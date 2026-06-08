WWDC 2026: AI của Apple và kỳ vọng người dùng

Công cụ trí tuệ nhân tạo AI Siri của Apple được kỳ vọng sẽ có thay đổi lớn (Ảnh: AARP).

Đây là sự kiện phần mềm quan trọng nhất trong năm của Apple, dự kiến hãng sẽ giới thiệu các phiên bản hệ điều hành mới cùng những nâng cấp đáng chú ý liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Phát triển AI chậm chân hơn đối thủ

Tuy nhiên, khác với những năm trước, tâm điểm của Hội nghị Các nhà phát triển Toàn cầu (WWDC) năm nay không chỉ là các tính năng mới mà còn là câu hỏi liệu Apple có thể thu hẹp khoảng cách với các đối thủ trong cuộc đua AI hay không.

Tâm điểm của sự kiện lần này là kế hoạch nâng cấp toàn diện Siri - trợ lý ảo từng được xem là một trong những sản phẩm tiên phong của Apple nhưng đang dần mất vị thế trong kỷ nguyên AI tạo sinh.

Ra mắt từ năm 2011, Siri hiện có mặt trên phần lớn trong số 2,5 tỷ thiết bị Apple đang hoạt động trên toàn cầu. Tuy nhiên, lợi thế đi trước nhiều năm không giúp sản phẩm này duy trì vị thế dẫn đầu khi các chatbot AI mới liên tục mở rộng khả năng xử lý ngôn ngữ, suy luận và tự động hóa tác vụ.

Trong khi đó, hàng trăm triệu người dùng trên toàn cầu đã quen thuộc với các công cụ như ChatGPT, Claude hay Gemini. Tại nhiều thị trường lớn, người dùng ngày càng kỳ vọng các trợ lý AI có thể xử lý lịch trình, tổng hợp thông tin và thực hiện những tác vụ phức tạp với mức độ tự động hóa cao hơn.

Dù bị xem là chậm chân trong cuộc đua AI tạo sinh, Apple vẫn sở hữu lợi thế mà không nhiều đối thủ có được: kho dữ liệu cá nhân khổng lồ nằm trực tiếp trên các thiết bị của người dùng.

Từ email, tin nhắn, lịch hẹn cho đến hệ thống ứng dụng nội bộ, nguồn dữ liệu này có thể giúp Siri hiểu rõ ngữ cảnh cá nhân và đưa ra phản hồi phù hợp hơn.

Tuy nhiên, lợi thế đó cũng đi kèm thách thức lớn. Trong nhiều năm qua, Apple vẫn chưa chứng minh được khả năng biến nguồn dữ liệu nói trên thành một trải nghiệm AI tạo ra khác biệt rõ rệt so với các đối thủ.

Bên cạnh đó, chiến lược bảo vệ quyền riêng tư vốn là điểm mạnh của Apple cũng trở thành rào cản kỹ thuật không nhỏ. Hệ điều hành iOS được thiết kế để các ứng dụng bên thứ ba không thể tự ý truy cập dữ liệu của nhau, đồng thời chính Apple cũng bị giới hạn quyền truy cập nếu không có sự cho phép của người dùng.

Nhiệm vụ của hãng là tìm ra cách khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu này mà vẫn duy trì các tiêu chuẩn bảo mật vốn được xem là nền tảng trong hệ sinh thái Apple.

Patrick Moorhead, nhà sáng lập công ty tư vấn công nghệ Moor Insights & Strategy, nhận định: "Apple bắt buộc phải cải thiện hiệu suất của Siri, đồng thời xây dựng một khuôn khổ để các nhà phát triển tối ưu hóa trí tuệ nhân tạo. Bản chất của AI nằm ở dữ liệu, bởi đó là yếu tố cốt lõi tạo ra ngữ cảnh và nâng cao chất lượng phản hồi".

Theo các chuyên gia công nghệ, WWDC 2026 có thể đánh dấu nỗ lực lớn nhất của Apple nhằm thu hẹp khoảng cách với các đối thủ AI. Tuy nhiên, điều giới công nghệ chờ đợi không còn là những lời hứa về tương lai mà là các tính năng có thể sớm triển khai trên sản phẩm thực tế.

Năm ngoái, Apple Intelligence từng tạo ra nhiều kỳ vọng tại WWDC nhưng một số tính năng quan trọng sau đó bị trì hoãn hoặc phát hành chậm hơn dự kiến. Điều này khiến WWDC năm nay trở thành phép thử đáng chú ý đối với chiến lược AI của hãng.

Theo các dự báo, Apple sẽ tập trung giới thiệu chế độ hội thoại tự nhiên cho Siri cùng tùy chọn "ngữ cảnh cá nhân", cho phép người dùng chia sẻ dữ liệu được bảo vệ với trợ lý ảo nhằm cải thiện chất lượng phản hồi.

Hệ sinh thái mới cũng có thể cho phép các nhà phát triển tích hợp ứng dụng với Siri thông qua các tiện ích mở rộng, đồng thời linh hoạt lựa chọn các mô hình AI như OpenAI, Anthropic hoặc Gemini để vận hành một số tính năng.

Ngoài ra, Apple được cho là sẽ tiếp tục nhấn mạnh khả năng xử lý AI trực tiếp trên thiết bị thông qua các dòng chip tự phát triển, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng điện toán đám mây.

Trên thị trường tài chính, cách tiếp cận thận trọng của Apple đến nay chưa làm suy giảm niềm tin của giới đầu tư. Tuy vậy, mức tăng giá cổ phiếu không đồng nghĩa với việc hãng đã giải quyết được những hoài nghi về năng lực AI.

Trong khi nhiều công ty công nghệ đang theo đuổi xu hướng AI agent - các hệ thống có khả năng tự thực hiện nhiều tác vụ thay người dùng, Apple được dự báo vẫn sẽ duy trì cách tiếp cận thận trọng hơn.

Những rùi ro tiềm ẩn về bảo mật

Ben Bajarin, Giám đốc điều hành Creative Strategies, cho rằng các công nghệ tự động hóa sâu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro về bảo mật và khả năng kiểm soát.

"Còn quá sớm để người tiêu dùng chấp nhận rủi ro này. Ngay cả các doanh nghiệp lớn cũng chưa sẵn sàng triển khai một công nghệ chưa được kiểm soát chặt chẽ", ông Bajarin nhận định.

Giới quan sát cho rằng Apple nhiều khả năng sẽ tiếp tục định vị AI như một lớp công nghệ hỗ trợ trải nghiệm người dùng thay vì phô diễn các năng lực mang tính trình diễn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường AI đang dần chuyển từ giai đoạn hào hứng sang đòi hỏi hiệu quả thực tế, người dùng không còn chỉ quan tâm đến những lời hứa về tương lai.

WWDC 2026 vì thế có thể trở thành cột mốc quan trọng để Apple chứng minh năng lực trong cuộc đua AI.