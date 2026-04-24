Rò rỉ mô hình iPhone Ultra, thiết kế gập lộ diện qua bản dựng

Theo MacRumors, mô hình này cho thấy iPhone gập có thiết kế dạng mở ngang giống một cuốn sách, với màn hình trong có tỷ lệ gần 4:3, tương tự iPad.

Khi mở ra, thiết bị được cho là sở hữu màn hình khoảng 7,8 inch, nhỏ hơn một chút so với iPad mini 8,3 inch, trong khi màn hình ngoài vào khoảng 5,5 inch.

So sánh với iPhone 17 Pro Max, chiều rộng của iPhone gập gần như tương đương khi đặt ngang, nhưng chiều cao lớn hơn đáng kể. Theo MacRumors, điều này giúp thiết bị mang lại trải nghiệm hiển thị rộng rãi hơn, đặc biệt khi xem video hoặc chơi game.

Một điểm đáng chú ý là màn hình ngoài của thiết bị có thể nhỏ hơn kỳ vọng của nhiều người dùng. Một số nguồn tin cho rằng kích thước màn hình ngoài có thể chỉ khoảng 5,3 inch, tương đương hoặc thậm chí nhỏ hơn một số mẫu iPhone cỡ nhỏ trước đây.

Các mô hình dựng kiểu này thường được sử dụng bởi các nhà sản xuất phụ kiện để thử nghiệm kích thước và thiết kế trước khi sản phẩm chính thức ra mắt. Do đó, chúng vẫn chưa phản ánh hoàn toàn thiết kế cuối cùng của thiết bị.

Trước đó, nhiều thông tin rò rỉ cũng cho thấy Apple đang phát triển một mẫu iPhone gập thuộc phân khúc cao cấp, có thể mang tên iPhone Ultra. Thiết bị được kỳ vọng sẽ có giá bán cao và đóng vai trò thử nghiệm hướng đi mới trong dòng sản phẩm iPhone.

Nhìn chung, các hình ảnh dựng mới cho thấy Apple có thể đang hướng đến một thiết bị lai giữa iPhone và iPad, với màn hình lớn khi mở ra nhưng vẫn giữ được tính di động khi gập lại. Tuy nhiên, tất cả thông tin hiện tại vẫn dừng ở mức rò rỉ và chưa được Apple xác nhận.