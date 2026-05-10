Bé trai Trung Quốc trèo cửa sổ đợi mẹ, rơi từ tầng 11 vẫn sống sót kỳ diệu

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra hôm 11/4 tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc. Bé trai có biệt danh Tiểu Minh, ở nhà một mình trong lúc bố mẹ ra ngoài giao hàng.

Mẹ của Tiểu Minh cho biết vợ chồng cô chỉ định đi một lúc rồi về nên khá yên tâm về sự an toàn của con. “Cửa chính đã khóa, cửa sổ cũng có khóa lưới bảo vệ. Trong nhà còn lắp camera để chúng tôi theo dõi con bất cứ lúc nào”, người mẹ kể với truyền thông địa phương.

Tuy nhiên, bằng cách nào đó, cậu bé đã lấy được chìa khóa mở lớp lưới cửa sổ rồi tự trèo ra ngoài.

Những vụ trẻ nhỏ rơi từ trên cao thường xuyên trở thành tâm điểm truyền thông ở Trung Quốc (Ảnh: Getty Images).

Khoảng hai tiếng sau, khi quay về nhà, anh Song - bố của Tiểu Minh - không thấy con đâu nên vội chạy xuống dưới tìm kiếm. Tại khu vực sân bê tông gần tòa nhà, anh bàng hoàng phát hiện con trai nằm bất động.

Anh lập tức đưa con đến bệnh viện gần đó cấp cứu. Các bác sĩ đánh giá tình trạng của Tiểu Minh cực kỳ nguy kịch, gồm gãy nhiều xương, tổn thương gan, lá lách, phổi và thận.

“Bác sĩ nói cơ hội sống của con chỉ còn 5%. Khi nghe điều đó, chúng tôi như sụp đổ”, anh Song nhớ lại.

Các nhân viên y tế phẫu thuật cho cậu bé 4 tuổi (Ảnh: Sohu).

Tiểu Minh được chuyển vào khoa hồi sức tích cực (ICU). Mỗi ngày, bác sĩ đều hai lần cập nhật tình hình cho gia đình. “Mỗi lần gặp bác sĩ, chúng tôi đều rất sợ, chỉ lo nghe tin xấu”, người cha nói.

May mắn, sau 18 ngày điều trị, Tiểu Minh đã qua cơn nguy kịch và được chuyển sang phòng bệnh thông thường để tiếp tục phục hồi chức năng.

Theo lời mẹ, Tiểu Minh vốn là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện. Khi được hỏi vì sao trèo lên cửa sổ, cậu bé nói chỉ vì quá nhớ mẹ. “Con muốn xem bố mẹ về nhà chưa”, người mẹ nghẹn ngào kể lại.

Bố Tiểu Minh cho rằng con trai còn sống là một phép màu. Gia đình tin rằng cậu bé sẽ sớm hồi phục hoàn toàn.

Tại Trung Quốc, những vụ trẻ nhỏ sống sót sau khi rơi từ trên cao thường thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Năm ngoái, một bé gái 9 tuổi ở tỉnh Hà Bắc đã sống sót sau cú rơi từ căn hộ tầng 25 xuống một mái che ở tầng 18 do cửa sổ trong nhà bị lỏng.

Sự sống sót của Tiểu Minh được xem là kỳ tích (Ảnh: South China Morning Post).

Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng may mắn. Cũng trong năm ngoái, tại tỉnh Hải Nam, một bé trai 3 tuổi đã tử vong sau khi rơi từ hành lang tầng 27 của chung cư, trong lúc ở nhà một mình vì bà ngoại đi mua đồ.

Luật Bảo vệ trẻ vị thành niên của Trung Quốc quy định cha mẹ hoặc người giám hộ không được để trẻ dưới 8 tuổi ở nhà mà không có người trông nom. Dù vậy, rất hiếm trường hợp người lớn bị xử lý sau các vụ tai nạn tương tự.