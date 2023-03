Cách nhận biết kim cương thật - giả

Nhận biết kim cương từ yếu tố 4C trên giấy kiểm định GIA

Viện Ngọc học Hoa Kỳ - GIA là tổ chức giám định đá quý hàng đầu thế giới với tuổi đời gần 100 năm.

Việc đánh giá, nhận biết kim cương thật sẽ dựa theo tiêu chuẩn 4C của GIA với 4 đặc tính: màu sắc (color), độ tinh khiết (clarity), giác cắt (cut) và trọng lượng (carat). Thông qua đó, người dùng có thể xác định chất lượng và giá trị của viên kim cương.

Tiêu chuẩn 4Cs của GIA giúp bạn nhận biết kim cương thật giả (Ảnh: Trang Kim Luxury).

Màu sắc (Color): kim cương không màu được phân loại theo thang đo giảm dần từ D - Z. Những viên kim cương càng không màu, càng quý giá.

Độ tinh khiết (Clarity): độ trong được xếp hạng theo thang đo: FL (Flawless - không có khuyết điểm), IF (Internally Flawless) xuống dần đến VVS (Very Very Slightly Included), VS (Very Slightly Included), SI (Slightly Included), P, I (Imperfect). Những viên kim cương có độ trong suốt lớn, ít tạp chất giá sẽ cao hơn và ngược lại.

Giác cắt (Cut): vết cắt là điểm khiến cho quang học của viên kim cương bắt sáng, phản quang và lấp lánh hơn. Hiện nay, theo bảng xếp hạng giác cắt, bạn có thể định giá kim cương theo thứ tự: good (đẹp), very good (rất đẹp), excellent (xuất sắc).

Trọng lượng (Carat): trọng lượng của kim cương được tính bằng carat. Carat càng nặng thì giá trị sẽ càng cao.

Điều kiện tiên quyết khi mua kim cương tự nhiên với giá thành cao là giấy chứng nhận từ các đơn vị kiểm định, nổi bật là GIA. Đây là kiểm định toàn cầu nhận được sự tín nhiệm của các nhà đấu giá và cơ sở trang sức, kim cương tự nhiên trên thế giới.

Giấy chứng nhận GIA thể hiện chất lượng và nguồn gốc của viên kim cương (Ảnh: Trang Kim Luxury).

"Chúng tôi mang đến cho khách hàng những viên kim cương tự nhiên có độ tinh khiết và nước màu đẹp (kim cương nước D), được cấp giấy chứng nhận quốc tế GIA".

Trang Kim Luxury - Thương hiệu kim cương tự nhiên tại Việt Nam (Ảnh: Trang Kim Luxury).

Cách nhận biết kim cương đơn giản tại nhà

Chà giấy nhám: kim cương tự nhiên sở hữu độ cứng 10/10 trên thang đo Mohs, vì vậy không dễ bị trầy xước bởi ngoại cảnh. Để kiểm tra kim cương thật giả, bạn có thể dùng giấy nhám chà lên bề mặt viên đá. Nếu thấy xuất hiện các vết xước, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là kim cương giả.

Kim cương tự nhiên bị đốt cháy với nhiệt độ trên 900℃ (Ảnh: Trang Kim Luxury).

Lửa "thử" kim cương thật - giả: kim cương tự nhiên được hình thành trong lòng đất ở độ sâu 145 km dưới áp suất và nhiệt độ 900 - 1.300℃. Vì vậy, bạn có thể đốt viên kim cương dưới ánh lửa ngọn nến để nhận biết kim cương thật.

Bước 1: hơ kim cương dưới ngọn lửa trong 20 giây.

Bước 2: thả viên kim cương vào cốc nước mát.

Bước 3: lấy kim cương trong cốc ra và nhẹ nhàng lau sạch.

Nếu là kim cương thật, viên đá quý vẫn tỏa sáng lấp lánh. Ngược lại, viên kim cương giả sẽ bị trầy xước, rạn nứt và không giữ được hình dạng ban đầu.

Soi viên kim cương bằng cách "đọc báo":

Bạn hãy đặt viên kim cương xuống một trang báo trong không gian đủ ánh sáng. Kim cương tự nhiên có khả năng khúc xạ và bẻ cong ánh sáng tốt. Vì vậy, bạn gần như không thể đọc được dòng chữ trên báo. Nếu bạn có thể nhìn rõ chữ hoặc dòng chữ hơi mờ, rất có thể đó là kim cương giả. Tuy nhiên trường hợp ngoại lệ có thể xảy đối với những viên kim cương thật có giác cắt không cân đối.

Áp dụng "thí nghiệm sương mù":

Bạn có thể hà hơi vào viên kim cương và quan sát phản ứng xảy ra. Do kim cương thật không giữ nhiệt nên khi hà hơi vào sẽ không xuất hiện vết mờ trên bề mặt. Nếu là kim cương giả, bề mặt sẽ phủ một lớp sương mờ và tan sau vài giây.

Cách nhận biết kim cương từ chuyên gia

Chuyên gia sử dụng các thiết bị chuyên dụng để nhận biết kim cương thật (Ảnh: Trang Kim Luxury).

Để nhận biết kim cương thật giả, các chuyên gia sử dụng các phương pháp chuyên biệt với thiết bị, máy móc hiện đại như: kiểm tra bằng kính lúp (Loupe) chuyên dụng; sử dụng đầu dò độ dẫn nhiệt (máy đo kim cương); phát hiện viên kim cương giả bằng cách sử dụng độ dẫn điện; phân biệt kim cương thật giả bằng cân đo carat.

Hiện nay, có nhiều cách để nhận biết kim cương thật giả, tuy nhiên, vì giá trị cao mà "tuyệt tác từ tạo hóa" này bị làm giả tinh vi hơn.

Hiện nay, có nhiều cách để nhận biết kim cương thật giả, tuy nhiên, vì giá trị cao mà "tuyệt tác từ tạo hóa" này bị làm giả tinh vi hơn.

