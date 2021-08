Xiêu lòng trước chuẩn sống quốc tế đa dạng của Vinhomes Smart City

Dân trí Vinhomes Smart City được phát triển bài bản, đáp ứng mọi tiêu chuẩn sống khắt khe của khách hàng trong nước lẫn quốc tế. Đây là lí do đô thị trở thành "thỏi nam châm" thu hút cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại thủ đô.

"Tấm vé" đến thiên đường nghỉ dưỡng nhiệt đới kiểu Mỹ

Hơn 2 năm định cư tại Hà Nội, anh Evans Chris (44 tuổi) đến từ Mỹ, trưởng đại diện một công ty tài chính tại Việt Nam, đã 4 lần chuyển nhà vì ở chỗ nào cũng không như kỳ vọng. 3 nơi ở trước điều kiện sống tạm ổn nhưng lại nằm quá xa khu vực Mỹ Đình nơi anh làm việc. Chỗ ở hiện tại gần công ty nhưng lại rất tù túng bởi nhà cao tầng chen chúc, muốn dạo bộ để thư giãn, hít thở không khí trong lành hay luyện tập thể thao cũng không có chỗ.

Cảnh sống giam mình trong 4 bức tường và liên tục những đợt Hà Nội giãn cách vì dịch Covid-19 khiến anh Evans càng quyết tâm chuyển nhà. "Đi làm đã căng thẳng, áp lực rồi mà về nhà cũng bí bách nữa thì sao chịu nổi", anh Evans chia sẻ.

Mới đây, khi được đồng nghiệp giới thiệu cho phân khu mới The Miami vừa ra mắt tại đại đô thị Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm), anh Evans đã xiêu lòng ngay lập tức bởi đây chính là lời giải cho bài toán hóc búa khiến anh đau đầu bấy lâu khi không gian sống không thua kém những đô thị tại quê hương anh.

Lấy cảm hứng từ cuộc sống nghỉ dưỡng tại "thiên đường" du lịch biển Miami (bang Florida, Mỹ), phân khu The Miami được "may đo" cho những tín đồ của phong cách sống nghỉ dưỡng nhiệt đới sôi động với làn nước xanh mát của bể bơi ngoài trời 1.000 m2, cây xanh ngập tràn, sân cỏ trải khắp, bầu không khí trong lành cùng những khu luyện tập thể thao năng động.

Phân khu The Miami lấy cảm hứng từ thiên đường nghỉ dưỡng Miami (Mỹ), mang phong cách sống nghỉ dưỡng nhiệt đới sôi động với bể bơi ngoài trời rộng tới 1.000 m2.

Do đó, mỗi khi trở về nhà, anh Evans hay các cư dân có thể bỏ lại mọi muộn phiền phía sau để tận hưởng trọn vẹn cuộc sống nghỉ ngơi, thư giãn và hết mình với những hoạt động thể thao nhằm tái tạo năng lượng hay gia tăng hương vị cuộc sống với những bữa tiệc BBQ đầm ấm. Những tiện ích mang hơi thở của "thiên đường nhiệt đới" xứ cờ hoa giúp cư dân không phải lên máy bay đến tận nước Mỹ xa xôi mà vẫn có thể sống chuẩn phong cách resort kiểu Mỹ ngay tại Hà Nội.

"Trong hình dung của tôi, mỗi căn hộ tại The Miami giống như một tấm vé giúp thoát khỏi nhịp sống hối hả, áp lực, bụi bặm của cuộc sống thường ngày để đến với điểm dừng là vùng đất nghỉ dưỡng suốt 365 ngày trong năm", anh Evans ví von.

Đặc biệt, Vinhomes Smart City còn kết nối trực tiếp với các tuyến đường huyết mạch như Đại lộ Thăng Long, đường vành đai 3, 3,5, đường Lê Trọng Tấn… khiến việc kết nối, di chuyển đến tất cả các khu vực khác của Thủ đô trở nên nhanh chóng và thuận tiện.

Điểm hẹn của cộng đồng quốc tế tại Thủ đô

Anh Evans chỉ là một trong hàng nghìn người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội phải lòng Vinhomes Smart City ngay từ cái nhìn đầu tiên và nhanh chóng chọn đây làm nơi để an cư bởi phong cách sống đa dạng.

Đó có thể là không gian Á Đông đặc trưng tại The Sakura với những giá trị truyền thống không thể pha trộn, nơi con người sống cân bằng với tự nhiên và tìm thấy sự an yên trong chính tâm hồn mình. Đó có thể là The Victoria mang phong cách Hồng Kông phồn hoa, năng động, là nơi giao thoa giữa 2 nền văn hóa Á Đông và phương Tây. Và đó còn là The Miami - điểm hẹn của những người yêu thích phong cách nghỉ dưỡng nhiệt đới, tươi mát từ nước Mỹ cùng nhịp sống sôi động không ngừng nghỉ.

Vinhomes Smart City được đánh giá là đại đô thị đáng sống bậc nhất thủ đô với phong cách sống đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu.

Anh Saito Manabu (35 tuổi) đến từ Nhật Bản chia sẻ Vinhomes Smart City cho anh cảm giác thân thuộc như đang sống tại quê hương, không chỉ bởi công viên Nhật Bản Zen Park 6,1 ha như thể được "đóng gói mang về" từ đất nước mặt trời mọc mà còn bởi hạ tầng, tiện ích đẳng cấp, đủ đầy.

Đặc biệt, Vinhomes Smart City còn mang dáng dấp của những đô thị hiện đại với những tuyến metro sôi động suốt ngày đêm trong tương lai. "Người Nhật Bản đều sinh sống dọc theo các tuyến metro để thuận tiện cho việc đi lại và kinh doanh. Tại Nhật Bản, ở đâu có metro đi qua, ở đó đều phát triển sầm uất", anh Manabu nói.

Hệ thống ngàn tiện ích ngay trước thềm nhà và hạ tầng đẳng cấp cũng là những mảnh ghép hoàn hảo, tạo nên chuẩn sống quốc tế khác biệt cho các công dân toàn cầu. Vinhomes Smart City sở hữu bộ 3 công viên gồm công viên Nhật Bản Zen Park, công viên trung tâm Central Park và công viên thể thao Sportia Park, tạo nên một "lá phổi xanh" khổng lồ quy mô 16,3 ha, trải dài tới 3 km. Đây là nơi các cư dân có thể nghỉ ngơi, thư giãn, tận hưởng bầu không khí trong lành, rèn luyện sức khỏe hay tổ chức các bữa tiệc ngoài trời mà không phải đi xa.

Ngoài ra, cư dân còn được hưởng thụ hệ sinh thái dịch vụ có một - không - hai của Vingroup với tiêu chuẩn quản lý, vận hành đã được bảo chứng từ thương hiệu Vinhomes, là hệ thống giáo dục liên cấp chất lượng cao Vinschool, là thế giới vui chơi, giải trí, mua sắm, ẩm thực bất tận Vincom, là trung tâm chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế Vinmec và hệ thống buýt điện VinBus mang lại trải nghiệm di chuyển văn minh, thân thiện môi trường.

Trường Thịnh