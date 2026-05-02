Apple cảnh báo chi phí bộ nhớ tăng mạnh có thể làm tăng giá sản phẩm

Apple được cho là đang đối mặt với áp lực chi phí gia tăng, khi giá linh kiện bộ nhớ tiếp tục leo thang trong năm 2026.

Theo MacRumors, CEO Tim Cook cho biết công ty dự kiến sẽ phải chịu “chi phí bộ nhớ cao hơn đáng kể” trong quý tới và xu hướng này có thể tiếp tục kéo dài trong thời gian sau đó.

Cụ thể, chi phí bộ nhớ đã tăng trong quý trước và được dự báo sẽ ảnh hưởng rõ rệt hơn đến hoạt động kinh doanh của Apple trong các quý tiếp theo. Tim Cook cho biết tác động này sẽ ngày càng lớn khi nguồn linh kiện dự trữ dần cạn.

Trong thời gian qua, Apple phần nào giảm bớt áp lực chi phí nhờ sử dụng lượng linh kiện đã tích trữ trước đó. Tuy nhiên, khi nguồn dự trữ này không còn dồi dào, chi phí sản xuất các thiết bị như iPhone và Mac nhiều khả năng sẽ tăng lên.

Giới phân tích nhận định sự gia tăng chi phí bộ nhớ có thể liên quan đến nhu cầu lớn từ thị trường trí tuệ nhân tạo, khi các trung tâm dữ liệu và thiết bị AI cần lượng lớn bộ nhớ hiệu năng cao. Điều này khiến nguồn cung trở nên khan hiếm và giá thành bị đẩy lên.

Trước đó, một số báo cáo cũng cho thấy chi phí bộ nhớ có thể chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng chi phí sản xuất thiết bị. Thậm chí, tỷ lệ này có thể tăng mạnh trong những năm tới nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn.

Về phía Apple, công ty cho biết đang cân nhắc nhiều phương án để ứng phó, nhưng chưa tiết lộ cụ thể chiến lược sẽ áp dụng.

Trong bối cảnh đó, một trong những lo ngại lớn là giá bán thiết bị có thể bị ảnh hưởng. Nếu chi phí linh kiện tiếp tục tăng, Apple có thể phải điều chỉnh giá hoặc thay đổi cấu hình sản phẩm để cân đối lợi nhuận.

Tuy nhiên, Apple cũng có lợi thế nhất định nhờ quy mô sản xuất lớn và khả năng quản lý chuỗi cung ứng. Điều này có thể giúp hãng giảm bớt tác động so với các đối thủ nhỏ hơn.

Nhìn chung, việc chi phí bộ nhớ tăng mạnh đang trở thành thách thức mới với Apple trong giai đoạn tới. Diễn biến này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất mà còn có thể tác động trực tiếp đến người dùng, thông qua giá bán và cấu hình thiết bị.