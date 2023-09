Bộ sưu tập quà tặng Trung thu 2023 W Gourmet - Vũ điệu trăng thu

Những bữa tiệc ngày trăng rằm luôn là khoảng thời gian tuyệt vời. Đèn lồng rực rỡ khắp phố, gia đình quây quần và tiếng cười ngập tràn tạo nên dấu ấn không thể quên trong trái tim mỗi người.

Rằm tháng 8 cũng là lúc mặt trăng tròn và sáng nhất. Khi ấy, ánh trăng lung linh cùng những vì tinh tú lấp lánh như một màn trình diễn đặc sắc cho nhà nhà cùng chiêm ngưỡng. Đó cũng chính là nguồn cảm hứng cho "The Autumn Moon Dance" - bộ sưu tập quà tặng Trung thu 2023 của W Gourmet.

"The Autumn Moon Dance" - Vũ điệu trăng thu đầy màu sắc và cảm xúc, mượn khung cảnh hân hoan dưới ánh trăng sáng ngời làm điểm nhấn chủ đạo. Từ đó, câu chuyện về một mùa Trung thu sinh động, lôi cuốn trái tim thăng hoa trên từng cung bậc cảm xúc. Không chỉ chiêu đãi vị giác với những chiếc bánh Trung thu thơm ngon, mãn nhãn thị giác với thiết kế bộ hộp độc đáo, bộ sưu tập năm nay còn là lời tri ân chân thành, gửi gắm niềm mong ước về cuộc sống đủ đầy, sung túc đến mọi nhà.

Thưởng nguyệt ngày thu cùng bộ hộp "The Autumn Day"

Hộp có giá từ 580.000 đồng/hộp 6 bánh (100gr/bánh) và từ 780.000 đồng/hộp 8 bánh (100gr/bánh).

Mượn hương sắc mùa thu qua từng thời khắc trong ngày, bộ hộp "The Autumn Day" là tác phẩm nghệ thuật tái hiện vẻ đẹp của một mùa trăng tròn. Kết hợp tinh tế giữa kỹ thuật ép kim và dập nổi, những chi tiết gợi tả ngày thu như mặt trời hừng đông, bụi tre xào xạc, cánh chim chao nghiêng và đêm hội trăng rằm được khắc họa sắc nét, chân thực hơn bao giờ hết.

Nắp bộ hộp "The Autumn Day" còn được dùng như một chiếc bàn trà thưởng nguyệt. Người dùng có thể dễ dàng đặt trên bất kỳ bề mặt nào mà không cần đến bục trà riêng biệt. Nhờ vậy, việc thưởng thức bánh Trung thu sẽ trở nên linh hoạt hơn.

Thiết kế thông minh của nắp bộ hộp "The Autumn Day" không chỉ mang đến sự tiện dụng mà còn thể hiện sự chăm sóc từ người tạo ra sản phẩm. Sự kết hợp giữa tính năng và thẩm mỹ tạo nên món quà đặc sắc, vừa lưu giữ nét truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu hiện đại của cuộc sống ngày nay.

Bộ hộp "The Moonlight" - Kiệt tác đêm hội trăng thu

Hộp có giá từ 1,78 triệu đồng/hộp 6 bánh (180gr/bánh).

Bộ hộp "The Moonlight" là màn trình diễn tái hiện toàn cảnh đêm trăng rằm tháng 8, ánh trăng vàng sáng tỏa giữa trung tâm, bao quanh là những vì tinh tú lấp lánh. Phần ánh trăng trong bộ hộp "The Moonlight" được thiết kế bằng đèn sáng, có thể tái sử dụng.

Ánh sáng và màu sắc của đèn tạo nên hiệu ứng ánh trăng tự nhiên, đem đến cảm giác như đang thưởng nguyệt dưới ánh trăng trong đêm thu. Với tính năng này, ánh trăng trong bộ hộp "The Moonlight" trở thành yếu tố sáng tạo đầy thú vị, tạo nên không gian thưởng nguyệt ấm cúng dịp Trung thu.

Các chi tiết được ép kim tỉ mỉ. Bộ hộp sử dụng lớp mica trong suốt liền khối uốn cong bên ngoài như lớp bảo vệ chắc chắn. Bên ngoài được bọc vải nhung, tăng thêm tính sang trọng cho sản phẩm.

Sự kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống của vải nhung và tính năng hiện đại của hộp bánh, sẽ làm say đắm lòng người nhận. Bên trong, những chiếc bánh tạo cảm giác sang trọng và chỉn chu đến từng chi tiết.

"The Autumn Moon Dance" - Quà tặng mùa trăng đoàn viên

Mang hơi thở hiện đại cùng nét đẹp truyền thống, bộ hộp "The Autumn Day" và "The Moonlight" là món quà lý tưởng giúp thể hiện lòng tri ân với gia đình, đối tác, bạn bè,…

Với thiết kế đẹp mắt và tính ứng dụng cao, hai bộ hộp không chỉ góp phần khiến dịp trung thu đầm ấm mà còn thể hiện sự quan tâm, chu đáo của người tặng. Với đa dạng các vị bánh, người nhận sẽ được thưởng thức những hương vị độc đáo và thưởng ngoạn không gian ngày tết đoàn viên bên cạnh những người thân yêu.

Không chỉ sở hữu thiết kế độc đáo, với cơ sở sản xuất hiện đại, hệ thống quản lý nghiệm ngặt cùng đội ngũ giàu kinh nghiệm, W Gourmet kỳ vọng đáp ứng nhu cầu cao về chất lượng sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng.

Ngoài ra, W Gourmet cho biết còn hỗ trợ dịch vụ in logo thương hiệu lên vỏ hộp nhằm tăng thêm dấu ấn độc quyền cho các doanh nghiệp.

W Gourmet là thương hiệu thực phẩm chế biến cao cấp thuộc sự quản lý của IN Dining, công ty thành viên thuộc tập đoàn IN Holdings với hơn 20 năm trong việc phát triển và vận hành việc phát triển và quản lý các trung tâm hội nghị, nhà hàng fine-dining và trung tâm sự kiện nổi tiếng như White Palace, GEM Center, The Log,...

Khách hàng đặt hàng hoặc mua sản phẩm trực tiếp qua hệ thống bán hàng của W Gourmet tại:

- Showroom 1: GEM Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM

- Showroom 2: Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM.

- Danh sách cửa hàng trưng bày sản phẩm: https://me-qr.com/kiY01ckB

Tham khảo thêm thông tin brochure về bộ quà tặng tại https://me-qr.com/f/WGMooncake2023

Hotline: 0981 622 999 / 0981 662 999

Website: https://wgourmet.com.vn/