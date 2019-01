Bí thư Hà Tĩnh: Công an phải mạnh tay, không cho xã hội đen còn đất sống

Các đại biểu tham dự hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Công an tỉnh Hà Tĩnh tại hội nghị nói trên, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong năm 2018, lực lượng Công an tỉnh này đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm an ninh trật tự trên tất cả các lĩnh vực. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm.

Toàn tỉnh xảy ra 482 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 10 người, bị thương 138 người, thiệt hại tài sản hơn 21 tỷ đồng. Dù giảm 6,4% so với năm 2017, song các vụ việc vẫn phức tạp về tính chất, mức độ phạm tội; nhiều vụ án giết người với phương thức, thủ đoạn gây án manh động, liều lĩnh, xuất phát từ mâu thuẫn, tranh chấp địa bàn liên quan hoạt động “tín dụng đen”, mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn bộc phát do sử dụng rượu bia…

Công an TP Hà Tĩnh khám xét khẩn cấp một cơ sở hoạt động tín dụng đen vốn gây nhức nhối trên địa bàn trong năm 2018.

Ngành cũng phát hiện 185 vụ, 1 tổ chức, 188 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ. Về tội phạm và vi phạm phát luật về môi trường, lực lượng phát hiện 525 vụ, 19 tổ chức, 539 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, giảm 34 vụ so với năm 2017.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phát hiện 101 vụ, 126 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy (tăng 14 vụ, giảm 3 đối tượng so với năm 2017); 185 vụ, 426 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (giảm 19 vụ, giảm 101 đối tượng so với năm 2017).

Năm qua, tệ nạn đánh bạc tuy có giảm, nhưng diễn biến phức tạp, tinh vi, khó kiểm soát, mức độ cá cược lớn, nhiều ổ nhóm hoạt động có tổ chức, với nhiều hình thức, phương thức khác nhau. Kết quả lực lượng công an đã phát hiện 421 vụ, 1.735 đối tượng đánh bạc, giảm 159 vụ so với năm 2017.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực; kịp thời điều tra, xử lý các vụ án đúng pháp luật không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Nhiều băng nhóm tội phạm đã bị Công an Hà Tĩnh triệt phá trong năm 2018.

Dù đánh giá cao những nỗ lực của Công an tỉnh, tuy nhiên phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng, trong thời gian tới tình hình tội phạm trên địa bàn sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, tinh vi và manh động hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đặc biệt nhấn mạnh tới tình hình hoạt động của các băng, ổ nhóm xã hội đen. Trong một số lĩnh vực như: khai thác tài nguyên khoáng sản, đấu thầu đất ở, các dự án… vẫn có dấu hiệu bảo kê của loại hình tội phạm này.

Bí thư Hà Tĩnh yêu cầu công an mạnh tay, không cho xã hội đen còn đất sống

Để đảm bảo một địa phương bình yên, phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân, góp phần vào sự bình yên chung của cả nước, ông Lê Đình Sơn yêu cầu lãnh đạo công an tỉnh phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, muốn làm được điều này cần kiểm tra siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý cán bộ chiến sĩ. Công an tỉnh cần có kế hoạch phù hợp, đẩy mạnh công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Làm tốt công tác nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết tốt những vấn đề có liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu Công an tỉnh quyết liệt, đấu tranh không khoan nhượng nhằm đẩy lùi và không cho các băng nhóm xã hội đen còn đất sống trên địa bàn.

Văn Dũng