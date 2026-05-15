Lý do điện thoại cao cấp sẽ tăng giá mạnh trong năm 2027

Các phiên bản thuộc dòng chip di động Snapdragon 8 Elite của Qualcomm luôn là sự lựa chọn ưu tiên của các hãng smartphone.

Qualcomm dự kiến sẽ tung ra phiên bản chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 thế hệ mới nhất vào tháng 9 tới. Đây cũng sẽ là phiên bản chip được sử dụng phổ biến trên các mẫu smartphone cao cấp ra mắt vào cuối năm nay và đầu năm sau.

Tuy nhiên, nhiều khả năng Qualcomm sẽ tăng giá chip Snapdragon 8 Elite Gen 6, điều này sẽ khiến giá bán của các sản phẩm sử dụng chip này bị đội giá đáng kể.

Sự thay đổi về giá các phiên bản chip Snapdragon 8 của Qualcomm qua từng năm (Ảnh: Abhishek Yadav).

Theo Abhishek Yadav, người thường tiết lộ nhiều thông tin bị rò rỉ chính xác về giới công nghệ, Qualcomm dự kiến sẽ tăng giá chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 lên trên 300 USD, đắt hơn đáng kể so với mức giá từ 240 đến 280 USD của chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 ra mắt vào năm ngoái và được sử dụng trên nhiều mẫu smartphone hiện nay.

Nhiều nhà phân tích thị trường cho biết nếu giá chip bị tăng cao có thể khiến giá bán của các mẫu smartphone cao cấp trong năm 2027 tăng thêm từ 20% đến 30% so với các phiên bản ra mắt trong năm 2026.

Một nguyên nhân khác có thể khiến giá bán smartphone cao cấp bị đẩy lên cao là tình trạng khan hiếm chip bộ nhớ, gây ra bởi “cơn sốt” trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu. Điều này sẽ tác động mạnh đến phân khúc smartphone cao cấp vì các sản phẩm này đều được trang bị bộ nhớ RAM dung lượng lớn, từ 12GB đến 16GB và bộ nhớ lưu trữ dao động từ 256GB đến 1TB.

Để giảm giá bán và dễ tiếp cận người dùng hơn, các hãng smartphone sẽ buộc phải cắt giảm lợi nhuận trên mỗi sản phẩm bán ra hoặc cắt giảm cấu hình sản phẩm như giảm dung lượng RAM, giảm bộ nhớ lưu trữ… Tuy nhiên, điều này sẽ khiến sản phẩm bị mất đi tính cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc.

Trên thực tế, giá bán các mẫu smartphone cao cấp đã có xu hướng tăng trong năm 2026, khi xuất hiện ngày càng nhiều điện thoại có giá bán trên 1.500 USD, thậm chí lên đến 2.000 USD. Tại thị trường Việt Nam, những chiếc điện thoại có giá từ 40 triệu đến hơn 50 triệu đồng đã không còn hiếm gặp trên thị trường.