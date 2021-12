Xu hướng du lịch của Millennials tạo động lực cho bất động sản nghỉ dưỡng phát triển

Dân trí Millennials được xem là thế hệ định hình xu hướng du lịch và cũng là nhóm đối tượng chi tiêu nhiều trong lĩnh vực này. Nắm bắt nhu cầu của du khách Millennials, nhiều mô hình nghỉ dưỡng mới ra đời, tạo nên sức sống mới cho thị trường.

Chị Lâm Thị Thúy Hà - Nữ lãnh đạo từng được Forbes bầu chọn vào danh sách 30 tài năng trẻ nhất châu Á 2016, hiện là Nhà đồng sáng lập Triip.me, CEO The Happy Firm - Nền tảng du lịch trực tuyến hướng đến thế hệ Millennials cho thấy những góc nhìn mới về những xu hướng du lịch hướng đến trải nghiệm của giới trẻ.

Chị Lâm Thị Thúy Hà (Ảnh: NVCC).

Chị nhận định như thế nào về xu hướng du lịch trải nghiệm hiện nay của thế hệ Millennials?

- Thế hệ Millennials theo nhận định của các chuyên gia trong ngành du lịch được xem là thế hệ đi du lịch nhiều nhất và có khả năng chi tiêu nhiều nhất cho các chuyến đi, đồng thời cũng là thế hệ đang thay đổi ngành du lịch toàn cầu.

Millennials là những người hiểu biết về công nghệ, kết nối nhanh với thế giới, độc lập, thích khám phá những điều mới mẻ và muốn tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Chính vì thế, họ không chỉ là thế hệ tạo ra xu hướng trong ngành mà còn nắm bắt tiếp cận rất nhanh, đồng thời cũng vô cùng hứng thú với những điều mới lạ.

Millennials thích những chuyến đi được thiết kế riêng theo sở thích, nhu cầu cá nhân, hay gia đình, nhóm bạn,thích trải nghiệm khám phá về mặt chất lượng hơn số lượng, và có xu hướng yêu chuộng những trải nghiệm, giá trị về phong cách sống, well-being, nghệ thuật.

Nhiều khách sạn, resort trên thế giới có thiết kế theo chủ đề cùng hệ tiện ích độc đáo để hướng đến nhóm khách du lịch Millennials này. Chị có nghĩ đây là một mô hình hiệu quả?

- Millennials có xu hướng yêu chuộng những trải nghiệm, giá trị và quan trọng về mặt chất lượng của chuyến du lịch… Điều đó cũng có nghĩa họ sẽ ưu tiên và đánh giá cao những khách sạn, resort được đầu tư, thiết kế có gu, chất, theo chủ đề thời trang hoặc nghệ thuật, và đặc biệt mang lại cảm giác "worry-free" (vô lo). Millennials quan trọng sự thoải mái, mục đích của chuyến đi có thể mang lại hơn là tiết kiệm tiền. Do đó mô hình khách sạn, resort có thể đáp ứng được những nhu cầu này, tôi nghĩ sẽ rất hiệu quả.

Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western theo mô hình Vogue Integrated Resort tiên phong tại Việt Nam.

Vậy theo chị, Tổ hợp nghỉ dưỡng mang mô hình Vogue Integrated Resort với những căn hộ Vogue Condosuites mang phong cách thời trang liệu có tiếp cận được nguồn khách hàng Millennials tiềm năng tại Việt Nam?

- Tôi có tham khảo mô hình Vogue Integrated Resort với dòng sản phẩm Vogue Condosuites tại dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western. Đây là loại hình căn hộ du lịch tập trung vào tính thời trang, sự sành điệu kết hợp với tiêu chuẩn phòng suite của khách sạn.

Millennials là thế hệ đầu tiên trưởng thành với công nghệ trực tuyến, web và là thế hệ đằng sau sự thành công của mạng xã hội. Millennials thích đi du lịch đến những điểm đến mà họ tìm hiểu khám phá trước qua internet và sau đó thậm chí họ sẽ chia sẻ những trải nghiệm đó trên truyền thông xã hội để chứng minh rằng họ là một phần của một điều gì đó thú vị. Do đó, một sản phẩm xuất hiện càng độc đáo, chất, trở nên đáng mơ ước và là một trải nghiệm đáng được trả tiền, thì tôi chắc rằng sản phẩm sẽ tiếp cận được với nguồn khách hàng Millennials.

Vogue Condosuite được du khách thế hệ Millennials yêu thích.

Là doanh nhân thành đạt thuộc thế hệ Millennials, đồng thời cũng là "travel blogger" với nhiều trải nghiệm du lịch, chị có đóng góp gì cho mô hình sản phẩm và tiện ích nhằm phục vụ cho nhu cầu Workcation đang ngày càng phát triển của Millennials?

- Tôi không dám nhận mình là một doanh nhân thành đạt hay là một "travel blogger", tôi thích xem mình chỉ đơn giản là một người đam mê du lịch, đam mê trải nghiệm, khám phá. Những Millennials (1981-1996) ít nhiều đều mang trong mình những trách nhiệm nhất định. Vì thế những workcation của Millennials thường kết hợp kèm theo chuyến nghỉ với gia đình, người thân, người thương và cả bạn bè… Bên cạnh đó Millennials cũng là những người rất quan tâm đến sự phát triển bền vững, môi trường, khí hậu.

Do đó một mô hình sản phẩm phù hợp ngoài cung cấp những tiện ích cơ bản cho những người làm việc: phòng làm việc thoải mái, cập nhật công nghệ, tiện nghi, thì hệ thống các tiện ích tích hợp hướng đến trải nghiệm về nghệ thuật, ẩm thực, âm nhạc, phim ảnh, sức khỏe, thư giãn,… cần được chú trọng đầu tư để có thể phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi mang lại một kỳ nghỉ "workcation" chất lượng và ý nghĩa với họ.

Tổ hợp nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western bên Vịnh Non Nước (Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) của Tập đoàn Danh Khôi được dự đoán sẽ trở thành điểm đến yêu thích của thế hệ Millennials khi tiên phong trong mô hình Vogue Integrated Resort với dòng sản phẩm Vogue Condosuites. Đây là loại hình căn hộ du lịch tập trung vào tính thời trang, sự sành điệu kết hợp với tiêu chuẩn phòng suite của khách sạn. Dòng sản phẩm này được xem như "thế hệ căn hộ du lịch flagship" cá nhân hóa trải nghiệm, từ việc nghiên cứu sở thích của du khách cho đến những ấn tượng từng có của du khách tại các resort chủ đề trên thế giới.

Tổ hợp nghỉ dưỡng có hệ tiện ích tích hợp, hướng đến trải nghiệm nghệ thuật được đầu tư bài bản như Phim trường Hollywood, Phòng thu âm La Scala, Phố thời trang Milan, Khu Biểu diễn nghệ thuật Aria Art, Trung tâm hội nghị Ballroom Rome… Bên cạnh đó là hàng loạt các tiện ích phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng thời thượng như Rooftop Grill & Bar, Beer Hub Brussels, Babylon BBQ Garden, Nhà hàng Panorama, Dòng sông lười Seine, Hồ bơi Maldives, Ốc đảo Morocco, Hồ bơi tràn bờ view biển, hệ thống Olympus Gym, Yoga Bay, Vườn Zen…

An Mai - Trường Thịnh