Công nghệ mới sắp thay đổi diện mạo điện thoại thông minh

Thiết kế "tai thỏ" có thể sớm biến mất trên điện thoại nhờ công nghệ quét khuôn mặt mới (Ảnh: Quyết Thắng).

Người dùng công nghệ đã quá quen thuộc với những phần khuyết trên màn hình smartphone, từ "tai thỏ" đến "đục lỗ", vốn từng là điểm trừ về thẩm mỹ.

Trong khi đa số điện thoại Android đã chuyển sang thiết kế camera "đục lỗ" để tối ưu không gian hiển thị, Apple vẫn duy trì cụm Dynamic Island trên iPhone do yêu cầu phức tạp của hệ thống xác thực sinh trắc học Face ID.

Tuy nhiên, tại sự kiện Display Week 2026, công ty khởi nghiệp về quang học Metalenz đã công bố một giải pháp đột phá, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn cục diện này.

Nền tảng của Metalenz dựa trên hệ thống thấu kính phẳng sử dụng siêu bề mặt quang học. Thay vì dùng nhiều lớp kính hoặc nhựa để khúc xạ ánh sáng như camera thông thường, siêu bề mặt sử dụng cấu trúc nano duy nhất để bẻ cong tia sáng về phía cảm biến, giúp tiết kiệm đáng kể không gian vật lý trong thiết bị.

Bước tiến mới nhất của hãng là ứng dụng siêu bề mặt để thu thập dữ liệu phân cực. Theo nguyên lý quang học, ánh sáng khi phản xạ từ các vật liệu khác nhau sẽ tạo ra những dấu hiệu phân cực riêng biệt. Bằng cách sử dụng thuật toán học máy, hệ thống có thể phân biệt chính xác các bề mặt dựa trên đặc tính vật liệu của chúng.

Dựa trên dữ liệu phân cực, Metalenz đã phát triển nền tảng xác thực khuôn mặt Polar ID. Công nghệ này có khả năng phân biệt khuôn mặt người thật với các loại mặt nạ 3D tinh vi, do thông tin phân cực từ da người hoàn toàn khác biệt so với chất liệu silicon hay nhựa.

Thử thách lớn nhất đối với các camera ẩn dưới màn hình hiện nay là chất lượng hình ảnh bị suy giảm do ánh sáng phải đi qua lớp kính và diode phát quang. Đây cũng là lý do khiến một số nhà sản xuất phải quay lại với thiết kế "đục lỗ" truyền thống trên các dòng smartphone gập mới nhất.

Tuy nhiên, Metalenz khẳng định Polar ID không gặp phải trở ngại này. Mặc dù cường độ tín hiệu có thể giảm nhẹ khi đặt dưới màn hình OLED, nhưng thông tin phân cực cốt lõi vẫn được giữ nguyên, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối cho việc xác thực.

Việc tích hợp Polar ID yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ với các nhà sản xuất tấm nền để làm mỏng một phần nhỏ của màn hình tại vị trí đặt cảm biến. Theo ông Devlin, khu vực này gần như vô hình đối với mắt thường và không gây ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị tổng thể.

Sự ra đời của Polar ID mang đến cho các nhà sản xuất Android một giải pháp bảo mật tương đương Face ID nhưng với kích thước phần cứng gọn nhẹ hơn nhiều. Điều này cho phép họ duy trì trải nghiệm màn hình liền mạch mà không phải đánh đổi bằng các cảm biến kém an toàn.

Metalenz đã hợp tác với Qualcomm để chuẩn bị cho việc sản xuất hàng loạt. Dự kiến, các thiết bị tiêu dùng đầu tiên tích hợp Polar ID sẽ ra mắt vào năm 2027. Riêng phiên bản cảm biến ẩn hoàn toàn dưới màn hình cho điện thoại và máy tính xách tay dự kiến sẽ tiến ra thị trường vào năm 2028.