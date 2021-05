Chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng "colostrum" cho trẻ từ những năm đầu đời

Dân trí PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) với kinh nghiệm hơn 30 năm cho biết những em bé được dùng sữa non thì có sức đề kháng tốt hơn, ít ốm "vặt" hơn.

Sữa non hay còn gọi là sữa đầu tiên (colostrum) là một loại sữa mẹ đặc biệt tiết ra trong khoảng 73 giờ đầu sau khi sinh. Thường có màu vàng nhạt, đặc dính. Đánh giá sữa non là thành phần dinh dưỡng có nhiều yếu tố miễn dịch, PGS Dũng lý giải rõ hơn: "Đó là nhờ những "trải nghiệm" chiến đấu với bệnh tật trong thời gian dài của bà mẹ. Sau khi khỏi bệnh, cơ thể bà mẹ sinh ra kháng thể. Khi mẹ tiết những giọt sữa non đầu tiên, đó cũng là lúc nồng độ miễn dịch cao nhất trong sữa non".

Lượng uống sữa non không nhiều, nhưng lại có nhiều dưỡng chất thiết yếu, rất cần cho trẻ, nhất là các em bé đẻ non, trẻ lười ăn, ăn không đủ chất, khẩu phần ăn kém chất dinh dưỡng. Sữa non đặc biệt có tác dụng với những trẻ hay ốm vặt. Các chuyên gia khẳng định trong sữa non của bò cũng chứa nhiều yếu tố miễn dịch quý giá rất tốt cho con người. Nồng độ miễn dịch trong sữa non của bò cao nhất trong 48 giờ đầu sau khi bò sinh con. Trong sữa non của bò cũng hiện diện các vitamin, khoáng chất cần cho quá trình tạo yếu tố miễn dịch, giảm tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng, giúp hệ miễn dịch đáp ứng tốt hơn.

Colosmulti làm từ sữa bò non, lấy từ bò mẹ trong khoảng thời gian 12 đến 24 giờ sau sinh. Các dưỡng chất trong sữa non bò gần tương đồng với sữa non từ mẹ. Sữa non bò giàu kháng thể như immunoglobulin giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể và ngăn ngừa bệnh tật.

Colomulti từ bò giàu protein và các axit béo không bão hòa, vitamin và các khoáng chất kích thích trẻ ăn ngon miệng, giúp tăng trưởng trí não và chiều cao với hàm lượng cao. Bên cạnh đó, sữa bò non cũng chứa các hormone tăng trưởng phát triển hệ thần kinh, đồng thời tăng cường hấp thu dưỡng chất cho trẻ.

Sữa non Colosmulti còn có các kháng thể giúp em bé chống lại khả năng nhiễm trùng, ngừa các bệnh mãn tính trong quá trình chuyển giao từ môi trường này sang môi trường khác (từ bụng mẹ môi trường nước ối ra ngoài có môi trường không khí). Sữa non còn chứa acid phytic, các chất chống oxy hóa là các chất có thể chống lại bệnh ung thư hiệu quả.

Thực phẩm bổ sung sữa non Colosmulti có chứa những thành phần vô cùng quan trọng cho sự phát triển của trẻ trong giai đoạn đầu đời. Vì vậy, các bà mẹ thường được động viên cho con tiếp xúc với sữa non sớm. Việc làm này không chỉ giúp cho trẻ tiếp xúc với các thành phần dinh dưỡng có trong sữa non mà còn tăng khả năng kích thích tuyến sữa ở người mẹ, đồng thời hồi phục tử cung một cách nhanh chóng và ngăn ngừa nguy cơ mắc một số bệnh sau sinh ở mẹ.

