70 ngày đêm với quyết tâm "hết việc, không hết giờ"

Với tinh thần khẩn trương, Công an Nghệ An đang cùng với các ban, ngành, đoàn thể, khu dân cư thu thập thông tin, rà soát hồ sơ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với những công dân chưa đăng ký cấp căn cước công dân (CCCD) với phương châm "hết việc, không hết giờ".

Công an huyện Nghĩa Đàn bế người dân tàn tật đến điểm làm thủ tục cấp CCCD.

Ngoài việc tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD, định danh điện tử cho công dân tại trụ sở, công an các đơn vị, địa phương còn thành lập các tổ lưu động, phối hợp với công an xã, phường, thị trấn không kể ngày, đêm xuống tận xóm, thôn, bản, đến từng nhà làm thủ tục thu nhận hồ sơ cho những người già yếu, bệnh tật.

Mặc cho cái nắng đầu hè oi bức, những giọt mồ hôi ướt đẫm áo, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An vẫn không ngại khó, ngại khổ, mang theo bên mình máy móc, phương tiện vào nhà dân, đến tận giường bệnh lấy dấu vân tay, chụp ảnh, giúp người dân điền vào tờ khai.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An đến tận nhà dân có người bị bệnh để làm thủ tục cấp CCCD.

Không kể ngày, đêm, cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An vẫn miệt mài đến tận nhà dân.

Có những trường hợp tuổi cao, trí nhớ kém, rối loạn tâm thần… không chịu hợp tác, các chiến sĩ phải vận dụng mọi kiến thức, khả năng thuyết phục, động viên để công việc được tiến hành theo đúng dự kiến.

Tại Công an thị xã Hoàng Mai, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về triển khai cao điểm "70 ngày, đêm", đơn vị đã nhanh chóng thành lập 3 tổ lưu động, len lỏi vào các con hẻm để giúp người dân với quyết tâm cao hoàn thành trước 15/5. Công an thị xã Hoàng Mai là đơn vị đi đầu trên cả nước, cấp 100% cho công dân có mặt tại địa bàn.

Công an huyện biên giới Tương Dương vào tận rừng sâu, đến từng bản làng để thuyết phục những trường hợp bị bệnh tâm thần làm thủ tục cấp thẻ CCCD.

Công an huyện Tương Dương và Công an thị trấn Thạch Giám bố trí xe đến tận nhà đưa đón các cụ già đi làm thẻ CCCD.

Tương Dương - huyện miền núi với giao thông đi lại hiểm trở, đường chủ yếu là rừng, núi. Đặc biệt địa bàn đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung thưa thớt, trình độ còn hạn chế. Người dân thường xuyên đi rẫy, đi rừng, rất ít khi trở về nhà, do đó việc cấp CCCD lưu động gặp phải không ít khó khăn.

Công an huyện Tương Dương đã chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc công an 17 xã, thị trấn rà soát cụ thể các trường hợp chưa được cấp thẻ CCCD. Trên cơ sở đó, đơn vị phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và các ban, ngành cấp xã đến từng bản, từng nhà thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho những người già yếu, bệnh tật.

Ngay sau hội nghị trực tuyến của công an tỉnh về quán triệt, triển khai cao điểm "70 ngày, đêm" cấp thẻ CCCD gắn chíp, Công an huyện Quỳ Hợp đã tham mưu UBND huyện kế hoạch thực hiện. Đến nay, 3 ngày sau khi kế hoạch được triển khai quyết liệt, công an 21 xã, thị trấn trên địa bàn đã điều tra cơ bản xong số công dân chưa cấp CCCD.

Giúp người già yếu nằm một chỗ làm CCCD.

Làm thủ tục thu nhận hồ sơ CCCD cho đồng bào vùng biên giới đã khó, đối với những người bị bệnh tâm thần càng khó khăn. Một cán bộ Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Quỳ Hợp chia sẻ, để thu nhận hồ sơ CCCD cho những trường hợp này, lực lượng công an phải mất rất nhiều thời gian.

Có trường hợp khi thấy cán bộ, chiến sĩ công an đến nhà, người dân bỏ chạy vào trong rừng, phải bằng nhiều cách để thu nhận hồ sơ.

Công an Nghệ An quyết tâm phấn đấu đến ngày 30/6 hoàn thành việc cấp thẻ CCCD đối với 100% công dân đủ điều kiện.

Công an Nghệ An phấn đấu đến ngày 30/6, hoàn thành việc cấp thẻ CCCD đối với 100% công dân đủ điều kiện. Riêng đối với công dân có nơi thường trú tại 27 xã biên giới và các xã đã làm sạch ma túy; công dân có nơi thường trú tại các địa phương được lựa chọn đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị phải hoàn thành việc cấp CCCD trước ngày 30/5.