Bắt kịp xu hướng "số hóa" trong gia đình Việt

Dân trí Chuyển đổi số trong gia đình, điều tưởng chừng như phức tạp nhưng lại vô cùng đơn giản.

"Chuyển đổi số" từ lâu đã đóng vai trò không nhỏ trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Chúng ta có thể định nghĩa một cách ngắn gọn và dễ hiểu đây là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các hoạt động, tận dụng công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận hành vốn có. Ngày nay, chuyển đổi số không chỉ xuất hiện ở các doanh nghiệp, tổ chức, hoạt động dịch vụ xã hội mà ngay cả trong các gia đình Việt.

Số hóa trong gia đình là gì?

Ngay từ khi những trang web đầu tiên của Thế giới ra đời, khái niệm về chuyển đổi số đã hình thành. Theo thời gian, khái niệm chuyển đổi số ngày càng trở nên phức tạp trước những tính năng đa dạng như điện thoại thông minh, thương mại điện tử, nền tảng giao tiếp kết nối… Khi được phỏng vấn, đa phần người Việt Nam định nghĩa "số hóa" bằng những thay đổi trong việc ứng dụng công nghệ AI, dữ liệu đám mây hay nền tảng phức hợp nhiều công nghệ mới,...

Khác với quá trình chuyển đổi tại các doanh nghiệp đang trở thành điều kiện sống còn, tại các gia đình, số hóa là quá trình thích nghi với những sản phẩm công nghệ cao, giúp tăng trải nghiệm người dùng, tăng tương tác, tăng tính an toàn, tăng độ bảo mật... Nói đơn giản hơn, việc áp dụng nhiều công nghệ tân tiến trong cuộc sống hàng ngày sẽ giúp các gia đình nâng cao chất lượng sống, sở hữu cuộc sống tiện nghi và an toàn.

Xu hướng "số hóa" trong gia đình Việt

Mỗi thời đại đều có điểm đặc trưng riêng. Nếu cuối Thế kỷ 20 đánh dấu sự chuyển mình đầu tiên của khi internet xuất hiện, thì đầu thế kỷ 21 tạo ra hàng loạt những phát triển công nghệ vượt bậc về các nền tảng xoay quanh đó. Từ năm 2021, xu hướng số hóa gia đình được đẩy mạnh và trở thành một phần không thể bỏ qua. Cùng điểm danh cách xu hướng đang cực kỳ thịnh hành hiện nay.

Xu hướng trí thông minh nhân tạo (AI): Các cá nhân và gia đình Việt đang dần ưu tiên sử dụng các sản phẩm có tích hợp công nghệ AI để mang đến trải nghiệm cao cấp hơn. Thông qua các thiết bị thông minh, công nghệ AI hiện đại sẽ ghi nhớ những hành động cần thiết hoặc lặp đi lặp lại, tự động điều chỉnh cơ chế thiết bị sao cho phù hợp với nhu cầu người dùng, cảnh báo bạn về những rủi ro có thể diễn ra và bao gồm cả việc tiết kiệm năng lượng tiêu thụ khi cần thiết.

Sử dụng các "trợ lý ảo" đang trở thành xu hướng tại gia đình Việt.

Xu hướng lưu trữ an toàn với điện toán đám mây: Lưu trữ lượng dữ liệu lớn thường xuyên và lập tức với điện toán đám mây là điều tất yếu ở thì hiện tại. Không còn phải quá để tâm tới những ổ cứng cồng kềnh với dung lượng hạn chế, hoặc đối mặt với hàng loạt rủi ro khi mất thông tin dù đã tốn nhiều công sức và chi phí bảo dưỡng, bảo trì. Sử dụng điện toán đám mây để lưu giữ và chia sẻ vô số điều quan trọng chỉ vài thao tác cơ bản. Ngay cả khi thiết bị thông minh gặp sự cố, thông tin và dữ liệu được mã hóa của bạn vẫn được bảo vệ tuyệt đối.

Dữ liệu trên nền tảng đám mây của EZVIZ được mã hóa để bảo mật tuyệt đối nhưng lại rất dễ dàng cho chính chủ xem lại, lưu và chia sẻ.

Internet vạn vật (IoT): Xu hướng này cho phép các thiết bị thông minh được kết nối và trao đổi dữ liệu qua Internet. Bạn có thể khóa cửa từ xa nếu quên khóa cửa trước lúc đi làm và làm nóng lò nướng trên đường đi làm về. Dự báo, đến năm 2030, khoảng 50 tỷ thiết bị IoT sẽ được sử dụng trên khắp thế giới, tạo ra một mạng lưới thiết bị kết nối khổng lồ, từ điện thoại thông minh, camera an ninh đến các thiết bị thắp sáng, quản lý nguồn điện.

Tắt mở và điều chỉnh độ sáng, màu sắc của bóng đèn thông minh EZVIZ thông qua trợ lý ảo hoặc ứng dụng điện thoại.

Sử dụng sản phẩm an ninh gia đình: camera an ninh kết nối wifi giúp bạn theo dõi từ xa với chuyển động thu phóng rõ nét ngay cả trong bóng tối, khóa cửa thông minh bảo vệ 24/7 với tính năng cảnh báo tức thì,... đang ngày càng phổ biến và là một trong những item "must have" trong các gia đình hiện đại. Không chỉ người trẻ mà những người lớn như ông bà, bố mẹ cũng phải công nhận sự cần thiết của các sản phẩm thông minh này.

Mẫu camera C6W của EZVIZ nổi bật với thiết kế sang trọng và tính năng quan sát 360 độ, cung cấp hình ảnh 2K, tích hợp chức năng đàm thoại 2 chiều.

Xây dựng hệ sinh thái công nghệ: Việc ứng dụng các sản phẩm smart home không chỉ giúp cuộc sống của bạn trở nên an toàn mà còn khiến nó trở nên đơn giản và tiện lợi hơn rất nhiều. Hãy thử tưởng tượng bạn trở về nhà sau một ngày mệt mỏi và thấy nước nóng đã sẵn sàng, cơm đã chín, nhà cửa đã sạch sẽ mà không cần phải tất bật chuẩn bị.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kiểm soát tắt mở điện, quản lý điện năng tiêu thụ với phích cắm thông minh, tiết kiệm điện năng với camera sử dụng pin năng lượng mặt trời,... Những sản phẩm thông minh như máy nước nóng hẹn giờ, bóng đèn thông minh điều chỉnh độ sáng/màu sắc từ xa, robot hút bụi, máy lọc không khí hay nồi cơm thông minh,... đều góp phần giúp chất lượng cuộc sống của bạn và gia đình được cải thiện và trở nên tiện lợi hơn rất nhiều.

Ứng dụng smart home để ngôi nhà trở nên "thông minh" hơn

Nâng cấp cuộc sống gia đình bằng những giải pháp và sản phẩm công nghệ là điều cần có ở thời đại 4.0. Trong số hàng loạt các ứng dụng công nghệ đang có mặt trên thị trường, smart home đang là chủ đề được các gia đình trẻ tại Việt Nam quan tâm hơn cả.

Theo Global Web Index, Việt Nam, cùng với Singapore, là 2 quốc gia Đông Nam Á duy nhất trong top 10 thị trường trên thế giới có tỷ lệ sở hữu các thiết bị nhà thông minh cao nhất. Đặc biệt, 46% người dùng các thiết bị nhà thông minh sở hữu các giải pháp về an toàn (như chuông cửa điều khiển từ xa hay camera an ninh), tỷ lệ sở hữu cao nhất trong các nước được nghiên cứu ở phân khúc sản phẩm này.

Còn về thương hiệu smart home đang được yêu thích? Theo báo cáo trong tháng 6/2021 của một công ty nghiên cứu thị trường uy tín từ Nhật Bản cho biết: EZVIZ đang là thương hiệu được ưa chuộng hàng đầu Việt Nam với 52% thị phần trong lĩnh vực camera quan sát wifi và giữ vị trí nhóm đầu trong công nghệ smart home chỉ sau vài năm gia nhập thị trường. Đồng thời đây cũng là thương hiệu có nhiều đóng góp đáng kể đến việc lan tỏa làn sóng "số hóa" trong gia đình Việt từ 2018 đến nay.

Hồng Yên - Trường Thịnh