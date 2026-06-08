Cái nhìn rõ nét về iPhone màn hình gập

Theo đó, iPhone gập sẽ có màn hình khoảng 7,8 inch khi mở ra. Kích thước này tương đương với màn hình trên mẫu iPad mini. Camera selfie sẽ được đặt ở góc trên bên trái của màn hình.

Mô hình iPhone màn hình gập (Ảnh: Sonny Dickson).

Trong khi đó, màn hình ngoài của máy có kích thước 5,5 inch. Màn hình này có tỷ lệ ngắn hơn và vuông vức hơn so với những chiếc iPhone hiện tại. Thiết kế này gần giống kiểu dáng của một cuốn hộ chiếu.

Những thông tin rò rỉ trước đây khẳng định thiết bị sẽ không hỗ trợ hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID. Thay vào đó, máy tích hợp nhận diện vân tay Touch ID thông qua nút bên cạnh để mở khóa thiết bị và sử dụng Apple Pay.

Theo Bloomberg, iPhone màn hình gập sẽ cung cấp hai tùy chọn màu sắc cơ bản gồm đen và trắng. Tuy vậy, leaker Sonny Dickson lại cho rằng Apple sẽ chỉ cung cấp duy nhất tùy chọn màu trắng cho mẫu máy này.

iPhone màn hình gập được cho là sẽ sở hữu bản lề in 3D giúp giảm thiểu nếp gấp trên màn hình gập. Công nghệ này tương đồng với công nghệ đang áp dụng trên mẫu OPPO Find N6.

OPPO đã trang bị cho Find N6 bản lề uốn cong hợp kim Titan thế hệ 2, ứng dụng công nghệ in 3D trong điều kiện lỏng. Quy trình sản xuất sử dụng hệ thống quét laser có độ chính xác cao nhằm phát hiện các sai lệch nhỏ nhất trên bề mặt linh kiện.

Hiệu quả mà quy trình trên mang lại tương đối cao khi sản phẩm của OPPO đã gần như loại bỏ hoàn toàn nếp gấp trên màn hình. Việc iPhone màn hình gập cũng ứng dụng công nghệ này hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm tương đương.

iPhone màn hình gập có thể sử dụng công nghệ bản lề tương tự OPPO Find N6 (Ảnh: Sonny Dickson).

Các báo cáo gần đây cho biết chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên sẽ được mở bán vào tháng 12, muộn hơn 3 tháng so với dòng sản phẩm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Tình huống tương tự từng diễn ra vào năm 2017. Apple đã công bố iPhone 8, iPhone 8 Plus vào tháng 9/2017 và mở bán ngay sau 2 tuần. Trong khi đó, phải đến tháng 11, dòng sản phẩm iPhone X mới lên kệ.

Nguyên nhân của việc mở bán muộn có thể đến từ năng lực sản xuất sản phẩm khiến nguồn cung còn nhiều hạn chế trong thời gian đầu. Việc lùi thời gian mở bán giúp Apple có thể phân phối thiết bị tốt hơn.