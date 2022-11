Vinhomes sắp có công ty con là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Cam Ranh

Cụ thể, Vinhomes cho biết căn cứ kế hoạch về việc tập trung phát triển hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty, ngày 16/11, Chủ tịch HĐQT đã thay mặt HĐQT ban hành Quyết định về việc Vinhomes nhận chuyển nhượng 99% cổ phần của cổ đông trong Công ty cổ phần Muối Cam Ranh. Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần, Vinhomes trở thành công ty mẹ của Công ty cổ phần Muối Cam Ranh.

Tính đến cuối quý III năm nay, Vinhomes có 31 công ty con, trong đó 24 doanh nghiệp do Vinhomes kiểm soát gián tiếp thông qua các công ty con khác.

Hồi tháng 3, Tập đoàn Vingroup vừa có báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên của đoàn công tác Trung ương về ý tưởng đầu tư dự án đại đô thị trên địa bàn huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho phép lập quy hoạch chung đô thị mới tại Cam Lâm và một phần của TP Cam Ranh với mục tiêu phát triển thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay kết hợp với dịch vụ, du lịch sinh thái có quy mô dân số tương đương đô thị loại I, làm cơ sở phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư; đồng thời đề xuất bổ sung vào quy hoạch tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Vị trí phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh trên bản đồ Google Maps.

Theo Tập đoàn Vingroup, khi dự án được triển khai sẽ biến vùng đất nông thôn, miền núi trở thành đô thị cao cấp mang đẳng cấp quốc tế. Nổi bật là trung tâm, trí tuệ toàn cầu, trung tâm y tế, giáo dục, cùng các dịch vụ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe cao cấp thuộc hàng đầu thế giới.

Theo thông tin từ công thông Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Muối Cam Ranh có trụ sở tại phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Người đại diện là ông Nguyễn Hồng Quân. Ngành nghề kinh doanh gồm sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện, máy bơm, máy nén, vòi và van khác, máy nông nghiệp và lâm nghiệp...

Theo thông tin từ Báo Khánh Hòa, hồi giữa tháng 9, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chấp thuận dự án Khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa (TP Cam Ranh) do Công ty cổ phần Muối Cam Ranh làm nhà đầu tư. Dự án nhà ở xã hội này có diện tích 87,64ha, gồm các hạng mục nhà ở liên kế, nhà ở thương mại, trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS và trung tâm văn hóa thể thao. Khu đất này hiện nay do Công ty cổ phần Muối Cam Ranh quản lý, sử dụng và được UBND tỉnh cho thuê đất có thời hạn đến năm 2026.