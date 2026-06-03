Computex 2026: Laptop AI có mặt lưng sơn tranh Van Gogh

Mẫu laptop này gây ấn tượng mạnh với phần mặt lưng được chế tác dựa trên hai bức tranh nổi tiếng của danh họa Vincent Van Gogh là "Đêm đầy sao" (The Starry Night) và "Đêm đầy sao trên sông Rhône" (Starry Night Over the Rhône).

Khác với các phương pháp in ấn thông thường, MSI đã sử dụng một quy trình chế tác nhiều lớp để tạo ra bề mặt có vân nhám và họa tiết nổi. Bề mặt này mang lại cảm giác xúc giác giống như đang chạm tay vào một bức tranh sơn dầu thực thụ.

Phần logo MSI được làm cách điệu và khá mảnh. Thậm chí ở một số góc nhìn, người dùng còn không nhận thấy logo của máy. Điều này giúp cho tổng thể bức tranh trên bề mặt không bị ảnh hưởng. Thân máy được hoàn thiện từ chất liệu hợp kim nhôm (Aluminum alloy) cao cấp, giúp đảm bảo tính bền bỉ nhưng vẫn duy trì được trọng lượng mỏng nhẹ.

Để đồng bộ về thiết kế, mặt trong và bàn phím của chiếc laptop này cũng được sơn phủ màu xanh dương. Góc bên phải có logo Artisan Collection, thể hiện đây là một sản phẩm nằm trong bộ sưu tập nghệ nhân do công ty phát triển. Trong khi đó, góc bên trái in câu nói của danh họa Vincent Van Gogh.

Bàn phím của máy có thiết kế tương đồng với hầu hết laptop 14 inch trên thị trường. Các phím bấm có khoảng cách vừa phải, độ nảy tốt, cho cảm giác gõ nhẹ nhàng và dễ làm quen. Ngoài ra, máy còn trang bị "Action Touchpad" cho phép điều chỉnh nhanh độ sáng, âm lượng, điều khiển nhạc và tùy biến các chức năng khác trực tiếp trên bàn di chuột.

Là một thiết bị thuộc dòng sản phẩm flip, Prestige 14 Flip AI+ Vincent Van Gogh Edition cũng được trang bị bản lề xoay gập 360 độ. Thiết kế này cho phép thiết bị biến đổi linh hoạt từ một chiếc laptop truyền thống thành một bảng vẽ kỹ thuật số hoặc máy tính bảng.

Màn hình của máy có kích thước 14 inch, sử dụng tấm nền OLED với độ phân giải Full HD+ (1.920 x 1.200 pixel), có độ phủ màu đạt 100% chuẩn DCI-P3, cho chất lượng hiển thị tốt, màu đen sâu và góc nhìn rộng. Màn hình này cũng đạt chứng nhận của SGS về khả năng hạn chế ánh sáng xanh và chống nhấp nháy, giúp bảo vệ mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

Ngoài ra, màn hình này còn hỗ trợ cảm ứng. Do đó, khi xoay gập 360 độ, người dùng còn có thể sử dụng thiết bị như một chiếc máy tính bảng cỡ lớn. Bên cạnh đó, máy cũng hỗ trợ bút cảm ứng MSI Nano Pen để người dùng có thể viết vẽ và làm việc.

Về thông số kỹ thuật, mẫu laptop này được trang bị bộ xử lý Intel Core Ultra Series 3 mới nhất, với phiên bản cấu hình cao nhất sử dụng chip Intel Core Ultra X9 378H. Đi kèm với đó là bộ nhớ RAM chuẩn LPDDR5x với dung lượng tối đa lên tới 64GB, cho phép xử lý các tác vụ AI và làm việc đa nhiệm một cách hiệu quả.

Con chip này còn tích hợp bộ xử lý thần kinh (NPU) thế hệ mới, giúp tối ưu hóa các tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, bàn phím của máy cũng đi kèm một phím Copilot chuyên dụng để kích hoạt nhanh các tính năng trợ lý ảo trên Windows.

Để đảm bảo thiết bị có thể hoạt động ổn định trong thời gian dài, MSI đã trang bị cho máy hệ thống tản nhiệt buồng hơi (Vapor Chamber). Đồng thời, độ ồn cũng được kiểm soát ở mức thấp dưới 26dBA, mang lại không gian làm việc yên tĩnh.

Dù sở hữu một phần ngoại hình mỏng nhẹ, MSI Prestige 14 Flip AI+ Vincent Van Gogh Edition vẫn được trang bị tương đối đầy đủ các cổng kết nối cần thiết, bao gồm hai cổng USB-A, hai cổng USB-C, một giắc cắm tai nghe và một cổng HDMI.

Ngoài ra, thiết bị còn đi kèm với một bộ phụ kiện độc quyền. Người sở hữu phiên bản đặc biệt này sẽ nhận được một hệ sinh thái đồng bộ bao gồm bàn di chuột lớn in hình tranh Van Gogh, thẻ hành lý và một mẫu chuột không dây được thiết kế riêng.

Có thể thấy, MSI Prestige 14 Flip AI+ Vincent Van Gogh Edition không chỉ là một thiết bị công nghệ thuần túy phục vụ công việc. Nhà sản xuất thực sự muốn biến sản phẩm thành một món đồ sưu tầm có giá trị, thay vì chỉ là một chiếc laptop thông thường.

Hiện tại, MSI chưa tiết lộ giá bán chính thức của dòng sản phẩm đặc biệt này. MSI Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition sẽ là một món đồ sưu tầm đáng cân nhắc dành cho những người yêu thích nghệ thuật.