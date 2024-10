Yếu tố giúp căn hộ Pearl Residence thu hút nhà đầu tư trẻ

Khi ngôi nhà là tuyên ngôn về phong cách sống

Trong nghiên cứu mới đây, tập đoàn công nghệ bất động sản hàng đầu châu Á PropertyGuru chỉ ra, độ tuổi 22 - 39 hiện là tệp khách có nhu cầu mua nhà chủ lực, thay thế nhóm trung lưu trên 40 tuổi. Tỷ lệ tìm mua bất động sản của người trẻ cũng liên tục tăng mạnh, bứt phá ở đối tượng Gen Z (22-26 tuổi), cho thấy xu hướng trẻ hóa của chủ sở hữu bất động sản.

Nội thất hiện đại và thông minh, tầm nhìn biển tối ưu tại căn hộ Pearl Residence.

Theo đó, nhu cầu về sản phẩm cũng có nhiều chuyển dịch. Cùng sự gia tăng nhanh chóng của chung cư và đô thị khép kín, người trẻ ngày càng ưa chuộng tổ ấm đủ đầy tiện ích nội khu. Họ cũng đề cao sự riêng tư, tính trải nghiệm và theo đuổi không gian sống tự do trong khu đô thị hiện đại, văn minh.

Ngoài ra, nhóm nhà đầu tư trẻ có xu hướng đề ra những yêu cầu cao về thiết kế, thẩm mỹ, tiện ích cho các căn hộ tìm mua. Họ là những người rất sáng tạo, tinh nhạy với mọi xu hướng mới nên đòi hỏi sản phẩm bất động sản luôn được cải tiến để bắt kịp tính thời thượng và phù hợp với phong cách của mình.

Do vậy, sản phẩm hướng tới nhà đầu tư trẻ, bên cạnh những yếu tố tiên quyết như pháp lý và chất lượng xây dựng, chủ đầu tư cũng cần giải quyết được bài toán phong cách sống. Chẳng hạn, tầm nhìn hướng biển, hay vị trí tâm điểm là những điểm chạm để một căn hộ cao cấp thể hiện phong cách sống với tệp khách hàng trẻ tuổi này.

Phong cách sống nghỉ dưỡng hiện đại tạo cảm hứng tại Pearl Residence

Trong số các dự án trên thị trường, tổ hợp căn hộ cao cấp Pearl Residence tại trung tâm Cửa Lò, TP Vinh (tỉnh Nghệ An) thỏa mãn yêu cầu khác biệt và rất riêng của giới trẻ hiện đại. Với hệ thống tiện ích cao cấp bậc nhất khu vực, căn hộ hướng biển tại Pearl Residence thổi bừng phong cách sống nghỉ dưỡng hiện đại, trở thành nơi an cư lý tưởng, thậm chí là căn hộ thứ hai (Second home) cho các nhà đầu tư trẻ.

Lựa chọn chung cư mới với phong cách sống hiện đại, đa tiện ích trở thành xu hướng mua nhà của giới trẻ hiện nay.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm của "viên ngọc xanh" Cửa Lò, Pearl Residence có quy mô 2 tòa cao 17 tầng, mỗi tầng chỉ có 6 căn hộ. Không gian rộng thoáng với 3 phòng ngủ và 2 ban công cùng tầm nhìn panorama (toàn cảnh) hướng biển, mở ra khung cảnh mênh mông của đại dương. Thiết kế ban công và cửa sổ lớn cũng cho phép ánh sáng tự nhiên và gió biển tràn ngập, mang lại cảm giác thư thái, thúc đẩy tinh thần phấn chấn, tạo cảm hứng vui sống hàng ngày.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia bất động sản, với lợi thế về vị trí, pháp lý và tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian, Pearl Residence không chỉ là sự lựa chọn hàng đầu cho người trẻ mà còn đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng khác nhau. Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của thành phố biển Cửa Lò, tổ hợp căn hộ "Ngọc trai" sẽ là sản phẩm bất động sản ven biển đáng mơ ước.

