Xu hướng lựa chọn không gian sống liền kề hệ thống giáo dục tiên tiến

Đầu tư cho giáo dục: Xu hướng của giới thượng lưu toàn cầu

Nghiên cứu của J.C Pan trên Tạp chí hàng đầu The New Republic (Mỹ) đã chỉ ra top 1% những người giàu nhất tại Mỹ chi tiêu cho giáo dục gấp hơn 8 lần so với mức trung bình vào năm 2014. Điều này chứng tỏ, việc chi tiêu cho giáo dục cũng là một lời khẳng định ngầm thể hiện đẳng cấp của giới thượng lưu.

Trong báo cáo tháng 8/2022, Ngân hàng Thế giới (WB) cũng kết luận, hệ thống giáo dục sau phổ thông sẽ là "chìa khóa" để Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu trở thành quốc gia nằm trong nhóm thu nhập trung bình cao vào năm 2035.

Mức đầu tư cho giáo dục tại Việt Nam có xu hướng tăng đều trong giai đoạn 2011-2020, trung bình 17 - 18%. Tính theo tỷ lệ GDP, tỷ trọng chi tiêu cho giáo dục của Việt Nam hiện tại tương đương 4,9% GDP, xếp thứ 2 Đông Nam Á chỉ kém Malaysia (5%) và cao hơn cả Singapore (2,9%).

Xu hướng lựa chọn không gian sống của giới nhà giàu Việt

Giới giàu có Việt không chỉ đầu tư vào giáo dục cho bản thân để nâng cao học thức, trí tuệ, mà còn tập trung cho thế hệ tương lai. Các bậc cha mẹ đều mong muốn con cái mình có được những lợi thế về học vấn từ thuở niên thiếu, từ trường mầm non cao cấp, các trung tâm năng khiếu đến hệ thống phổ thông liên cấp chất lượng cao và các trường đại học danh giá.

Bên cạnh đó, họ cũng mong muốn con cái của mình được thừa hưởng những điều kiện tốt trong môi trường sống thuận tự nhiên với khí hậu trong lành, không gian thoáng đãng. Điều này giúp việc nuôi dạy và giáo dục con cái trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Quy hoạch vùng tổng thể của khu đô thị Nam Đà Nẵng (Ảnh phối cảnh dự án Regal Victoria).

Do đó, những khu dân cư gần đô thị trung tâm gắn kết hệ sinh thái giáo dục quốc tế thường thu hút giới thượng lưu. Theo đánh giá của CBRE (Tập đoàn tư vấn dịch vụ bất động sản hàng đầu thế giới), Đà Nẵng sẽ phát triển những khu đô thị sinh thái thông minh chạy từ khu trung tâm dọc sông Hàn đến những khu mở rộng không gian phát triển về phía Đông Nam hay Tây Bắc, hướng tới hình thành các khu đô thị vệ tinh.

Trong đó, khu vực Nam Đà Nẵng được nhiều chuyên gia đánh giá sở hữu "lợi thế kép" khi kề sông, cận biển và quy tụ hệ sinh thái giáo dục quốc tế cao cấp từ mầm non đến đại học như Trường Quốc tế Singapore KinderWorld, Trường Quốc tế Mỹ - APU, Đại học FPT, Đại học Mỹ tại Việt Nam - AUV, làng đại học Đà Nẵng…

Nhìn thấy tiềm năng của bất động sản Nam Đà Nẵng, nhiều tập đoàn lớn như Sun Group, Empire Group, FPT… đã phát triển các dự án đô thị liền kề hệ thống giáo dục tiên tiến dọc theo cung đường biển Đà Nẵng - Hội An. Trong số đó, có dự án biệt thự đảo ngọc Regal Victoria thuộc thương hiệu nhà ở cao cấp Regal Homes do Đất Xanh Miền Trung phát triển.

"Việc ưu tiên lựa chọn nơi chốn an cư sở hữu những điều kiện thuận lợi về hệ sinh thái giáo dục tiên tiến bên cạnh không gian sống trong lành, gắn kết thiên nhiên và đầy đủ tiện nghi sẽ là nền tảng cho sự phát triển toàn diện về nhân cách và trí tuệ, trở thành xu thế hàng đầu khi lựa chọn không gian sống của giới trí thức Việt nói riêng, cũng như giới thượng lưu toàn cầu", đại diện chủ đầu tư khẳng định.