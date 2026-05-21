Bé trai 8 tuổi, 8 năm ở bệnh viện và lần đầu được chạm tay vào ước mơ

Mới đây, tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, giữa tiếng cười và sự náo nhiệt của chương trình trải nghiệm “Làm lính cứu hỏa”, cậu bé A Lăng Hải Quan (8 tuổi, trú xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng) khiến nhiều người xúc động khi lần đầu được khoác lên mình bộ đồ cứu hỏa, điều mà em ấp ủ từ lâu.

Mắc hội chứng Wiskott-Aldrich (một dạng suy giảm miễn dịch di truyền hiếm gặp), Hải Quan đã bước sang năm thứ 8 điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Căn bệnh khiến em thường xuyên bị xuất huyết nhiều lần phải nhập viện cấp cứu và điều trị kéo dài.

Anh A Lăng A Rất cùng con trai mình là A Lăng Hải Quan (Ảnh: Hoài Sơn).

Cha của em, anh A Lăng A Rất cho biết gia đình là người đồng bào Cơ Tu, hoàn cảnh rất khó khăn. Bi kịch càng chồng chất khi người con đầu của vợ chồng anh từng qua đời vì ung thư tủy. Đến Hải Quan, sau khi chào đời không lâu, em tiếp tục được phát hiện mắc căn bệnh hiếm gặp, buộc gia đình bước vào hành trình chữa trị đầy gian nan.

Suốt nhiều năm qua, vợ chồng anh Rất thuê phòng trọ ở khu vực Cẩm Lệ (thành phố Đà Nẵng) để tiện đưa con đi cấp cứu mỗi khi bệnh tái phát. Hai vợ chồng thay nhau chăm con, rồi tranh thủ đi làm thuê kiếm tiền lo cuộc sống và thuốc men.

Theo anh Rất, chi phí thuốc điều trị cho Hải Quan mỗi tháng hơn 18 triệu đồng. Trong khi đó, phương án ghép tủy có thể tốn khoảng 2 tỷ đồng, vượt xa khả năng của gia đình.

Vì bệnh tật A Lăng Hải Quan có thân hình nhỏ hơn các bạn đồng trang lứa (Ảnh: Hoài Sơn).

“Bác sĩ bảo ghép tủy cho cháu Quan phải mất chi phí tiền tỷ. Với điều kiện của vợ chồng tôi hiện nay chỉ biết cố gắng để kéo dài sự sống cho con được ngày nào hay ngày đó”, anh Rất chia sẻ.

Theo anh Rất, dẫu cuộc sống chất chồng khó khăn, Hải Quan vẫn giữ cho mình những ước mơ rất đỗi hồn nhiên. Em đặc biệt yêu thích hình ảnh những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy.

“Khi biết mình được tham gia chương trình trải nghiệm làm lính cứu hỏa, con rất vui. Tối hôm nhận bộ quần áo cứu hỏa, Quan ôm khư khư rồi ngủ cùng bộ đồ, háo hức chờ đến ngày được mặc”, anh Rất tâm sự.

Chiều 20/5, em đến bệnh viện từ rất sớm. Trong bộ đồ cứu hỏa đỏ rực, rộng hơn thân hình nhỏ thó, cậu bé đứng nghiêm trước sân bệnh viện với ánh mắt đầy tự hào. Bên cạnh, A Rất lặng lẽ ngồi sát bên con, ánh mắt không rời, vừa dõi theo vừa kìm nén xúc động.

A Lăng Hải Quan lần đầu tiên được trải nghiệm điều khiển robot chữa cháy (Ảnh: Hoài Sơn).

Với anh Rất, khoảnh khắc nhìn con trai rạng rỡ như một “chiến sĩ nhí” là niềm hạnh phúc hiếm hoi sau chuỗi ngày dài chống chọi bệnh tật.

Nhìn con vui vẻ hoàn thành một phần giấc mơ, anh Rất rưng rưng nước mắt. Người cha này hiểu rằng với căn bệnh hiểm nghèo và hoàn cảnh khó khăn của gia đình, tương lai vẫn còn nhiều bất định. Nhưng ít nhất, trong ngày hôm nay, con trai anh đã được sống trọn vẹn với niềm vui, chạm tay vào điều mình luôn mong ước.

Chương trình “Hoạt động trải nghiệm làm lính cứu hỏa” do Câu lạc bộ Nhịp Đập Yêu Thương, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức, dành cho các bệnh nhi ung thư máu, tan máu bẩm sinh và các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện.

Theo đại diện ban tổ chức, đây không chỉ là một hoạt động trải nghiệm, chương trình còn mang đến cho những bệnh nhi đang chống chọi với bệnh tật một khoảng trời nhỏ của niềm vui, sự kết nối và hy vọng để tiếp tục mạnh mẽ trên hành trình điều trị.