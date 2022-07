Chương trình "Màu hoa đỏ": Tái hiện lịch sử vẻ vang của dân tộc

Chương trình được tổ chức vào 20h10 ngày 23/07/2022 tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị và được truyền hình trực tiếp trên Kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), tiếp nối thành công chương trình các năm trước, để ghi nhớ và đền đáp công ơn to lớn của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình có công với cách mạng.

Chiến tranh đã lùi xa, khói lửa đạn bom cũng đã thuộc về quá khứ, nhưng những nỗi đau do chiến tranh để lại có lẽ vẫn khó có thể xóa nhòa. Vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hiến dâng tuổi thanh xuân, cuộc sống của mình cho đất nước; trong số đó có những người đã ra đi mãi mãi, có những người may mắn trở về lại mang trong mình những vết tích của chiến tranh. Nhưng họ đã vượt lên những thương tật, mất mát để không ngừng nỗ lực phấn đấu trong lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, tiếp tục đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Chương trình nghệ thuật "Màu hoa đỏ" lần thứ 15 sẽ tái hiện những ký ức bi hùng về một thời hoa lửa mà trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt ấy những câu chuyện đầy lay động ở tiền tuyến và hậu phương vẫn luôn day dứt, xúc động mỗi thế hệ chúng ta hôm nay. Đồng thời, chương trình cũng là lời tri ân những người con đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình cho Tổ quốc.

Trong không gian nghệ thuật đặc sắc, khán giả đã được cùng sống lại những tháng ngày cách mạng sôi nổi, quật cường của nhân dân ta trên khắp mọi miền đất nước qua những tác phẩm đi cùng năm tháng.

Trên hành trình của mình, chương trình "Màu hoa đỏ" đã nhận được sự chung tay, đồng hành, hỗ trợ của các nhà hảo tâm và chính quyền các địa phương. Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng đã góp phần chia sẻ, động viên các gia đình chính sách vượt qua khó khăn, phấn đấu, vươn lên ổn định cuộc sống. Những ánh mắt, những nụ cười rạng rỡ của các đối tượng chính sách khi cầm trên tay món quà của chương trình chính là sự ghi nhận, là động lực to lớn để Ban Tổ chức nỗ lực hơn nữa, thực hiện tốt hơn nữa các Chương trình tiếp theo.

Ban Tổ chức mong rằng truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tinh thần "Tương thân tương ái" và ý thức "Trân trọng quá khứ, hướng tới tương lai" sẽ được tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ trong các chương trình "Màu hoa đỏ".

Chương trình có sự đồng hành của: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đạm Phú Mỹ - NPK Phú Mỹ, Tổng Công ty Phát điện 2, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.