằng văn bản mà Emmy nhận được là một thẻ đen của trung tâm thương mại ở Dubai, ghi rõ: "Vui lòng mặc trang phục lịch sự".

Nhiều người cho rằng trang phục của Emmy hơi gợi cảm quá mức.

Emmy cho biết thêm: "Sau đó, tôi nhanh chóng mua một chiếc áo phông dài bên ngoài và mặc vào. Theo tiêu chuẩn của tôi, tôi không nghĩ trang phục của mình quá sexy. Khi tôi nhập cảnh, một cảnh sát thậm chí còn tán tỉnh tôi ở sân bay".

Truyền thông Đức cho biết đây không phải là lần đầu tiên Emmy bị chỉ trích công khai về trang phục của mình. Cô thậm chí đã từng gặp rắc rối với cảnh sát sau khi mặc váy ngắn và dựa vào xe tuần tra để tạo dáng chụp ảnh

Trà Xanh

Theo LB