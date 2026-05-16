Hà Nội nghiên cứu phát triển taxi bay như thế nào?

Taxi bay trong phát triển kinh tế tầm thấp tại Trung Quốc (Ảnh: SCMP).

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2512/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó sẽ nghiên cứu, phát triển mô hình taxi bay (eVTOL-electric Vertical Takeoff and Landing).

Theo nội dung quy hoạch, Hà Nội xác lập chiến lược tối ưu hóa tài nguyên không gian theo chiều đứng, chuyển từ việc khai thác mặt bằng truyền thống sang tích hợp đa tầng, đa lớp, đảm bảo hài hoà giữa bảo tồn và phát triển.

Trong không gian tầm thấp, thành phố sẽ quy hoạch các vùng tiên phong để khai thác giao thương và vận chuyển bằng các phương tiện công nghệ cao như: Taxi bay là phương tiện vận chuyển hành khách thế hệ mới; thiết bị bay không người lái (drone) để phục vụ vận chuyển y tế, chuyển phát nhanh và logistics; cuối cùng là ứng dụng công nghệ bay để quản lý hạ tầng và môi trường.

Để hiện thực hóa mô hình này, Hà Nội dự kiến thiết lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật chuyên biệt và đồng bộ.

Cụ thể, các điểm đầu mối cất và hạ cánh sẽ được bố trí chiến lược tại khu vực Hòa Lạc và Sóc Sơn, trên nóc các tòa nhà cao tầng, các khu vực bến, bãi phù hợp trong đô thị.

Các vùng tiên phong khai thác giao thương gắn liền với hệ sinh thái logistics và trung tâm công nghệ.

Quy hoạch cũng nêu rõ việc thiết lập các hành lang bay an toàn tại không gian tầm thấp và hệ thống quản lý bay tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để đảm bảo điều hành không phận đa tầng theo thời gian thực

Hà Nội định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển và sản xuất công nghệ không gian tầm thấp của cả nước với hạt nhân là Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Tại đây, thành phố sẽ hình thành các khu vực thí điểm (sandbox) để thử nghiệm và hoàn thiện mô hình quản lý, ứng dụng các loại hình bay công nghệ cao.

Sân bay Hòa Lạc cũng được quy hoạch theo mô hình lưỡng dụng, vừa phục vụ an ninh - quốc phòng, vừa khai thác thí điểm, thử nghiệm có kiểm soát các phương tiện bay hiện đại.