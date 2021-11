Dân trí Vinhomes chuẩn bị cho ra mắt The Beverly, dự án cao tầng mang phong cách resort đẳng cấp bậc nhất tại Vinhomes Grand Park (TPHCM), hứa hẹn trở thành "siêu phẩm" mới tại thị trường bất động sản phía Nam dịp cuối năm.

Tầm nhìn hiếm có

Nằm trong đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Beverly là dự án cao tầng duy nhất trực diện đại công viên 36 ha có quy mô hàng đầu Đông Nam Á, mở ra tầm nhìn trải dài vô cực, các mặt giáp sông Đồng Nai. Những công trình biểu tượng của Đại đô thị Vinhomes Grand Park như Công viên Ánh sáng, Công viên dã ngoại… thu trọn trong tầm mắt chính là những giá trị khác biệt cho The Beverly.

Vinhomes sắp mở bán dự án cao tầng đẹp nhất Vinhomes Grand Park.

The Beverly còn được đầu tư chuỗi công viên nội khu lấy cảm hứng từ đồi Beverly Hills trứ danh của nước Mỹ. Các công viên được thiết kế tỉ mỉ, nhiều lớp tạo ra cao độ khác nhau, mang cảm giác chân thực, thư thái cho cư dân.

Trong đó, công viên The Resort được thiết kế như một resort với hồ bơi nước mặn, bãi cát Hawaii, suối sương mù, sân khấu nhạc nước… Công viên The Star là biểu tượng cho cuộc sống thịnh vượng và thành công với quảng trường ánh sáng, sân khấu nhạc nước, vườn treo nhiệt đới, bể bơi ba lớp…

Ngoài ra, các tòa căn hộ tại The Beverly còn được thiết kế theo hình chữ Z, khiến diện tích dành cho cửa sổ căn hộ, tầm nhìn, không gian thoáng được mở rộng tối đa, tạo nên đặc quyền vô giá cho chủ sở hữu.

Vị trí đắc địa

Nằm ngay cửa ngõ Vinhomes Grand Park, The Beverly cũng là dự án cao tầng sở hữu vị trí hoàn hảo nhất đại đô thị. Từ đây, cư dân có thể kết nối trực tiếp vào đường Long Phước, dẫn thẳng tới cao tốc Long Thành - Dầu Giây giúp việc di chuyển tới quận 1, quận 3 và các vùng khác dễ dàng, di chuyển tới sân bay Long Thành và các tỉnh Đồng Nai, Vũng Tàu, Phan Thiết nhanh.

Vị trí này cũng giúp cư dân The Beverly kết nối tới các khu vực quan trọng như Khu công nghệ cao trong 5 phút, bến xe Miền Đông mới trong 8 phút, khu du lịch Suối Tiên mất 10 phút, 15 phút tới sân Golf Rạch Chiếc…

The Beverly còn hưởng trọn lợi ích khi nằm sát cạnh Vincom Mega Mall lớn nhất miền Nam và Đại lộ Manhattan thời thượng. Chỉ cần bước chân xuống nhà, cư dân đã được đón chào bởi không gian sống sôi động.

Đẳng cấp sống tại đại đô thị nghỉ dưỡng "all in one"

Sống trong mảnh ghép của Vinhomes Grand Park, cư dân The Beverly được hưởng chất sống nghỉ dưỡng trong hệ sinh thái đáp ứng mọi nhu cầu do Vingroup kiến tạo. Đó là hệ thống giáo dục cao cấp với 3 trường học Vinschool, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec quy mô lớn cùng Vincom Mega Mall kề cận. Sự xuất hiện của xe buýt điện thân thiện với môi trường VinBus sẽ thỏa mãn nhu cầu di chuyển xanh, kết nối của cư dân trong nội khu lẫn ngoại khu dự án.

Vinhomes Grand Park cũng tiên phong ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành với 4 trụ cột chính gồm: An ninh thông minh, vận hành thông minh, cộng đồng thông minh, căn hộ thông minh. Những công nghệ hiện đại, tiên tiến sẽ mang lại cuộc sống tiện lợi, an toàn, trải nghiệm xứng tầm cho cư dân The Beverly.

Cuộc sống nghỉ dưỡng tại gia thêm trọn vẹn khi cư dân The Beverly trải nghiệm những tiện ích chưa từng có như đại công viên 36 ha; bến thuyền cao cấp Manhattan Glory và Đại lộ Ánh sáng.

Với những đặc quyền sống khác biệt, The Beverly hứa hẹn mang tới cho khách hàng trải nghiệm đẳng cấp và mở ra cơ hội đầu tư mới trên thị trường bất động sản phía Nam.

The Beverly là dự án cao tầng cao cấp bậc nhất Vinhomes Grand Park, bao gồm 2 phân khu là The Star và The Resort. The Beverly nằm ngay cạnh công viên 36ha Grand Park với tầm nhìn ôm trọn 2 biểu tượng: Công viên ánh sáng được lấy cảm hứng từ Garden by the bay (Singapore) và dải sông bao quanh dự án. Các căn hộ được thiết kế đa dạng từ shop, studio, 1 phòng ngủ +1, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ.

Trường Thịnh