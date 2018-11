Việt Nam lên tiếng việc đàm phán với Đức về Trịnh Xuân Thanh

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Chiều nay (8/11), tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã đưa ra tuyên bố liên quan đến thông tin Việt Nam và Đức đang đàm phán về Trịnh Xuân Thanh.

Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam luôn coi trọng, củng cố và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Đức vì lợi ích của nhân dân hai nước. Thời gian qua hai bên đã có những trao đổi để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

“Trịnh Xuân Thanh vi phạm pháp luật Việt Nam, bị xét xử công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật Việt Nam và hiện đang thi hành án theo phán quyết của toà án” - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định.

Tháng 7/2017, Bộ Công an Việt Nam thông tin, ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) là bị can bị truy nã quốc tế - đã ra đầu thú tại Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

Vào thời điểm này, Bộ Ngoại giao Đức yêu cầu một tuỳ viên an ninh của Việt Nam phải rời khỏi Đức trong vòng 48 giờ.

Trước quan ngại về quan hệ chính trị - ngoại giao của Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức sẽ bị ảnh hưởng do liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức.

Mới đây nhất, nhận lời mời của phía Đức, ngày 1/11/2018, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Đức, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội đàm với ngài Andreas - Quốc Vụ khanh đặc trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Đức.

Phía Đức đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam thời gian qua cũng như vai trò, vị trí quan trọng của Việt Nam trong ASEAN và tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương; cho rằng đây là cơ sở quan trọng để hai bên hợp tác trong thời gian tới.

Hai bên đánh giá quan hệ hai nước còn rất nhiều tiềm năng hợp tác và nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp trong thời gian tới; cùng phối hợp xây dựng chương trình hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức vào năm 2020.

Quốc Vụ khanh Andreas Michaelis vui vẻ nhận lời của Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và hứa sẽ thu xếp sớm thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp để tiến hành đối thoại chiến lược giữa hai Bộ Ngoại giao.

Châu Như Quỳnh