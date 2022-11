Bi kịch cuộc đời của những người trúng xổ số độc đắc ở Mỹ

Lời nguyền trúng xổ số

Hãng thông tấn Reuters đưa tin, giải xổ số Powerball ngày 8/11 đã tìm ra dãy số chiến thắng giải độc đắc trị giá 2,04 tỷ USD. Tấm vé được bán ra tại cửa hàng tạp hóa Joe ở Altadena, California, chấm dứt chuỗi 40 kỳ rút thăm không tìm được người chiến thắng, đồng thời phá kỷ lục thế giới về một giải thưởng xổ số.

Trước đó, kỷ lục độc đắc Powerball gần nhất là năm 2016. Chủ nhân ba tấm vé mua từ California, Florida và Tennessee chia nhau giải thưởng 1,59 tỷ USD.

"Trúng xổ số là một trong những cơ hội thay đổi cuộc đời bạn", Timothy Schultz, người giành được 29 triệu USD từ Iowa Powerball năm 1999, nói với Fox News Digital qua email.

"Cả thế giới dường như xoay quanh chúc mừng bạn. Sự hưng phấn là có thật nhưng dần dần nó sẽ giảm xuống", anh nói thêm.

Joseph Chahayed, chủ cửa hàng bán ra tấm vé trúng giải độc đắc, đứng trước cửa hàng ở Altadena, California, ngày 8/11. (Ảnh: Reuters).

Sau khi trúng số, Schultz dùng một phần tiền thưởng giúp đỡ người khác, hiểu rằng "mình cần phải sống có nghĩa vụ". Tuy nhiên, người đàn ông cũng cảm thấy phiền phức khi thường xuyên nhận được hàng trăm lá thư xin tiền, trở nên khó tin tưởng người khác và hạn chế kết bạn hơn.

"Có cảm giác như một số người coi tôi như một cái máy ATM biết đi, biết nói", anh kể.

Theo Schultz, tiền có thể giảm bớt căng thẳng tài chính, tạo nhiều cơ hội thành công, giúp bạn dành nhiều thời gian cho bản thân, nhưng "không thể thay đổi con người bạn".

"Trên thế giới, có một số người rất giàu, nhưng vô cùng bất hạnh. Tiền có thể tích cực, nhưng không thể giải quyết tất cả vấn đề", Schultz giải thích.

Timothy Schultz, người giành được 29 triệu USD từ Iowa Powerball năm 1999. (Ảnh: YouTube/Timothy Schultz).

Trên thực tế, nhiều người trúng xổ số cho biết không hạnh phúc hơn, thường gặp phải rắc rối từ khi nhận được hàng trăm triệu USD. Theo kênh CNBC, thống kê cho thấy tại Mỹ có tới 70% người trúng độc đắc rơi vào cảnh trắng tay, phá sản chỉ 5 năm sau khi nhận tiền, vì họ đã vung tay quá trán, tiêu xài hoang phí hoặc đốt tiền vào cờ bạc, rượu chè.

"Rất nhiều người trong số họ gặp phải chuyện không vui hoặc sóng gió dẫn đến tan vỡ gia đình, trải qua nhiều điều khủng khiếp", Don McNay, cố vấn tài chính của những người trúng xổ số và là tác giả của cuốn "Life Lessons from the Lottery: Protecting Your Money in a Scary World" (tạm dịch: Bài học cuộc sống từ xổ số: Bảo vệ tiền của bạn trong một thế giới đáng sợ) nói với tạp chí Time vài năm trước.

"Một vài người tự tử sau thời gian chạy theo đồng tiền - thứ dễ đến mà cũng dễ đi", McNay nói tiếp. "Đó có thể được xem là lời nguyền xổ số vì nó khiến cuộc sống của họ tồi tệ hơn thay vì cải thiện".

Timothy Schultz phân tích, có nhiều yếu tố liên quan đến việc "trúng xổ số thay đổi cuộc đời bạn ra sao?", chẳng hạn: Nơi sinh sống, khoản tiền thưởng và quan trọng "bạn là người như thế nào?".

Trên kênh YouTube nổi tiếng của mình, Schultz đã phỏng vấn những người trúng xổ sổ khác.

"Tôi nhận ra điểm chung ở những người trúng xổ số là làm nổi bật tính cách của họ", anh nói với FOX Business. "Mọi người thường trở thành phiên bản lớn hơn của chính mình. Ví dụ, nếu có đạo, họ có thể quyết định xây một nhà thờ. Người mê điện ảnh sẽ cân nhắc sản xuất một bộ phim. Còn người yêu câu cá sẽ biến nó thành sở thích toàn thời gian".

Giải xổ số Powerball đã đạt mức kỷ lục. (Ảnh: AP).

"Cuộc sống thật vất vả khi bạn có tấm vé mà mọi người đều muốn"

Trước đó, năm 2019, hãng tin AP cho biết, Manuel Franco (hiện 27 tuổi, sống tại thành phố West Allis, bang Wisconsin) chiến thắng giải độc đắc Powerball 768 triệu USD. Anh cho biết "đã cảm thấy rất may mắn" vào ngày mua vé số, thậm chí còn sợ người khác sẽ muốn lấy trộm tấm vé trúng giải của mình.

Franco đã nghỉ việc vào ngày thứ hai sau khi trúng số, chỉ nói rằng "không thể tiếp tục". Nam thanh niên cũng chọn cách nhận giải một lần, chia sẻ ý định sẽ đóng góp một phần cho công tác thiện nguyện.

Anh thậm chí cũng chuẩn bị tâm lý sẽ có những người tới hỏi xin tiền sau này. "Tôi đã sẵn sàng và tôi biết cách nói không", anh nói.

Tuy nhiên, Franco cũng bắt đầu bị hoang tưởng "bị cả thế giới săn lùng", cất giữ tấm vé trúng giải ở nơi an toàn. "Ngày nào tôi cũng nghĩ có ai đó đang ở sau mình. Cuộc sống thật vất vả khi bạn có tấm vé mà mọi người đều muốn", anh nói.

Anh Manuel Franco nhận giải thưởng 768 triệu USD, giải độc đắc Powerball lớn thứ 2 trong lịch sử xổ số Powerball của Mỹ tính đến năm 2019. (Ảnh: AP).

Năm 2013, đôi vợ chồng Dave và Erica Harrig, đến từ Gretna, bang Nebraska, Mỹ, là chủ nhân của giải xổ số độc đắc trị giá hơn 61 triệu USD. Sau khi nhận giải thưởng "gây xôn xao dư luận", họ đã mua căn nhà mới, vài chiếc ô tô và du lịch biển.

Một ngày sau khi biết tin trúng giải, hộp thư nhà ông Dave đầy những lá thư xin giúp đỡ tài chính. Tuy nhiên, ông quyết định bỏ qua tất cả, tập trung cùng gia đình tổ chức từ thiện của riêng mình.

Ban đầu, hai vợ chồng chỉ chi tiêu khoản tiền lãi của món tiền thưởng. Suốt vài năm, họ không động tới khoản tiền gốc. Mãi tới vài năm trước, họ đã lấy một phần trong đó để tài trợ cho bảo tàng chữa cháy mới mở ở Gretna.

"Chúng tôi nhận được mọi thứ tuyệt vời hơn như một ngôi nhà to đẹp hơn. Nhưng nếp sống của hai vợ chồng không thay đổi bởi chúng tôi luôn biết kiểm soát lẫn nhau", ông Dave giãi bày.

Vốn là một cựu quân nhân từng làm việc trong ngành bảo trì máy bay, ông Dave cho rằng, việc giữ nếp sống giản dị như trước khi trúng số đã giúp gia đình ông tránh được những bi kịch như nhiều người từng gặp phải.

Cặp vợ chồng Dave và Erica Harrig vẫn giữ cuộc sống đơn giản như trước khi trúng số. (Ảnh: AP).

Dù vậy, cuộc sống của họ cũng luôn bị xoay quanh nhiều tin đồn thất thiệt. Từ chuyện vợ ông ngoại tình, bỏ ra ngoài theo một bác sĩ, tới việc bản thân ông bị đồn thổi cặp kè với một nữ luật sư và 4 người con chịu đựng đủ trò chọc ghẹo ở trường.

Từ kinh nghiệm của bản thân, ông Dave cho rằng, những người trúng số độc đắc trong tương lai cần biết đầu tư một cách khôn ngoan và "giữ nguyên giá trị ban đầu của bản thân".