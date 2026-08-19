Motorola razr fold về Việt Nam, giá 50 triệu đồng

Motorola razr fold sở hữu thiết kế gập ngang quen thuộc, tương tự các sản phẩm trên thị trường như Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, OPPO Find N6 hay Honor Magic V5. Thiết bị sở hữu màn hình ngoài kích thước 6,6 inch và màn hình trong kích thước 8,1 inch.

Motorola razr fold có giá 50 triệu đồng tại thị trường Việt Nam (Ảnh: Thế Anh).

Màn hình tích hợp kính siêu mỏng Ultra-Thin Glass và lớp chống sốc Anti-Shock Film, giúp đảm bảo độ bền chắc cùng trải nghiệm gập mở ổn định. Đây cũng là smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị kính Corning Gorilla Glass Ceramic 3, mang lại khả năng chống chịu khi bị rơi tốt hơn 75% so với thế hệ trước.

Máy được trang bị bản lề giọt nước bằng thép không gỉ với tấm lót màn hình bên trong bằng titan. Sản phẩm có độ mỏng 4,6mm khi mở ra và 9,9mm khi gập lại.

Hệ thống camera trên razr fold bao gồm ống kính chính 50MP, ống kính tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom quang học 3x và ống kính góc siêu rộng 50MP. Máy cũng hỗ trợ hai camera selfie với độ phân giải lần lượt 32MP và 20MP.

Motorola razr fold được trang bị bộ xử lý Snapdragon 8 Gen 5, dung lượng RAM 12GB cùng bộ nhớ trong 256GB. Thiết bị cũng tích hợp bộ công cụ moto AI do Motorola phát triển, hỗ trợ đa dạng các tính năng AI để phục vụ nhu cầu làm việc và giải trí.

Khi gập lại, razr fold có thiết kế quen thuộc tương tự nhiều smartphone dạng thanh của Motorola (Ảnh: Thế Anh).

Viên pin silicon-carbon đi kèm theo máy có dung lượng 6.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh TurboPower có dây với công suất 80W và sạc nhanh không dây công suất 50W. Motorola cho biết máy sẽ được hỗ trợ tối đa 7 bản nâng cấp Android OS và 7 năm cập nhật bảo mật.

Tại thị trường Việt Nam, Motorola razr fold được bán ra với mức giá 50 triệu đồng. Thiết bị cạnh tranh với một số sản phẩm trên thị trường như Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, OPPO Find N6.