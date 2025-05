Viettel IDC giành 2 giải thưởng về an ninh mạng và phát triển bền vững

Vượt qua thách thức an ninh mạng toàn cầu với hệ thống giám sát toàn diện

Trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi và khó lường, các tổ chức trên toàn thế giới đang tăng tốc triển khai các giải pháp giám sát an toàn thông tin toàn diện. Theo dự báo, thị trường dịch vụ Trung tâm Điều hành An ninh (SOC) toàn cầu sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lên tới 15,7% trong giai đoạn 2021-2026.

Tại Việt Nam, hơn 10 bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố đã thành lập các trung tâm SOC, thể hiện nhu cầu cấp thiết trong việc tăng cường năng lực phòng thủ mạng.

Được xây dựng trên nền tảng OPEN XDR - một công nghệ tiên tiến cho phép phát hiện và phản ứng trên mọi nền tảng, dịch vụ hệ thống giám sát an ninh mạng toàn diện Viettel Virtual SOC (vSOC) tích hợp các công nghệ bảo mật hiện đại như Nextgen SIEM, NDR, APT Sandbox, SOAR, trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning). Điều này giúp hệ thống không chỉ phát hiện sớm các hành vi bất thường mà còn phản ứng tức thì với các mối đe dọa, giảm thiểu tối đa rủi ro tấn công có chủ đích.

Viettel Virtual SOC giúp giám sát toàn diện và xử lý các mối đe dọa về an ninh thông tin (Ảnh: Viettel IDC)

Với khả năng tích hợp đa nền tảng, từ hạ tầng vật lý, hạ tầng đám mây đến mô hình kết hợp (hybrid), vSOC dễ dàng triển khai trên hệ sinh thái đa đám mây như AWS, Azure, Google Cloud, Viettel Cloud. Giao diện quản trị tập trung và khả năng cá nhân hóa theo từng khách hàng giúp đơn giản hóa việc quản lý và xử lý sự cố.

Một điểm nhấn đáng chú ý là mô hình chi phí tối ưu, hướng đến khả năng tiếp cận cao cho cả doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Chính sách giá linh hoạt, cùng với cam kết chất lượng, giúp vSOC trở thành lựa chọn hấp dẫn trên thị trường an ninh mạng. Bằng chứng là số lượng khách hàng sử dụng vSOC đã tăng gấp bốn lần chỉ sau 2 năm ra mắt thị trường.

Trong năm 2024, đội ngũ giám sát của Viettel vSOC đã ghi nhận và xử lý hơn 46.000 cảnh báo, trong đó 2/3 các cảnh báo này ở mức độ cao và nghiêm trọng, ứng cứu xử lý 120 sự cố an toàn thông tin giúp các khách hàng ngành tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục tránh thất thoát tài sản lên đến hàng triệu đô.

Thành công này đã giúp Viettel IDC đạt giải Vàng hạng mục Dịch vụ Trung tâm điều hành an ninh (SOC) tại Globee Awards for Cybersecurity 2025 lần thứ 21.

Giải thưởng được tổ chức bởi Globee Business Awards, vinh danh các doanh nghiệp, sáng kiến và lãnh đạo xuất sắc trên toàn cầu. Các đơn vị đạt giải đều phải vượt qua vòng đánh giá nghiêm ngặt bởi hội đồng chuyên gia quốc tế với tiêu chí sáng tạo, tác động thực tiễn và khả năng mở rộng toàn cầu.

Phát triển công nghệ số gắn liền chuyển đổi xanh bền vững

Không chỉ thể hiện vai trò là nhà cung cấp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, Viettel IDC còn khẳng định cam kết phát triển bền vững khi giành giải thưởng Vietnam ESG Awards, một hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam do báo Dân trí tổ chức, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp, tổ chức xuất sắc trong thực hiện tiêu chí ESG. Giải thưởng là sự ghi nhận ý nghĩa cho những nỗ lực và sáng kiến nổi bật trong hành trình hướng đến phát triển bền vững.

Viettel IDC được hội đồng giám khảo đánh giá cao nhờ chiến lược ESG gắn liền với tầm nhìn dài hạn về chuyển đổi xanh, hỗ trợ chuyển đổi số quốc gia và phát triển hạ tầng số bền vững. Các trung tâm dữ liệu của Viettel IDC được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế ANSI/TIA-942-B:2017 Rated 3, sử dụng công nghệ làm mát tiết kiệm năng lượng, tối ưu hiệu suất vận hành và giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

Ngoài yếu tố môi trường, doanh nghiệp còn chú trọng đến các giá trị xã hội như bảo vệ dữ liệu người dùng, minh bạch trong hoạt động và đảm bảo điều kiện làm việc cho đội ngũ kỹ sư công nghệ. Mô hình quản trị tại Viettel IDC được xây dựng theo hướng minh bạch, tuân thủ pháp lý và hướng tới hiệu quả dài hạn.

Viettel IDC là nhà cung cấp dịch vụ thông tin dữ liệu và điện toán đám mây đầu tiên tại Việt Nam công bố chiến lược phát triển bền vững (Ảnh: Viettel IDC)

Viettel IDC, nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ Trung tâm dữ liệu và Điện toán đám mây tại Việt Nam, là một trong 4 thành viên chủ chốt của Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng công nghệ điện toán đám mây do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động.

Viettel IDC cũng là nhà cung cấp đầu tiên tại Việt Nam công bố chiến lược phát triển bền vững, đồng thời đưa ra cam kết thực hiện các hành động theo mục tiêu phát triển bền vững trong 15 năm tới, phù hợp với các cam kết của chính phủ Việt Nam tại COP26.

Việc giành giải thưởng Vietnam ESG Awards không chỉ nhấn mạnh mục tiêu kép của Viettel IDC là "Phát triển công nghệ số song hành với chuyển đổi xanh", mà còn thể hiện vai trò tiên phong thúc đẩy chuẩn mực ESG trong ngành hạ tầng số, từ đó tạo động lực để cộng đồng doanh nghiệp Việt cùng chung tay triển khai ESG một cách thiết thực, góp phần hình thành chuỗi giá trị phát triển bền vững cho quốc gia.