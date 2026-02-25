Vista Nam An Khánh có thêm cửa hàng tiện ích V Mart phục vụ cư dân

V Mart được quy hoạch tại vị trí trung tâm, ngay phân khu Vista Palma, tọa lạc trên trục đường Nam An Khánh, đối diện cụm cao tầng của dự án. Đây là khu vực có mật độ cư dân và lưu lượng di chuyển cao, thuận tiện cho việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ hàng ngày.

Cửa hàng tiện ích V Mart được bổ sung trong nội khu, góp phần hoàn thiện các tiện ích và dịch vụ phục vụ đời sống cư dân (Ảnh: SJ Group).

Theo đại diện SJ Group, V Mart được phát triển với mục tiêu trở thành điểm cung ứng thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho cư dân, khách hàng của khu đô thị, đáp ứng nhu cầu mua sắm nhanh, tiện lợi, an toàn và chất lượng. Không chỉ phục vụ mua sắm trực tiếp, V Mart còn triển khai dịch vụ giao hàng tận nhà, phù hợp với nhịp sống hiện đại của cư dân đô thị.

V Mart đáp ứng nhu cầu mua sắm thiết yếu hằng ngày của cộng đồng và khách hàng của khu đô thị (Ảnh: SJ Group).

Bên cạnh các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, V Mart dự kiến cung cấp đồ uống, đồ ăn sáng nhẹ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thường nhật của cư dân. Mô hình cửa hàng được phát triển theo hướng chọn lọc, chú trọng yếu tố dinh dưỡng và nguồn gốc sản phẩm, nhằm đảm bảo chất lượng và sự an tâm cho cư dân và khách hàng.

Cửa hàng V Mart sẽ sớm đi vào vận hành (Ảnh: SJ Group).

V Mart có diện tích khoảng 130m², được thiết kế tối ưu công năng, đảm bảo không gian mua sắm gọn gàng, tiện nghi. Công trình đã thi công trong tháng 1 và dự kiến đi vào vận hành cuối tháng 3, đầu tháng 4, sẵn sàng phục vụ cư dân Vista Nam An Khánh.

Bên cạnh V Mart, SJ Group cho biết đang từng bước đầu tư, hoàn thiện chuỗi tiện ích phục vụ đời sống cư dân tại Vista Nam An Khánh. Theo đó, chủ đầu tư tập trung phát triển các không gian sinh hoạt cộng đồng, tiện ích thể thao, vận động ngoài trời như đường dạo bộ Ecopath, sân pickleball, vườn nướng BBQ, cùng hệ thống bãi đỗ xe thông minh được tổ chức phù hợp với mật độ cư dân, nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành, sự thuận tiện và trải nghiệm sống cho cộng đồng.