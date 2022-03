Camera an ninh C8PE có điểm gì khác biệt so với các đàn anh C8

Thiết kế hiện đại và bền bỉ, kết hợp 2 ống kính cho góc nhìn 360 độ và nhiều tính năng thông minh khác là những gì C8PF sở hữu. Đây cũng là sản phẩm camera quay quét ngoài trời mới nhất đến từ EZVIZ, thương hiệu chuyên về smarthome toàn cầu. Tại Việt Nam, EZVIZ được biết đến thông qua những chiếc camera thông minh có thiết kế tinh tế và khả năng cung cấp hình ảnh với độ sắc nét cao. Dòng sản phẩm C8 của EZVIZ nhận được nhiều sự quan tâm do khả năng quét 360 độ ngoài trời, thiết kế sang trọng và tích hợp AI tiện dụng.

Camera C8PF vừa được cho ra mắt vào đầu năm 2022 có điểm gì khác biệt so với các thiết bị trước đó? Cùng tìm hiểu những điểm giống và khác của dòng sản phẩm C8 thông qua bảng so sánh dưới đây và đánh giá xem đâu là sản phẩm vượt trội hơn so với các thiết bị còn lại.

Nhìn chung, về mặt độ phân giải, C8W tỏ ra vượt trội với khả năng ghi hình 4MP cực kỳ sắc nét. Nếu bạn có nhu cầu cao về chất lượng hình ảnh, C8W hẳn nên được ưu tiên hơn cả. Về phần quan sát đối tượng, C8PF kết hợp 2 ống kính (lens góc rộng và tele) hỗ trợ hiển thị 2 màn hình (một màn hình góc rộng và màn hình nhỏ góc cận), giúp người dùng có thể xem từng chi tiết riêng lẻ mà không ảnh hưởng đến chất lượng toàn cảnh. Cả C8W và C8PF đều có tích hợp loa và hỗ trợ đàm thoại 2 chiều. Điều này có nghĩa thông là thông qua camera, bạn có thể nói chuyện với nhân viên giao hàng dù không có mặt tại nhà. C8W có phần lợi thế do khả năng phát hiện người bằng AI được thừa hưởng từ C8C, nhưng C8PF tỏ ra không kém cạnh với khả năng điều chỉnh đoạn âm thanh thu sẵn để cảnh báo đối tượng đột nhập, điều sẽ rất hữu ích để bảo vệ ngôi nhà của bạn.

Mỗi sản phẩm đều có điểm vượt trội riêng, bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn về camera C8 của EZVIZ tại: https://www.ezviz.com/vn/search?keywords=C8