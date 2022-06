Cách sử dụng điều hòa cho giấc ngủ ngon

Ngủ sâu và đủ cũng giúp tăng cường khả năng miễn dịch, tăng cường trí nhớ, tư duy sáng tạo và làm việc hiệu quả. Để có giấc ngủ ngon, môi trường xung quanh phòng ngủ đóng vai trò rất quan trọng. Bên cạnh nệm, chăn, gối phù hợp, nhiều người không thể ngủ nếu thiếu điều hòa không khí. Đặc biệt thời tiết nắng nóng, nhiều em nhỏ chỉ có thể ngủ ngon khi phòng ngủ có điều hòa được điều chỉnh phù hợp.

Nhiều em bé chỉ ngủ ngon khi phòng bật máy điều hòa (Ảnh: Teplodar).

Dưới đây là những lưu ý khi sử dụng điều hòa để ngủ ngon, theo khuyến cáo của chuyên gia điện lạnh:

Cài đặt chế độ yên tĩnh

Để điều hòa hoạt động êm ái, người dùng cần lưu ý vị trí lắp đặt máy. Để khắc phục tiếng ồn khi máy hoạt động, có thể đặt thêm một miếng đệm cao su dưới chân dàn nóng để chống rung. Không nên lắp dàn nóng và dàn lạnh quá gần nhau (chiều dài đường ống ngắn hơn 2,5m) để tránh hai thiết bị cộng hưởng âm thanh, sẽ gây ồn.

Quạt là bộ phận phát ra nhiều tiếng ồn khi điều hòa hoạt động. Tuy nhiên, bạn có thể khắc phục tiếng ồn này bằng cách bấm vào phím Fan (quạt) trên remote và chọn chế độ quạt thấp nhất hoặc auto, tiếng ồn sẽ giảm đi đáng kể. Người tiêu dùng có thể tìm thấy thông tin về độ ồn của máy trong bản thông số kỹ thuật giới thiệu sản phẩm. Thường khi điều hòa hoạt động, dàn nóng sẽ phát ra tiếng ồn lớn hơn dàn lạnh. Độ ồn dàn nóng thường dao động khoảng 40 - 50dBA, độ ồn dàn lạnh thấp hơn, có thể hạ thấp tới mức 18 dBA, như điều hòa FTKY25VVMV 1HP (9000 BTU) của Daikin.

Những phím trên điều khiển giúp giảm ồn khi điều hòa hoạt động (Ảnh: Tâm Lê).

Chọn nhiệt độ phù hợp

Nhiệt độ ổn định cũng là một yếu tố quan trọng giúp giấc ngủ sâu. Nên chọn mua điều hòa Inverter để nhiệt độ phòng được duy trì ổn định. Cụ thể, sau khi đạt nhiệt độ cài đặt, công nghệ Inverter cho phép máy tiếp tục chạy ở công suất thấp để duy trì nhiệt độ trong phòng trong khi điều hòa không có công nghệ này sẽ tự động tắt và chỉ chạy lại khi nhiệt độ thực tế của phòng đã tăng lên 2-3⁰C. Cơ chế hoạt động của máy mono vì thế khiến nhiệt độ phòng lên xuống thất thường, gây cảm giác khó chịu. Ngoài ra, người dùng có thể chọn điều hòa Inverter có công nghệ máy nén Swing, giúp giảm tiếng ồn khi vận hành, đem lại giấc ngủ ngon.

Bên cạnh đó, bạn có thể bật chế độ Sleep, thông thường điều hòa sẽ tăng từ thêm 2⁰C trong vòng một giờ so với nhiệt độ đã cài đặt trước, giúp người dùng không bị quá lạnh và tiết kiệm điện. Ở chế độ Sleep, máy sẽ chạy êm và dịu hơn, nhờ thế người dùng ngủ ngon. Trong điều kiện khí hậu Việt Nam, các chuyên gia điều hòa khuyến cáo nên bật máy ở mức 25-27⁰C vừa thoải mái và tiết kiệm điện tối ưu.

Tránh để gió và hơi lạnh thổi trực tiếp vào người

Để giữ gìn sức khỏe, khi bật điều hòa không nên hướng luồng gió trực tiếp vào người, nhất là vùng mũi họng để tránh tình trạng viêm đường hô hấp cũng như khô da.

Bên cạnh nút bấm Swing trên remote để đảo hướng gió và hơi lạnh theo chiều lên xuống, nhiều hãng điều hòa đã cải tiến mặt nạ dàn lạnh giúp hơi lạnh không phả trực tiếp vào người dùng. Đơn cử thiết kế mặt nạ Coanda trên máy điều hòa Daikin giúp điều hướng luồng gió đi dọc theo trần nhà, tỏa đều khắp không gian, làm lạnh đều mọi góc phòng. Nhờ đó, người dùng có cảm giác thoải mái, dễ chịu và bảo vệ sức khỏe hơn.

Thiết kế mặt nạ Coanda trên những máy điều hòa thế hệ mới thổi gió tỏa đều khắp không gian, không thổi trực tiếp vào người dùng (Ảnh: Daikin).

Chọn sản phẩm tích hợp các công nghệ bảo vệ sức khỏe

Các công nghệ bảo vệ sức khỏe sẽ mang lại sự thoải mái cho người sử dụng, giúp dễ đi vào giấc ngủ và ngủ ngon hơn.

Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, độ ẩm thường ở mức trên 80%, khiến da nhờn, rít và nấm mốc phát triển. Bật điều hòa có thể giúp "hút" hơi ẩm trong không khí, nhưng khiến cho da và họng của người dùng bị khô, dễ gây viêm họng. Gần đây, các nhà sản xuất điều hòa trang bị thêm các chế độ cân bằng ẩm. Đơn cử như thương hiệu Daikin với công nghệ Hybrid Cooling - tích hợp cảm biến theo dõi độ ẩm để điều tiết, duy trì độ ẩm ở mức lý tưởng với làn da và mũi họng người dùng là 55% - 65%.

Trước tình hình ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, hầu hết các thương hiệu đều bổ sung tính năng lọc khí cho sản phẩm như phin lọc bụi, phin PM2.5, phin lọc sinh học có khả năng khử mùi hôi, loại bỏ nhiều tác nhân gây dị ứng như phấn hoa, mạt bụi, lông thú cưng, nấm mốc... và ức chế một số vi khuẩn bám trên dàn lạnh. Năm ngoái, Daikin giới thiệu thêm công nghệ Streamer độc quyền, tiêu diệt virus, vi khuẩn, nấm mốc bám trên dàn lạnh dựa trên cơ chế phóng điện plasma, có tốc độ cao gấp 1.000 lần so với phóng điện thông thường. Sức mạnh phân hủy của Streamer tương đương với một nguồn nhiệt lượng ở 100,000 độ C, mang lại hiệu quả diệt khuẩn lên tới 99,9% (theo các thử nghiệm tại Viện Nghiên cứu Thực phẩm Nhật Bản và Đại học Khoa học Okayama trong thời gian từ 2004-2018).

Điều hòa Daikin còn được trang bị chức năng chống ẩm mốc Mold Proof. Khi khởi động chế độ này, máy sẽ chạy quạt trong 1 giờ để làm khô dàn trao đổi nhiệt, ngăn chặn tình trạng nấm mốc sản sinh bên trong dàn lạnh.

Vệ sinh điều hòa thường xuyên

Trong quá trình hoạt động, điều hòa thường bị bám bụi bẩn, làm giảm khả năng làm lạnh và độ trong lành của không khí. Các chuyên gia điện lạnh khuyến cáo, mỗi 2 tuần, người sử dụng nên tháo rửa lớp phin thô lọc bụi trên dàn lạnh, sau mỗi 6 tháng nên vệ sinh định kỳ chuyên sâu cho máy để đảm bảo không khí trong lành.

Thông qua ứng dụng Daikin Vietnam trên điện thoại thông minh, người tiêu dùng toàn quốc có thể dễ dàng đặt dịch vụ bảo trì điều hòa với kỹ thuật viên chính hãng của Daikin. Giá cả gói dịch vụ được niêm yết minh bạch trên ứng dụng. Tất cả các gói vệ sinh bảo trì đều phun xịt hơi nước nóng để diệt khuẩn bám tụ trên dàn lạnh, mang lại bầu không khí trong lành cho người dùng.

Tham khảo các sản phẩm của Daikin tại trang bán hàng trực tuyến Daikin Eshop.