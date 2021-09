Bất ngờ khi những quả cà chua xấu nhất giành giải thưởng

Dân trí Một cuộc thi kỳ lạ để chọn ra những quả cà chua xấu xí nhất giành chiến thắng đã diễn ra ở Tây Ban Nha hôm 11/9 vừa qua.

Tây Ban Nha không chỉ nổi tiếng với lễ hội cà chua được tổ chức hàng năm tại tỉnh Valencian, thị trấn Bunol mà còn thu hút sự chú ý với cuộc thi "cà chua xấu xí nhất" diễn ra ở Tudela.

Năm nay là năm thứ 14 cuộc thi "những quả cà chua xấu xí nhất" được tổ chức. Hàng chục nông dân trồng cà chua đã mang những quả cà chua hình dạng kỳ dị của mình tới "ứng tuyển".

Được gọi là "cà chua xấu xí của Tudela", đây một loại cà chua giống Marmande. Nó được trồng chủ yếu ở vùng Navarre, Tây Ban Nha. Thay vì tròn và nhẵn nhụi, một số quả cà chua có hình dạng rất kỳ dị.

Một số người dự thi nói rằng họ có được những quả cà chua xấu xí là do "may mắn", trong khi những người khác lại cho biết, đó là do việc thụ phấn không thành công của ong.

Santos Martinez, một người tham gia cuộc thi chia sẻ với phóng viên rằng: "Những quả cà chua trở nên xấu xí bởi vì những con ong. Họ lấy phấn hoa từ nơi này sang nơi khác nhưng trong trường hợp này đã xảy ra sự cố".

Marisol và Vincente Martinez là những người chiến thắng trong cuộc thi "cà chua xấu" năm nay. Họ cho biết: "Những quả cà chua xấu xí này ra đời một cách tình cờ". Giải thưởng dành cho những người chiến thắng là tảng giăm bông Iberia, loại giăm bông rất nổi tiếng của đất nước Tây Ban Nha và được ưa chuộng trên toàn thế giới.

