VinWonders khai trương quần thể du lịch giải trí quy mô hàng đầu Bắc Trung Bộ

Với việc mang tới hành trình khám phá vui chơi - giải trí bất tận "tất cả trong một", VinWonders Cửa Hội hứa hẹn sẽ là một trong những biểu tượng mới thu hút du khách đến với dải đất miền Trung.

VinWonders Cửa Hội có tọa độ vàng khi nằm ngay nút giao giữa biển Cửa Lò và sông Lam, trên đường chính cầu Cửa Hội và biển Cửa Lò, chỉ cách trung tâm thành phố Vinh 15km, cách sân bay quốc tế Vinh 12 phút di chuyển.

VinWonders Cửa Hội mở ra chuỗi trải nghiệm độc đáo tại Nghệ An.

Với quy mô lên tới 34ha, VinWonders Cửa Hội được quy hoạch một cách sáng tạo và linh hoạt nhằm đem đến chuỗi trải nghiệm độc đáo, nối dài từ bờ lên đảo, từ giải trí trong nhà đến vui chơi ngoài trời.

Nơi đây còn sở hữu bộ sưu tập những dấu ấn độc đáo như cáp treo vượt biển đầu tiên và duy nhất khu vực dài 3.520m với công suất 1.500 khách/giờ và công viên nước hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ với 17 trò chơi đa dạng, đẳng cấp.

Mô hình công viên chủ đề cho du khách trọn vẹn cảm xúc vui chơi, khám phá, tận hưởng.

Mang loại hình giải trí theo chủ đề đến với xứ Nghệ, công viên giải trí Hội Chợ Phù Hoa sở hữu 68 trò chơi hiện đại trong không gian kiến trúc ấn tượng với những lâu đài châu Âu thời trung cổ, đưa du khách chìm đắm vào trải nghiệm đầy hứng khởi.

Trong đó, 20 trò chơi ngoài trời như đường đua Go Kart, tàu lượn Thần Long Tốc Chiến, đu quay Bão Tố... là thế giới vận động ngập tràn năng lượng để cả gia đình tận hưởng và kết nối. Thu hút các bạn nhỏ là nhà phao khổng lồ với 9 đường phao trượt đầy thử thách hay phân khu vương quốc nhiệm màu quy mô 1.877m2 với nhiều trò độc đáo, phân khu đấu trường thử thách với 35 cụm trò chơi và 155 máy game.

Công viên nước thỏa mãn mọi đối tượng du khách.

Công viên nước "Thiên đường nhiệt đới" với 17 cụm trò chơi trượt nước đỉnh cao mang lại những khoảnh khắc chinh phục đầy sáng khoái cùng bể tạo sóng 3.500m2 cho cả gia đình thỏa sức bơi lội. Du khách còn thư thái tận hưởng với dòng sông lười dài tới 500m.

Sau những giờ phút vui chơi bất tận, VinWonders Cửa Hội còn quyến rũ du khách bằng một thế giới ẩm thực đa dạng, mua sắm sầm uất tại chuỗi 64 căn shophouse mang kiến trúc Địa Trung Hải phóng khoáng, tái hiện vẻ đẹp của miền biển châu Âu đẳng cấp, rực rỡ sắc màu. Quảng trường Ánh sáng là nơi mọi người chìm đắm vào không khí lễ hội tưng bừng từ Á đến Âu với hơn 2.000 show và minishow mỗi năm.

Cáp treo vượt biển đầu tiên và duy nhất khu vực cho du khách cái nhìn toàn cảnh.

Tại VinWonders Cửa Hội, du khách trải nghiệm trên cáp treo vượt biển để thưởng trọn vẻ đẹp nguyên sơ tuyệt mỹ của biển Cửa Lò, đến với công viên sinh thái và tâm linh trên đảo Song Ngư. Khách tham quan đắm chìm vào không gian an nhiên tại vườn An Viên, chiêm ngưỡng các tiểu cảnh nghệ thuật chủ đề làng chài tại vườn Thanh Yên và vãn cảnh Chùa cổ Song Ngư hơn 800 năm tuổi, bao bọc bởi khuôn viên thượng uyển xanh mát hướng biển.

Mọi người sẽ được thưởng thức hải sản địa phương tươi ngon tại nhà hàng nổi trên mặt biển và trải nghiệm mua sắm, vui chơi tại dãy phố Cát Tường - phố thương mại trên đảo duy nhất tại Bắc Trung Bộ với 11 căn nhà phố thương mại đậm phong cách Á Đông.

VinWonders Cửa Hội mang đến cho du khách vô vàn những trải nghiệm đẳng cấp xuyên ngày đêm.

Bà Nguyễn Thu Phương - Phó tổng Giám đốc Vận hành VinWonders khẳng định: "VinWonders Cửa Hội mang đến cho du khách trải nghiệm đẳng cấp, phong phú xuyên ngày đêm. Đây sẽ là nơi người dân Nghệ An và du khách được đáp ứng nhu cầu giải trí suốt 4 mùa, trọn vẹn hành trình từ vui chơi, du lịch sinh thái, ẩm thực đến mua sắm, hay thư thái an nhiên. Cộng hưởng cùng resort 5 sao thương hiệu quốc tế Melia Vinpearl Cửa Hội Beach Resort ngay cạnh bên, VinWonders Cửa Hội khi đi vào hoạt động góp phần đưa du lịch Nghệ An sánh ngang với các thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu tại Việt Nam".

Là thương hiệu vui chơi giải trí thuộc Vingroup, VinWonders sở hữu hệ thống các công viên chủ đề đẳng cấp quốc tế, mang tới những trải nghiệm giải trí, khám phá, văn hóa và lễ hội đặc sắc với quy mô hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối 8 cơ sở VinWonders tại các điểm đến nổi tiếng bậc nhất cả nước như Hà Nội, Quảng Nam, Nha Trang, Phú Quốc, VinWonders Cửa Hội là cơ sở thứ 9 được chính thức đi vào hoạt động.

Sự xuất hiện của quần thể giải trí đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại xứ Nghệ không chỉ mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm giải trí, tiện ích cao cấp bậc nhất mà còn cho thấy khát vọng kiến tạo những dấu ấn, những công trình biểu tượng cho mảnh đất miền Trung, tạo bệ phóng đưa Nghệ An góp mặt trên bản đồ du lịch Việt Nam.