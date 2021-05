Ấm áp nghĩa tình của người dân Hội An với người ở khu cách ly

Dân trí Thành phố Hội An có hàng trăm người từ nước ngoài về, đang cách ly tập trung. Đa số họ là lao động về nước và gặp rất nhiều khó khăn. Người dân Hội An hỗ trợ hết mình trong những ngày họ cách ly.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An cho hay, những người đang được cách ly tập trung ở Hội An là lao động đi xuất khẩu ở các nước Hàn Quốc, Nhật Bản… về nước. Do dịch Covid-19, các lao động này gặp khó khăn nên phải hồi hương theo các chuyến bay "giải cứu", và thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Nhóm thiện nguyện ở Hội An hỗ trợ 15 triệu đồng để gia đình anh Nguyễn Văn Thành, quê tỉnh Khánh Hòa về quê sau khi hết thời gian cách ly 21 ngày. (Ảnh: V.K.).

Theo lãnh đạo thành phố Hội An, đa số lao động hồi hương khi về ở khu cách ly tập trung đều có hoàn cảnh khó khăn. Hơn nữa, chi phí cách ly tập trung các lao động này phải chi trả nên họ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là những lao động có con nhỏ theo về.

Đặc biệt, từ khi Chính phủ có chủ trương tăng thời gian cách ly từ 14 lên 21 ngày thì rất nhiều lao động hồi hương thật sự khó khăn, không còn khả năng để trang trải chi phí cách ly…

Những phần cơm của các mạnh thường quân được giao đến cổng khu cách ly để phục vụ bà con.

Chị Phan Thị Thu Tính (SN 1987, quê tỉnh Phú Yên) là lao động ở Hàn Quốc về. Chị có 2 con nhỏ 6 tuổi và 3 tuổi. Ở xứ người nhiều năm, chị một mình lam lũ nuôi 2 con dại.

Do dịch Covid-19 ập đến, doanh nghiệp gặp khó khăn nên chị phải hồi hương. Để có tiền về, gia đình ở quê phải cầm cố nhà đất gửi tiền sang cho 3 mẹ con về nước. Khi phát sinh thêm 7 ngày cách ly thì chị không còn khả năng trả chi phí, người mẹ trẻ này vô cùng lo lắng, khổ sở.

Nhờ bà con cùng trong khu cách ly an ủi, chia sẻ, động viên, khách sạn nơi chị cách ly cũng miễn phí ăn ở, nên chị Tính nhẹ hẳn nỗi lo.

Qua những dòng tin nhắn vận động, nhóm thiện nguyện ở Hội An đã quyên góp được 15 triệu đồng, 50 đô la Mỹ hỗ trợ tiền tàu xe để 3 mẹ con về quê, vài cuốn sách kèm lá thư thăm hỏi động viên như là chút tình của người phố Hội sưởi ấm thêm cho cảnh đời bất hạnh.

Những lao động nghèo ở Hội An cũng được phục vụ những suất ăn với đầy đủ dinh dưỡng.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Thành (trú huyện Vĩnh Nguyên, tỉnh Khánh Hòa) cùng đi lao động ở nước Nhật. Ở xứ người, vợ chồng anh sinh một cháu bé 2 tháng tuổi nhưng bị bệnh bẩm sinh nhưng ở bên Nhật không chữa trị được, giờ phải tranh thủ về để tìm thuốc nam, thuốc bắc.

Vợ chồng anh Thành ban đầu được yêu cầu cách ly 14 ngày, sau tăng lên 21 ngày. Cả ông bà ngoại từ trong quê khăn gói ra trợ giúp trông cháu cũng phải cách ly luôn 21 ngày. Kết thúc đợt cách ly với niềm vui là tất cả đã âm tính lần 3.

Trong niềm vui chốc lát nhưng gia đình anh với nỗi buồn lo canh cánh suốt bao đêm. Vì hoàn cảnh khó khăn, không có tiền đi tàu về; nhưng với vài dòng tin nhắn kêu gọi của nhóm thiện nguyện, đã có lời đáp từ những trái tim nhân hậu. Các thành viên trong nhóm đã góp được 15 triệu đồng tặng cho gia đình này về quê.

Có nhiều trường hợp ngặt nghèo, khó khăn đang cách ly tập trung đã được các mạnh thường quân ở Hội An hỗ trợ, sẻ chia. Chính những tấm lòng thơm thảo là liều thuốc động viên tinh thần rất lớn đối với những người trong khu cách ly tập trung ở Hội An.

Anh Vĩnh Khoa, đại diện nhóm thiện nguyện cho biết, từ cuối tháng 4 đến nay, thành phố Hội An đón và cách ly tập trung hàng trăm bà con lao động từ nước ngoài về.

Anh Khoa cho hay, nhiều chủ nhà hàng, quán cà phê ở Hội An dù phải đóng cửa do dịch bệnh nhưng vẫn tổ chức nấu và cung cấp suất ăn miễn phí đến bà con trong khu cách ly, người nghèo và những người bán vé số, ve chai ở Hội An.

Các hội, đoàn thể ở Hội An cũng chung tay vận động bánh mì, bánh cuốn, cháo dinh dưỡng, mì quảng, thậm chí cả món xoa xoa trứ danh ở Hội An để phục vụ cho người lao động nghèo ở khu cách ly và bà con nghèo ở Hội An.

Theo lãnh đạo thành phố Hội An, đến ngày 21/5, còn hơn 100 người đang cách ly tập trung ở 3 trạm y tế xã, phường Hội An và Trường công nhân điện Hội An. Với tấm lòng thơm thảo của người dân Hội An, những lao động nghèo trong khu cách ly, lao động gặp khó khăn do dịch bệnh đều được phục vụ ăn uống đầy đủ, không ai phải chịu cảnh "đói khát" trong lúc dịch dã khó khăn vào lúc này.

Công Bính