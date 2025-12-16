VTN Architects đạt 2 giải thưởng tại Liên hoan Kiến trúc Thế giới

Liên hoan Kiến trúc Thế giới (World Architecture Festival - WAF) - sự kiện kiến trúc quốc tế thường niên vinh danh các công trình, thiết kế kiến trúc, nội thất và cảnh quan xuất sắc trên toàn cầu - vừa được tổ chức tại Miami, Hoa Kỳ. Sự kiện này thường được ví như “Oscar” của ngành kiến trúc, quy tụ các kiến trúc sư, chuyên gia hàng đầu thế giới.

Năm nay, Công ty kiến trúc Võ Trọng Nghĩa (VTN Architects) có 6 công trình lọt vào vòng chung kết tại các hạng mục khác nhau - bao gồm công trình tương lai và công trình đã hoàn thành.

Các dự án trải dài từ công trình công cộng, hạ tầng, nhà ở cho đến không gian văn hóa và nghỉ dưỡng - phản ánh triết lý thiết kế xanh - bền vững - gắn bó với bản địa mà VTN Architects theo đuổi trong hành trình thực hành kiến trúc.

Kết quả, VTN Architects mang về cho Việt Nam 2 giải thưởng WAFX (World Architecture Festival X) 2025 với 2 dự án: Nhà máy điện rác Đà Nẵng và Nhà Việt Trì tại hạng mục Carbon, năng lượng và biến đổi khí hậu - lĩnh vực cốt lõi trong dòng chảy kiến trúc bền vững toàn cầu hiện nay.

Đây là giải thưởng vinh danh những dự án quốc tế có tầm nhìn tiên phong, sử dụng thiết kế và kiến trúc như một công cụ để đối thoại với các vấn đề cấp bách của thế giới như: y tế, biến đổi khí hậu, công nghệ, đạo đức và các giá trị nhân văn.

Phối cảnh dự án Nhà máy Điện rác Đà Nẵng (Ảnh: VTN).

Ngoài ra, dự án Nhà máy điện rác Đà Nẵng còn nhận được giải thưởng “highly commended” (tuyên dương) tại hạng mục Hạ tầng dự án tương lai của WAF.

Nhà máy điện rác Đà Nẵng được xây dựng ở khu vực vốn là bãi rác ô nhiễm, nhưng được định hình lại như một công viên sinh thái sống động, ngập tràn cây bản địa và hoa dại.

Còn Nhà Việt Trì tọa lạc ở TP Việt Trì (cũ) được bố trí theo địa hình dốc tự nhiên ven sông. Hầu hết diện tích mái được phủ một lớp đất trồng cỏ và rau xanh, tạo nên một lớp cách nhiệt tự nhiên.