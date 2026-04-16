Người dân đồng tình chủ trương chuẩn hóa thuê bao, nhưng còn băn khoăn

Theo quy định mới có hiệu lực từ 15/4 của Thông tư 08/2026/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, công tác quản lý thuê bao sẽ được siết chặt hơn, hướng tới xử lý tình trạng SIM rác, SIM đăng ký sai thông tin và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dùng.

Người dân đồng tình chủ trương

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình với chủ trương này, cho rằng đây là giải pháp cần thiết để hạn chế cuộc gọi rác, tin nhắn rác và lừa đảo qua điện thoại.

Cô Trần Thị Thúy Vân (54 tuổi, phường Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết bản thân đã tích hợp số điện thoại với tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNeID. Theo cô, thời gian gần đây, các cuộc gọi rác đã giảm đáng kể so với trước.

Cô Trần Thị Thúy Vân cho rằng việc siết quản lý thuê bao sẽ giúp người dân yên tâm hơn khi sử dụng điện thoại. (Ảnh: Đoàn Thủy).

“Khi đọc thông tin về việc thuê bao cần chuẩn hóa, nếu không sẽ bị khóa, tôi cũng chủ động kiểm tra lại và thấy số điện thoại của mình đã được định danh đầy đủ. Tôi ủng hộ chủ trương này của Nhà nước vì làm như vậy sẽ góp phần giảm SIM rác, lừa đảo”, cô Vân chia sẻ.

Cùng quan điểm, chị Nguyễn Thị Thanh Hằng (22 tuổi, phường Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, trước đây bản thân từng nhiều lần bị số lạ gọi làm phiền. Tuy nhiên, tình trạng này hiện đã giảm.

Theo Thanh Hằng, việc kiểm tra và xác thực lại thông tin thuê bao giúp người dùng chủ động hơn trước quy định mới (Ảnh: Đoàn Thủy).

“Mình mua SIM chính chủ tại đại lý Viettel và đã xác minh thông tin cá nhân từ trước. Dù vậy, sau khi đọc thông tin mới, mình vẫn nhắn tin kiểm tra theo hướng dẫn và thấy thuê bao đã được xác nhận. Mình nghĩ việc siết chặt quản lý là cần thiết”, chị Hằng nói.

Cơ quan quản lý, doanh nghiệp cần xử lý những vấn đề phát sinh

Bên cạnh những ý kiến đồng tình, một số người dân cũng bày tỏ lo lắng trước những khó khăn có thể phát sinh, nhất là với người lớn tuổi hoặc những trường hợp sử dụng SIM đã lâu nhưng thông tin đăng ký chưa trùng khớp.

Chị Đỗ Thị Lan (37 tuổi, phường Khương Đình) cho biết, số điện thoại bố chị đang sử dụng được mua từ hơn 20 năm trước, nhưng đăng ký bằng thông tin định danh của chồng chị. Trong khi đó, bố chị lại đã dùng chính số điện thoại này để tích hợp định danh mức 2.

Chị Đỗ Thị Lan lo ngại việc chuẩn hóa thông tin sẽ gây khó khăn cho những người dùng SIM lâu năm nhưng không rành công nghệ (Ảnh: Đoàn Thủy).

“Khi nhận được thông tin về việc phải chuẩn hóa thuê bao, tôi khá lo. Bố tôi ở nhà, không quen dùng thiết bị công nghệ. Điện thoại ông đang dùng chỉ là máy bấm số thông thường, không phải điện thoại thông minh nên ông không biết tự xác nhận thế nào. Nếu phải ra điểm giao dịch của nhà mạng thì cũng khá xa, trong khi con cái ở xa, không phải lúc nào cũng về hỗ trợ được”, chị Lan chia sẻ.

Theo chị, phương án mua SIM mới chính chủ cho bố là điều có thể tính tới nếu số cũ bị khóa, nhưng người lớn tuổi thường rất tiếc số điện thoại đã gắn bó nhiều năm, đồng thời số này cũng liên quan tới nhiều liên lạc cá nhân quen thuộc.

Dù còn những băn khoăn, chị Lan vẫn cho rằng việc siết chặt quản lý thuê bao là chủ trương đúng. “Tôi vẫn ủng hộ vì thực tế có quá nhiều SIM rác, nhiều số lạ gọi tới lừa đảo. Tôi chỉ mong Nhà nước và các nhà mạng có giải pháp hỗ trợ phù hợp hơn cho người cao tuổi hoặc người không rành công nghệ”, chị nói.

Thực tế cho thấy, chủ trương chuẩn hóa thông tin thuê bao nhận được sự đồng thuận từ nhiều người dân bởi kỳ vọng góp phần làm lành mạnh môi trường viễn thông, hạn chế lừa đảo và bảo vệ người sử dụng.

Người dân mong quy định mới phát huy hiệu quả, đồng thời giảm bớt khó khăn trong quá trình thực hiện (Ảnh: Đoàn Thủy).

Tuy nhiên, để chính sách đi vào cuộc sống một cách thuận lợi, nhiều ý kiến cho rằng cơ quan quản lý và doanh nghiệp viễn thông cần tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp cho những nhóm người dùng yếu thế, đặc biệt là người cao tuổi, người ở xa điểm giao dịch hoặc không sử dụng điện thoại thông minh.

Các nhà mạng đã có kế hoạch phối hợp với công an địa phương để hỗ trợ xác thực tại nơi cư trú. Theo đó, đối tượng là người cao tuổi, người yếu thế, người dân tại vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo hoặc những trường hợp cần hỗ trợ đặc biệt sẽ nằm trong diện này.

Chuyên gia an ninh mạng Vũ Ngọc Sơn, Trưởng Ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế (Hiệp hội An ninh mạng quốc gia) chỉ rõ lỗ hổng đang tồn tại: "Xác thực sinh trắc học trước đây thường chỉ được thực hiện một lần tại thời điểm đăng ký mới SIM và không gắn chặt với vòng đời sử dụng của SIM".

Đây chính là lý do vì sao dù đã xác thực, SIM không chính chủ và SIM rác vẫn tiếp tục tồn tại và lưu thông trên thị trường.

Chỉ khi vừa siết chặt quản lý, vừa bảo đảm tính thuận tiện cho người dân, mục tiêu xử lý SIM rác và xây dựng dữ liệu thuê bao minh bạch mới có thể đạt được một cách trọn vẹn.